Музеон будто создан для фотосессий: здесь открывается живописный вид на стрелку Москвы-реки, а дорожки в обрамлении клумб, прекрасных в любое время года, ведут к необычным скульптурам. Я кратко расскажу вам об истории тех мест и памятников, что мы увидим, помогу расслабиться перед камерой и поймаю ваше настроение по ее щелчку.

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Описание

Что вас ожидает

Разнообразие фотофонов

Музеон цепляет своей двойственностью: с одной стороны набережная, одетая в камень, Петр I, взирающий с высоты на современную флотилию прогулочных катеров. А с другой — деревянные тропинки, разнотравье и обрамленные пышными травами, уводящие к скульптурам. И довершает это здание Новой Третьяковки в стиле советского модернизма.

Сюда мы отправимся от метро Парк Культуры; прогуляемся по Крымскому мосту и обсудим, как это место связано с периодом Смутного времени. Пройдем мимо Музея ретроавтомобилей, обойдем колонны Новой Третьяковки. Гуляя по дорожкам Музеона, вы услышите о том, что здесь было раньше. Увидите парк скульптур под открытым небом и поймете, куда убрали всех вождей Советского союза в 90-е.

Естественность на фото

Мой принцип — не ставить человека в позу, но, познакомившись с ним, раскрыть в кадре его характер и настроение. При этом я стараюсь обеспечить разнообразие серии: сделать снимки разных планов, найти интересные композиционные и световые решения.

Организационные детали