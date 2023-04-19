Мы наденем на вас обоих повязку, закрывающую глаза. Всё время рядом с вами будет чуткий ведущий, который позаботится о безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом.
Маршрут ведущий подбирает под каждого участника отдельно. И называет место встречи после того, как вами будет заполнена специальная анкета. В основном всë проходит на улице, но мы можем зайти в кафе, книжный или цветочный. Ориентировочный район для свидания: Парк Горького, на Чистых прудах, в районе метро «Пушкинская» или на Винзаводе.
Суть прогулки — ощутить себя в моменте, довериться, включить все чувства на полную мощность. И обратить внимание на детали, которые мы привыкли упускать из виду в повседневной суете. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие. Расслабьтесь и отпустите контроль.