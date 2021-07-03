Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Крылатское изнутри

Вы узнаете, в чем революционность принципа застройки района, где жил Ельцин, что общего между Крылатским и Токио. А еще я расскажу историю знаменитого родника с целебной водой и байки о борьбе жителей и застройщиков. Раскрою, где работает самый красивый библиотекарь Москвы, как получить страшную травму на велотреке и почему именно в Крылатское привезли Маргарет Тэтчер во время визита в Москву.

«Визитные карточки» района

Крылатское — район, который любят все его жители. Вы увидите его самые интересные места: Осенний бульвар, Ледовый дворец, Живописный мост и Smart-библиотеку. Полюбуетесь храмом Рождества Богородицы и оцените спортивные объекты Олимпиады-80: велотрек и Гребной канал. Завершится прогулка на вершине холма с прекрасным видом на Москву.

Организационные детали

По желанию экскурсия может проходить на электросамокатах (можно взять в аренду у метро) или велосипедах (только со своими).