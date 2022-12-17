В чем главная задача разведчика? Сделать так, чтобы ценные сведения не попали в руки врага! Ребята погрузятся в интереснейший процесс дешифровки тайного послания и, чтобы добраться до истины, выполнят задания квеста. Для этого мы пройдем по самым знаковым местам парка Победы, рассмотрим скульптуры и памятники и научимся понимать военную символику.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с парком Победы через задания квеста

Решая занимательные задачки, мы изучим самое патриотическое место Москвы. Парк Победы не зря расположился на Поклонной горе: здесь можно почтить память солдат, защищавших Родину. Мы пройдем по специальному маршруту, который живо напомнит о битвах и победах народа, причем не только Великой Отечественной войны, но и Первой Мировой. Я простым и понятным языком расскажу о ратных подвигах, героях, наградах. А в формате квеста дети легко воспримут информацию.

Легенда квеста

Мы получили с фронта письмо-треугольник, но что же там написано? Ничего не понятно… Кажется, это секретное донесение? Или даже послание для потомков героев-победителей? Настоящая интрига! Но мы доберемся до правды. Будем решать увлекательные задания, ведь каждый правильный ответ — это ключ к разгадке шифра. После нашей победы над шифром все участники получат в награду сувенир.

Во время квеста я использую специальный реквизит: состаренная бумага, настоящий солдатский медальон, распечатки, ребусы, шифровки. Родителям скучать тоже не придется — я подготовила специальную викторину для взрослых.

Организационные детали