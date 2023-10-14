Прогуляться по старинным районам Москвы, отыскать необычные здания и окунуться в их историю
Вы отыщете рабочий посёлок начала прошлого века, узнаете, где раньше находился коровий рынок и какой дом точно выдержит удар бомбы.
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Описание
Что вас ожидает
По следам истории
Пешая прогулка от метро «Добрынинская» к метро «Тульская» — это возможность увидеть интересный район, находящийся в стороне от популярных экскурсионных маршрутов. Когда-то эти земли были окраиной города. Здесь работали старинные рынки — конный, коровий, дровяной. Ещё до 1980-х годов на Малой Серпуховской улице (ныне Люсиновской) сохранялась двухэтажная купеческая Москва, следы которой мы попробуем найти.
Вы познакомитесь с архитектурными ансамблями Серпуховской площади и Морозовской больницы, отыщете передвинутую в конце прошлого века городскую усадьбу, увидите сразу несколько примеров советского модернизма — Монетный двор, Дом-корабль и Даниловский рынок. И это далеко не всё!
Вы узнаете:
- кто создал прообраз духов «Красная Москва»;
- где находится авангардный рабочий посёлок конца 1920-х годов;
- при строительстве какой станции метро архитектор вдохновлялся древнерусской архитектурой;
- зачем в 1900-е годы к зданию на улице Мытной каждый летний день приезжали крестьянские подводы, доверху набитые фиалками;
- какой дом в Москве точно выдержит землетрясение и удар бомбы;
- какие методы для предотвращения эпидемий использовали в начале 20 века
- и многое другое!
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Добрынинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.