13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Подлинные древности Китай-города

Исследовать архитектурные шедевры одного из старейших районов Москвы

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Насыщенный достопримечательностями Китай-город часто находится «в тени» Кремля и Красной площади.

Я расскажу о нем малоизвестные исторические факты и легенды, помогу раскрыть душу и характер этого удивительного квартала и отыскать в нем следы Старой Москвы.
500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Встреча у метро Площадь революции
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У этой экскурсии13 отзывов
4.23
Подлинные древности Китай-города
Подлинные древности Китай-города

Что вас ожидает

Китай-город сквозь века
Экскурсия начнется в самом центре Китай-города — у Богоявленского собора XVII века. Я раскрою историю названия района и расскажу о его развитии с XIV столетия до наших дней. Кроме того, вы увидите сохранившийся участок Китайгородской стены и недавно открытые фундаменты древних храмов. А также руины древней Варварской башни и спрятанные внутри кварталов церкви: Чижевское подворье, церковь Космы и Дамиана в Старых Панех и Заиконоспасский монастырь.

Ильинка и Варварка
Гуляя по тихим маленьким переулкам, вы услышите о старинных и относительно современных зданиях Ильинки и Никольской. А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • По желанию в маршрут экскурсии может быть включен парк Зарядье.
Подлинные древности Китай-города
Подлинные древности Китай-города
Подлинные древности Китай-города
Подлинные древности Китай-города
Подлинные древности Китай-города
Подлинные древности Китай-города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Площадь революции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я живу в Москве всего несколько лет, но успел увлечься прошлым и настоящим города. Я побывал практически во всех исторических местах столицы, узнал о них множество интересных фактов и теперь мечтаю поделиться ими с вами. У меня есть огромное желание рассказывать, заинтересовывать и пробуждать у путешественников интерес к истории своей страны!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Дмитрий -замечательный экскурсовод и неординарный человек.Отличная экскурсия, приятное общение. О Китай-городе получили много информации, посетили 9 храмов. Экскурсия подходит всем, без ограничения возраста, и на подготовленного, и на неосведомленного туриста. На любой вопрос вы получите ответ. Тактичность и внимательность Дмитрия - эталон экскурсовода. Спасибо ему огромное!
20 января 2020
Прекрасная экскурсия!!!! Очень благодарна Дмитрию за массу положительных эмоций!!! Дмитрий прекрасный рассказчик, очень интересно, ничего лишнего! Была с подругой, обязательно приведу всю семью на эту экскурсию! Спасибо!
Ирина
1 ноября 2019
Были на экскурсии с 12- летним сыном. Несмотря на достаточно прохладную погоду были полностью захвачены темой экскурсии. Нам очень понравилось. Маршрут небольшой но емкий по об’ему информации и при этом не перегружен лишними уточнениями. Рекомендуем Дмитрия как отличного экскурсовода.
15 октября 2019
Хорошая Экскурсия для приятного проведения выходного дня в городе! Заглянули с экскурсоводом в московские дворы, было очень интересно !!!
15 октября 2019
В прошедшие выходные с удовольствием прогулялись по Китай-городу в компании Дмитрия. Прогулку не испортил даже начавшийся дождь и сильный ветер.
Узнали много интересного из истории Китай-города, заглянули за фасады зданий и открыли для себя удивительный мир старой Москвы, скрытый за фасадами домов и воротами Никольской, Ильинки других улиц и переулков.
Спасибо Дмитрию за это путешествие!
Ирина
7 октября 2019
Благодаря этой экскурсии я открыла для себя Китай-город, узнала о его истории, ознакомилась с архитектурой района. Сама я бы никогда не нашла все эти здания (особенно крепостную стену при входе в метро). Спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию!
6 октября 2019
Дмитрий отличный гид, буду рекомендовать
Ксюша
1 октября 2019
Экскурсия проходила 29 сентября,не смотря на дождливую погоду мы весело провели время. Дмитрий, обладает большим багажом знаний, научил нас не просто гулять по Москве, а заглядывать в непримечательные дворики, где скрывается целая эпоха. Разрешил нам немного изменить маршрут по нашей просьбе, хотя время было ограничено. Спокойно и с улыбкой отвечал на все наши многочисленные вопросы. Четко вел группу, следил чтобы никто не отстал.
Дмитрий, удачи!
1 октября 2019
Сырой, неотработанный материал. Экскурсовод совершенно не заинтересовал темой, было ощущение, что дополнительные, уточняющие вопросы сбивали с "заложенной программы", ответы были из категории -"музыка народные, слова народные". Подача материала абсолютно не понравилась.
29 сентября 2019
Интересная и познавательная экскурсия, спасибо, Дмитрий.
Ещё 3 отзыва

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