От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы

Прогуляться по старинным районам Москвы, отыскать необычные здания и окунуться в их историю

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Ответы на вопросы
С местным жителем и профессиональным гидом в одном лице вы пройдёте путь от купеческой Москвы через промышленную архитектуру и жилые комплексы эпохи авангарда к советскому модернизму 1970-80-х годов.

Вы отыщете рабочий посёлок начала прошлого века, узнаете, где раньше находился коровий рынок и какой дом точно выдержит удар бомбы.
От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы
От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы
От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы
От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы
От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы
От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы
От Серпуховских ворот до Серпуховской заставы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По следам истории

Пешая прогулка от метро «Добрынинская» к метро «Тульская» — это возможность увидеть интересный район, находящийся в стороне от популярных экскурсионных маршрутов. Когда-то эти земли были окраиной города. Здесь работали старинные рынки — конный, коровий, дровяной. Ещё до 1980-х годов на Малой Серпуховской улице (ныне Люсиновской) сохранялась двухэтажная купеческая Москва, следы которой мы попробуем найти.

Вы познакомитесь с архитектурными ансамблями Серпуховской площади и Морозовской больницы, отыщете передвинутую в конце прошлого века городскую усадьбу, увидите сразу несколько примеров советского модернизма — Монетный двор, Дом-корабль и Даниловский рынок. И это далеко не всё!

Вы узнаете:

  • кто создал прообраз духов «Красная Москва»;
  • где находится авангардный рабочий посёлок конца 1920-х годов;
  • при строительстве какой станции метро архитектор вдохновлялся древнерусской архитектурой;
  • зачем в 1900-е годы к зданию на улице Мытной каждый летний день приезжали крестьянские подводы, доверху набитые фиалками;
  • какой дом в Москве точно выдержит землетрясение и удар бомбы;
  • какие методы для предотвращения эпидемий использовали в начале 20 века
  • и многое другое!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Добрынинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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