Оксана проводит ещё 6 экскурсий

Живописные аллеи Кусково Пары часов хватит, чтобы вы с первого взгляда влюбились ❤️ в эту усадьбу на западе Москвы. Гуляя по ухоженной территории садов и парка, вы увидите памятники архитектуры. Полюбуетесь фасадами господского дворца и голландским домиком-игрушкой; восхититесь убранством павильона «Грот», усыпанного ракушками, и заглянете в кусковский «Эрмитаж», где проводили время в тесном избранном кругу.
Путешествие в 18 век Я расскажу, как род Шереметьевых отмечен в истории 📖 России и почему граф построил усадьбу Кусково. На фоне самых подходящих «декораций» вы вообразите, как развлекались русские аристократы три столетия назад, каких гостей и как принимали. А попутно, конечно, откроете историю усадьбы и секреты рукотворной красоты садово-паркового ансамбля.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 на территорию усадьбы (50 руб. с человека) и в павильоны (по желанию)
Мы не посещаем дворец — вы сможете побывать там после экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
По желанию экскурсию ⛳ можно дополнить фотосессией с нашим профессиональным фотографом (стоимость — от 5000 до 7000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 у входа на территорию Кусково
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.