Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Разнообразие фотофонов
Музеон цепляет своей двойственностью: с одной стороны набережная, одетая в камень, Петр I, взирающий с высоты на современную флотилию прогулочных катеров. А с другой — деревянные тропинки, разнотравье и обрамленные пышными травами, уводящие к скульптурам. И довершает это здание Новой Третьяковки в стиле советского модернизма.
Сюда мы отправимся от метро Парк Культуры; прогуляемся по Крымскому мосту и обсудим, как это место связано с периодом Смутного времени. Пройдем мимо Музея ретроавтомобилей, обойдем колонны Новой Третьяковки. Гуляя по дорожкам Музеона, вы услышите о том, что здесь было раньше. Увидите парк скульптур под открытым небом и поймете, куда убрали всех вождей Советского союза в 90-е.
Естественность на фото
Мой принцип — не ставить человека в позу, но, познакомившись с ним, раскрыть в кадре его характер и настроение. При этом я стараюсь обеспечить разнообразие серии: сделать снимки разных планов, найти интересные композиционные и световые решения.
Организационные детали
Фотопрогулку можно провести и для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. за человека
В течение 7 дней после фотопрогулки вы получите около 40 профессиональных кадров в цветокоррекции
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Москве
Провели 216 экскурсий для 394 туристов
Привет!
Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве.
Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы.
Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмем это бремя на себя (муж скажет вам «спасибо»!)
Наши экскурсии — не занудные лекции: мы взяли все самое нужное из истории, приправили городскими легендами, юмором и подаем это все как прогулку с лучшим другом, который всё тут знает.