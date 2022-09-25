Фотопрогулка по Музеону

Получить фото-коллекцию приятных моментов, гуляя по одному из самых стильных парков Москвы

Музеон будто создан для фотосессий: здесь открывается живописный вид на стрелку Москвы-реки, а дорожки в обрамлении клумб, прекрасных в любое время года, ведут к необычным скульптурам.

Я кратко расскажу вам об истории тех мест и памятников, что мы увидим, помогу расслабиться перед камерой и поймаю ваше настроение по ее щелчку.
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
Фотопрогулка по Музеону
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Разнообразие фотофонов

Музеон цепляет своей двойственностью: с одной стороны набережная, одетая в камень, Петр I, взирающий с высоты на современную флотилию прогулочных катеров. А с другой — деревянные тропинки, разнотравье и обрамленные пышными травами, уводящие к скульптурам. И довершает это здание Новой Третьяковки в стиле советского модернизма.

Сюда мы отправимся от метро Парк Культуры; прогуляемся по Крымскому мосту и обсудим, как это место связано с периодом Смутного времени. Пройдем мимо Музея ретроавтомобилей, обойдем колонны Новой Третьяковки. Гуляя по дорожкам Музеона, вы услышите о том, что здесь было раньше. Увидите парк скульптур под открытым небом и поймете, куда убрали всех вождей Советского союза в 90-е.

Естественность на фото

Мой принцип — не ставить человека в позу, но, познакомившись с ним, раскрыть в кадре его характер и настроение. При этом я стараюсь обеспечить разнообразие серии: сделать снимки разных планов, найти интересные композиционные и световые решения.

Организационные детали

  • Фотопрогулку можно провести и для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. за человека
  • В течение 7 дней после фотопрогулки вы получите около 40 профессиональных кадров в цветокоррекции

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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