28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Москву во всей красе. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться со столицей поближе. Оба маршрута начинаются у Большого театра.

Красный маршрут: Москва белокаменная и златоглавая

Оказавшись на Театральной площади, вы погрузитесь в рассказы о той Москве, с которой заочно знаком каждый житель России. Только не на картинках и в пересказах, а шагая по улицам города навстречу его самобытности. Вы узнаете, благодаря чему возник отель Метрополь, прикоснётесь к древней Китайгородской стене и пройдёте по единственной в Москве улице, построенной целиком на частные средства. На Никольской обнаружите кафе, которому около 300 лет, узнаете, за что горожане так жалуют Столовую № 57, и выйдете к Красной площади — незабвенному символу российской государственности и сердцу Москвы. Разглядывая витрины ГУМа, услышите факты из истории страны, на Варварке почувствуете дух столетий, а в парке Зарядье полюбуетесь панорамой Соборной площади и сталинской высоткой на Котельнической с Парящего моста.

Синий маршрут: переулки и старинные усадьбы Москвы

Следуя по второму маршруту, вы очутитесь по ту сторону заметных городских фасадов — нырнёте в неприметные с первого взгляда московские закоулки. Вы узнаете, какова судьба дореволюционных бань и где можно встретить артистов местных театров, а где — найти недорогие кафе и ресторанчики. На прогулке по самой французской улице Москвы полюбуетесь доходными домами XIX века, услышите про то, какие экзамены сдавали в столице начала прошлого столетия, где селились аристократы и в какую книжную лавку заглядывал Александр Дюма. А также состоится ваше знакомство и с современной Москвой, живой и бурлящей: её популярными музыкальными клубами, скверами, барами и интересными магазинчиками.

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