Оксана проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Живописные аллеи Кусково

Пары часов хватит, чтобы вы с первого взгляда влюбились ❤️ в эту усадьбу на западе Москвы. Гуляя по ухоженной территории садов и парка, вы увидите памятники архитектуры. Полюбуетесь фасадами господского дворца и голландским домиком-игрушкой; восхититесь убранством павильона «Грот», усыпанного ракушками, и заглянете в кусковский «Эрмитаж», где проводили время в тесном избранном кругу.

Путешествие в 18 век

Я расскажу, как род Шереметьевых отмечен в истории 📖 России и почему граф построил усадьбу Кусково. На фоне самых подходящих «декораций» вы вообразите, как развлекались русские аристократы три столетия назад, каких гостей и как принимали. А попутно, конечно, откроете историю усадьбы и секреты рукотворной красоты садово-паркового ансамбля.

Организационные детали