Оксана проводит ещё 6 экскурсий

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Великолепная усадьба Кусково

Насладиться прогулкой по графскому имению и ощутить дыхание 18 века

Оксана
Оксана – представитель из Москвы
Кусково — словно книга по истории 📖 усадебной культуры и дворянского досуга.

Об этом мы поговорим на аллеях парка и у живописных павильонов.

Вы шаг за шагом изучите имение, которое верно служило роду Шереметьевых до самой революции и не переходило из рук в руки, сохранив очарование «нежного века».
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково

Что вас ожидает

Живописные аллеи Кусково
Пары часов хватит, чтобы вы с первого взгляда влюбились ❤️ в эту усадьбу на западе Москвы. Гуляя по ухоженной территории садов и парка, вы увидите памятники архитектуры. Полюбуетесь фасадами господского дворца и голландским домиком-игрушкой; восхититесь убранством павильона «Грот», усыпанного ракушками, и заглянете в кусковский «Эрмитаж», где проводили время в тесном избранном кругу.

Путешествие в 18 век
Я расскажу, как род Шереметьевых отмечен в истории 📖 России и почему граф построил усадьбу Кусково. На фоне самых подходящих «декораций» вы вообразите, как развлекались русские аристократы три столетия назад, каких гостей и как принимали. А попутно, конечно, откроете историю усадьбы и секреты рукотворной красоты садово-паркового ансамбля.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 на территорию усадьбы (50 руб. с человека) и в павильоны (по желанию)
  • Мы не посещаем дворец — вы сможете побывать там после экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • По желанию экскурсию ⛳ можно дополнить фотосессией с нашим профессиональным фотографом (стоимость — от 5000 до 7000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 у входа на территорию Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково
Великолепная усадьба Кусково

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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