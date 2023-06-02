Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
Познакомиться с природным, архитектурным и гастрономическим разнообразием выставочного комплекса
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Ответы на вопросы
На нашей экскурсии в центре внимания окажутся как знаковые объекты главной выставки страны — павильоны, фонтаны и монументы — так и неожиданные места на её карте. Вы услышите истории о научных прорывах и архитектурных инновациях. Поймёте, чем привлекала москвичей ВДНХ в разные эпохи. И побываете в одной из новых точек притяжения, Музее коньяка (дегустация тоже будет!).
Ближайшие даты:
2 июн
9 июн
11 июн
16 июн
23 июн
25 июн
30 июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Территория ВДНХ. На прогулке по центральным аллеям в группе до 20 человек вы изучите трансформацию паркового пространства, начиная с 1939 года и до наших дней. Познакомитесь с парадными доминантами – статуей «Рабочий и колхозница», фонтаном «Дружба народов», грандиозным монументом «Покорителям космоса». Полюбуетесь цветниками, восстановленными по проектам 50-х годов.
Павильон республики Армения. В здании размещен выставочный центр, где вам откроются характерные черты национального стиля и местной гастрономии. Вы погрузитесь в историю марки ARARAT, а в конце экскурсии состоится дегустация коньяков: ARARAT «Ани», десятилетнего ARARAT «Ахтамар» и ARARAT Apricot. Для тех, кто не любит или не пьёт алкоголь, будут армянские сладости: сок ноян, ассорти из выпечки (бадам пури, пахлава, гата, гачапури), сухофруктов и сладостей.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
в пятницу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 113 туристов
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