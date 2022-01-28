Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет
Мы приглашаем на экскурсию по одной из самых «аристократичных» улиц Москвы с посещением библиотеки им. Ленина.
Самая «аристократичная» улица столицы
Единственная улица, которая начинается от Кутафьей башни Кремля, всегда была местом обитания московской знати. Боярские роды, дворянские фамилии, купеческая аристократия, советская партийная и военная элита проживали здесь, под сенью Кремля. Архитектурный облик Воздвиженки менялся в угоду жильцам. Протяженность улицы всего-то 600 метров, но каждый дом по-своему уникален. Старинные усадьбы Голицыных, Волконских, Нарышкиных и Шереметьевых соседствуют здесь с изящным «Домом дурака» и объектами советской архитектуры.
Во время прогулки по Воздвиженке вы узнаете:
- почему один из красивейших домов Москвы называют «Дом дурака»,
- где жил князь Волконский — дед писателя Льва Толстого,
- что такое «чедомос» и где в Москве можно было отведать «разбойничье блюдо»,
- где находится изумительный храм в нарышкинском стиле эпохи московского барокко и от какой «нечисти» пытался защитить это место боярин Нарышкин,
- где впервые состоялась «тайная вечеря» с явлением вождя народу.
Главное хранилище книг в России
Наша прогулка продолжится уникальной ночной экскурсией в Российскую Государственную библиотеку — самое главное хранилище книг в России. Даже днем здесь необходимо соблюдать тишину, а ночью наступает полная тишина, наполненная лишь запахом книг. И только изредка скрипит старый паркет…
А вы знали, что между посетителем и желаемой книгой находится не только библиотекарь?
Под библиотекой располагается целая система хранилищ, в которых сотрудники отправляют «заказы» посетителей через пневматическую почту.
На экскурсии вы:
- посетите главное хранилище печатных изданий в России — Библиотеку им. Ленина,
- посетите закрытые для доступа помещения под библиотекой,
- узнаете, какой длинный путь проходит печатное издание и сколько сотрудников над этим работают, прежде чем оно попадает к посетителю,
- увидите читальные залы библиотеки, больше напоминающие залы дворца. А ведь в одном из них снимали сцену фильма «Москва слезам не верит»,
- пройдетесь по подземным коридорам, соединяющим здание библиотеки с домом Пашкова.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- экскурсионное обслуживание,
- посещение библиотеки.
Туристы оплачивают самостоятельно: