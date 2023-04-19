Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами

Почувствовать город и себя по-новому: на ощупь, на слух и на аромат

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2 часа вы будете познавать окружающий мир необычным способом — без возможности видеть. В компании близкого человека вы пройдëте по центру столицы.

Услышите многообразие звуков и запахов, ощутите контраст шумных улиц и тихих двориков, заметите непривычные детали и найдёте что-то новое в самом себе и человеке, идущем рядом с вами. А наш проводник поможет сделать прогулку безопасной, яркой и объёмной!
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Прогулка-свидание: Москва с закрытыми глазами
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Правила игры

Мы наденем на вас обоих повязку, закрывающую глаза. Всё время рядом с вами будет чуткий ведущий, который позаботится о безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом.
Маршрут ведущий подбирает под каждого участника отдельно. И называет место встречи после того, как вами будет заполнена специальная анкета. В основном всë проходит на улице, но мы можем зайти в кафе, книжный или цветочный. Ориентировочный район для свидания: Парк Горького, на Чистых прудах, в районе метро «Пушкинская» или на Винзаводе.

Доверие и выход на новый уровень

Суть прогулки — ощутить себя в моменте, довериться, включить все чувства на полную мощность. И обратить внимание на детали, которые мы привыкли упускать из виду в повседневной суете. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие. Расслабьтесь и отпустите контроль.

Организационные детали

  • Выбирайте, пожалуйста, удобную обувь без каблука, одежду по погоде, зонт, если по прогнозу обещают дождь. Чтобы гулять комфортно, не берите больших сумок и рюкзаков. Если вы дарите такую прогулку в качестве сюрприза, предупредите, пожалуйста, своего любимого человека об этих деталях.
  • Если вы хотите пообедать или поужинать — скажите нам об этом. Мы найдём подходящее место и подберём блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет. Стоимость похода в кафе обсуждается отдельно
  • Можно пригласить профессионального фотографа — 5000 руб. /час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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