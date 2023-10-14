С местным жителем и профессиональным гидом в одном лице вы пройдёте путь от купеческой Москвы через промышленную архитектуру и жилые комплексы эпохи авангарда к советскому модернизму 1970-80-х годов. Вы отыщете рабочий посёлок начала прошлого века, узнаете, где раньше находился коровий рынок и какой дом точно выдержит удар бомбы.

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Описание

Что вас ожидает

По следам истории

Пешая прогулка от метро «Добрынинская» к метро «Тульская» — это возможность увидеть интересный район, находящийся в стороне от популярных экскурсионных маршрутов. Когда-то эти земли были окраиной города. Здесь работали старинные рынки — конный, коровий, дровяной. Ещё до 1980-х годов на Малой Серпуховской улице (ныне Люсиновской) сохранялась двухэтажная купеческая Москва, следы которой мы попробуем найти.

Вы познакомитесь с архитектурными ансамблями Серпуховской площади и Морозовской больницы, отыщете передвинутую в конце прошлого века городскую усадьбу, увидите сразу несколько примеров советского модернизма — Монетный двор, Дом-корабль и Даниловский рынок. И это далеко не всё!

Вы узнаете:

кто создал прообраз духов «Красная Москва»;

где находится авангардный рабочий посёлок конца 1920-х годов;

при строительстве какой станции метро архитектор вдохновлялся древнерусской архитектурой;

зачем в 1900-е годы к зданию на улице Мытной каждый летний день приезжали крестьянские подводы, доверху набитые фиалками;

какой дом в Москве точно выдержит землетрясение и удар бомбы;

какие методы для предотвращения эпидемий использовали в начале 20 века

и многое другое!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.