28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Многослойность московской истории сбивает с ног любого путешественника и виднеется в каждом закоулке центральных районов.

На этой экскурсии вы узнаете, как город обрастал бронёй в виде крепостных стен, восставал из пепла после пожаров и развивался, вбирая в себя уйму контрастов.

Вы столкнётесь с особенной атмосферой городского пространства Москвы, где с боярскими палатами соседствует Парящий мост, разберётесь в том, как устроена столица, пролистаете яркие страницы её истории и увидите Белокаменную живой и настоящей.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча возле Большого театра
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У этой экскурсии28 отзывов
4.57
Ежедневная прогулка по Москве
Ежедневная прогулка по Москве

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Москву во всей красе. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться со столицей поближе. Оба маршрута начинаются у Большого театра.

Красный маршрут: Москва белокаменная и златоглавая
Оказавшись на Театральной площади, вы погрузитесь в рассказы о той Москве, с которой заочно знаком каждый житель России. Только не на картинках и в пересказах, а шагая по улицам города навстречу его самобытности. Вы узнаете, благодаря чему возник отель Метрополь, прикоснётесь к древней Китайгородской стене и пройдёте по единственной в Москве улице, построенной целиком на частные средства. На Никольской обнаружите кафе, которому около 300 лет, узнаете, за что горожане так жалуют Столовую № 57, и выйдете к Красной площади — незабвенному символу российской государственности и сердцу Москвы. Разглядывая витрины ГУМа, услышите факты из истории страны, на Варварке почувствуете дух столетий, а в парке Зарядье полюбуетесь панорамой Соборной площади и сталинской высоткой на Котельнической с Парящего моста.

Синий маршрут: переулки и старинные усадьбы Москвы
Следуя по второму маршруту, вы очутитесь по ту сторону заметных городских фасадов — нырнёте в неприметные с первого взгляда московские закоулки. Вы узнаете, какова судьба дореволюционных бань и где можно встретить артистов местных театров, а где — найти недорогие кафе и ресторанчики. На прогулке по самой французской улице Москвы полюбуетесь доходными домами XIX века, услышите про то, какие экзамены сдавали в столице начала прошлого столетия, где селились аристократы и в какую книжную лавку заглядывал Александр Дюма. А также состоится ваше знакомство и с современной Москвой, живой и бурлящей: её популярными музыкальными клубами, скверами, барами и интересными магазинчиками.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Москве, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Москве, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Москве
Ежедневная прогулка по Москве
Ежедневная прогулка по Москве
Ежедневная прогулка по Москве
Ежедневная прогулка по Москве

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле Большого театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Прекрасный экскурсовод, очень захватывающая экскурсия! Слушать экскурсовода можно было бесконечно! Браво! Порекомендую друзьям
9 февраля 2020
Очень приятная и интересная экскурсия, которую провела Юля. Целое погружение в историческое прошлое, театральный мир, мир изысканности и роскоши в Петровском пассаже. Юле большое спасибо 😊🙏 очень артистично и с душой 🔥🔥🔥
8 февраля 2020
Я забукировала эту экскурсию для мамы. Она осталась очень довольна, сказала экскурсовод сделала интересный маршрут и хорошо очень рассказала про все, давала советы и отвечала на вопросы! Спасибо
1 февраля 2020
Когда я бронировала экскурсию перед оплатой пыталась узнать кто будет гидом. Мы очень хотели чтобы у нас была Женя. Такую информацию нам не смогли предоставить заранее и мы решили попробовать на удачу. К сожалению нам не повезло и нам попался экскурсовод которого мы очень не хотели ( прочитав предыдущие отзывы)
Очень много было ненужных имён и дат, информация подавалась как на скучном уроки истории с советским преподавателем. Все осложнялось плохими погодными условиями.
Надо отдать должное экскурсоводу, она старалась изменить немного маршрут дав нам возможность погреться в магазине. И как только рассказ отходил от запланированного он становился более интересным ( но это была очень маленькая часть)
Особенно мне жалко было моего ребёнка , который не живет в России, но интересуется ее историей. Очень хотелось чтобы ему было интересно, но увы
Ольга
14 января 2020
3 января ходили по красному маршруту с Евгенией. Несмотря на отвратительную погоду, ледяной ветер и то, что гид опоздала на полчаса, экскурсия безумно понравилась. Мы впервые брали на двухчасовую экскурсию детей (кстати, из-за диких толп и очередей в центре столицы экскурсия растянулась почти на три часа), волновались, как они выдержат. Оказалось, что отлично, на каждой точке всех малышей Женя собирала вокруг себя в первом ряду, очень эмоционально вещала. Истории классные, небанальные, роскошная подача. Мы застряли в очереди к турникету на Красную площадь, но Женя не растерялась: повернулась к нам лицом и стала рассказывать историю ГУМа, да так интересно, что на 20 метров вокруг люди замерли с открытыми ртами. Мой искренний совет всем: уточняйте, кто именно из гидов будет вести экскурсию, во избежание разочарований.
Ольга
14 января 2020
Как нам безумно повезло с гидом в первый день на красном маршруте (была Евгения), так безумно не повезло во второй день с Татьяной Ивановной. Я ничего против нее, как человека не имею, но хочу предупредить остальных, что это гид "старой закваски". Ее ВООБЩЕ не слышно, даже с микрофоном, экскурсия в стиле "бубубубу, 1542 год, бубубубубу Иван Грозный". С погодой нам дичайше не повезло оба дня. Но если с Женей можно было забыть про снег, ледяной ветер, 40 минут очереди к рамке металлоискателя, чтобы прорваться на Красную площадь, то с Татьяной Ивановной два часа страдали не только дети, но и мы с мужем. Мы очень часто берем экскурсии. В каждой поездке по 5-6. И могу с уверенностью сказать, что это была одна из самых плохих экскурсий в нашей жизни. Монотонная, скучнейшая, тихая. Не могли дождаться, когда она, наконец, закончится. В голове не осталось НИ-ЧЕ-ГО, звенящая пустота. Не жалко денег, жалко потраченного времени.
14 января 2020
В целом, неплохо. Мы были в новогодние праздники, поэтому было очень шумно - кругом музыка, половину не слышно. Гид говорила не в микрофон, в результате пользы от него не было. Резюме: при изначально неплохом контенте половину не услышали, дети вообще "выпали" из двух третей экскурсии, т.к. не могли протиснуться ближе.
12 января 2020
Резюме: Можно брать! Особенно в сырую холодную погоду, когда из 20 человек желающих приходит 4 неленивых и получается полноценная индивидуальная экскурсия по цене групповой.
Умный интеллигентный гид, любящий свой город - это всегда подкупает
3 января 2020
Отличная экскурсия с глубоким погружение в историю. Интересные подробности про многие здания в центре. Спасибо!
1 января 2020
Добрый день!
Татьяна Ивановна очень приятный человек и увлекающий своим рассказом экскурсовод.
Рекомендую всем присоединиться к путешествию с Татьяной Ивановной и открыть для себя Москву с новой стороны! Благодарю за приятное времяпрепровождение! Удачи!
Ещё 18 отзывов

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