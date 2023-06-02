На нашей экскурсии в центре внимания окажутся как знаковые объекты главной выставки страны — павильоны, фонтаны и монументы — так и неожиданные места на её карте. Вы услышите истории о научных прорывах и архитектурных инновациях. Поймёте, чем привлекала москвичей ВДНХ в разные эпохи. И побываете в одной из новых точек притяжения, Музее коньяка (дегустация тоже будет!).

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Территория ВДНХ. На прогулке по центральным аллеям в группе до 20 человек вы изучите трансформацию паркового пространства, начиная с 1939 года и до наших дней. Познакомитесь с парадными доминантами – статуей «Рабочий и колхозница», фонтаном «Дружба народов», грандиозным монументом «Покорителям космоса». Полюбуетесь цветниками, восстановленными по проектам 50-х годов.

Павильон республики Армения. В здании размещен выставочный центр, где вам откроются характерные черты национального стиля и местной гастрономии. Вы погрузитесь в историю марки ARARAT, а в конце экскурсии состоится дегустация коньяков: ARARAT «Ани», десятилетнего ARARAT «Ахтамар» и ARARAT Apricot. Для тех, кто не любит или не пьёт алкоголь, будут армянские сладости: сок ноян, ассорти из выпечки (бадам пури, пахлава, гата, гачапури), сухофруктов и сладостей.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.