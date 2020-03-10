13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Китай-город сквозь века

Экскурсия начнется в самом центре Китай-города — у Богоявленского собора XVII века. Я раскрою историю названия района и расскажу о его развитии с XIV столетия до наших дней. Кроме того, вы увидите сохранившийся участок Китайгородской стены и недавно открытые фундаменты древних храмов. А также руины древней Варварской башни и спрятанные внутри кварталов церкви: Чижевское подворье, церковь Космы и Дамиана в Старых Панех и Заиконоспасский монастырь.

Ильинка и Варварка

Гуляя по тихим маленьким переулкам, вы услышите о старинных и относительно современных зданиях Ильинки и Никольской. А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье.