Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы

Увидеть памятники героям, вдохновиться их подвигами и разгадать военную тайну

В чем главная задача разведчика? Сделать так, чтобы ценные сведения не попали в руки врага! Ребята погрузятся в интереснейший процесс дешифровки тайного послания и, чтобы добраться до истины, выполнят задания квеста.

Для этого мы пройдем по самым знаковым местам парка Победы, рассмотрим скульптуры и памятники и научимся понимать военную символику.
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с парком Победы через задания квеста

Решая занимательные задачки, мы изучим самое патриотическое место Москвы. Парк Победы не зря расположился на Поклонной горе: здесь можно почтить память солдат, защищавших Родину. Мы пройдем по специальному маршруту, который живо напомнит о битвах и победах народа, причем не только Великой Отечественной войны, но и Первой Мировой. Я простым и понятным языком расскажу о ратных подвигах, героях, наградах. А в формате квеста дети легко воспримут информацию.

Легенда квеста

Мы получили с фронта письмо-треугольник, но что же там написано? Ничего не понятно… Кажется, это секретное донесение? Или даже послание для потомков героев-победителей? Настоящая интрига! Но мы доберемся до правды. Будем решать увлекательные задания, ведь каждый правильный ответ — это ключ к разгадке шифра. После нашей победы над шифром все участники получат в награду сувенир.

Во время квеста я использую специальный реквизит: состаренная бумага, настоящий солдатский медальон, распечатки, ребусы, шифровки. Родителям скучать тоже не придется — я подготовила специальную викторину для взрослых.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей 7-12 лет
  • Оплата только за детей, родители присутствуют и принимают участие в викторине бесплатно
  • Квест можно провести для детской группы до 15 человек (стоимость не меняется)
  • Сувениры включены в стоимость. Другие подарки (пилотки, значки или что-то иное) — за дополнительную плату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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