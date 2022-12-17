Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с парком Победы через задания квеста
Решая занимательные задачки, мы изучим самое патриотическое место Москвы. Парк Победы не зря расположился на Поклонной горе: здесь можно почтить память солдат, защищавших Родину. Мы пройдем по специальному маршруту, который живо напомнит о битвах и победах народа, причем не только Великой Отечественной войны, но и Первой Мировой. Я простым и понятным языком расскажу о ратных подвигах, героях, наградах. А в формате квеста дети легко воспримут информацию.
Легенда квеста
Мы получили с фронта письмо-треугольник, но что же там написано? Ничего не понятно… Кажется, это секретное донесение? Или даже послание для потомков героев-победителей? Настоящая интрига! Но мы доберемся до правды. Будем решать увлекательные задания, ведь каждый правильный ответ — это ключ к разгадке шифра. После нашей победы над шифром все участники получат в награду сувенир.
Во время квеста я использую специальный реквизит: состаренная бумага, настоящий солдатский медальон, распечатки, ребусы, шифровки. Родителям скучать тоже не придется — я подготовила специальную викторину для взрослых.
Организационные детали
Квест рассчитан на детей 7-12 лет
Оплата только за детей, родители присутствуют и принимают участие в викторине бесплатно
Квест можно провести для детской группы до 15 человек (стоимость не меняется)
Сувениры включены в стоимость. Другие подарки (пилотки, значки или что-то иное) — за дополнительную плату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Меня зовут Полина, аккредитованный гид по Москве.
Люблю путешествия, историю и искусство. Всегда рада делиться своими знаниями и находками с гостями города или его жителями. Работаю как с детьми, так и со взрослыми. Мои экскурсии – это не сухое перечисление фактов: мы переносимся в прошлое и смотрим на события глазами людей того времени. И конечно, повествование приправлено необычными и даже забавными историями из жизни такой разной и удивительной Москвы!