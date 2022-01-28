Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки

Приглашаем вас прогуляться по Воздвиженке, полюбоваться на старинные усадьбы и объекты советской архитектуры

В группе
до 10 чел.
Приглашаем вас прогуляться по Воздвиженке, полюбоваться на старинные усадьбы и объекты советской архитектуры.

Вы узнаете, что такое «чемодос», где жил князь Волконский и почему красивейший московской дом носит название «Дом дурака».

Мы посетим Российскую Государственную библиотеку и раскроем все ее секреты.
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки

Что вы можете увидеть 🤩

  • улица Воздвиженка
  • Российская Государственная библиотека им. Ленина.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Мы приглашаем на экскурсию по одной из самых «аристократичных» улиц Москвы с посещением библиотеки им. Ленина.

Самая «аристократичная» улица столицы

Единственная улица, которая начинается от Кутафьей башни Кремля, всегда была местом обитания московской знати. Боярские роды, дворянские фамилии, купеческая аристократия, советская партийная и военная элита проживали здесь, под сенью Кремля. Архитектурный облик Воздвиженки менялся в угоду жильцам. Протяженность улицы всего-то 600 метров, но каждый дом по-своему уникален. Старинные усадьбы Голицыных, Волконских, Нарышкиных и Шереметьевых соседствуют здесь с изящным «Домом дурака» и объектами советской архитектуры.

Во время прогулки по Воздвиженке вы узнаете:

  • почему один из красивейших домов Москвы называют «Дом дурака»,
  • где жил князь Волконский — дед писателя Льва Толстого,
  • что такое «чедомос» и где в Москве можно было отведать «разбойничье блюдо»,
  • где находится изумительный храм в нарышкинском стиле эпохи московского барокко и от какой «нечисти» пытался защитить это место боярин Нарышкин,
  • где впервые состоялась «тайная вечеря» с явлением вождя народу.
Главное хранилище книг в России
Наша прогулка продолжится уникальной ночной экскурсией в Российскую Государственную библиотеку — самое главное хранилище книг в России. Даже днем здесь необходимо соблюдать тишину, а ночью наступает полная тишина, наполненная лишь запахом книг. И только изредка скрипит старый паркет…
А вы знали, что между посетителем и желаемой книгой находится не только библиотекарь?
Под библиотекой располагается целая система хранилищ, в которых сотрудники отправляют «заказы» посетителей через пневматическую почту.

На экскурсии вы:

  • посетите главное хранилище печатных изданий в России — Библиотеку им. Ленина,
  • посетите закрытые для доступа помещения под библиотекой,
  • узнаете, какой длинный путь проходит печатное издание и сколько сотрудников над этим работают, прежде чем оно попадает к посетителю,
  • увидите читальные залы библиотеки, больше напоминающие залы дворца. А ведь в одном из них снимали сцену фильма «Москва слезам не верит»,
  • пройдетесь по подземным коридорам, соединяющим здание библиотеки с домом Пашкова.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • экскурсионное обслуживание,
  • посещение библиотеки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • посещение библиотеки.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. «Арбатская»
Завершение: библиотека Ленина
Когда и сколько длится
Когда: по пятницам в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по пятницам в 19:00

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