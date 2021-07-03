Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Крылатское: конструктивизм, Олимпиада и зеленые зоны

Погулять по самому дорогому спальному району столицы и узнать о нем интересные факты

5
1 отзыв
Крылатское — особенный район Москвы.

Его отличают конструктивистская архитектура, прекрасные панорамы города, прогрессивные спортивные объекты 80-х и высокая сознательность жителей.

Вы услышите, что было на месте Крылатского в древности, как оно развивалось и какие изменения происходят с ним сегодня.
Крылатское: конструктивизм, Олимпиада и зеленые зоны
Крылатское: конструктивизм, Олимпиада и зеленые зоны
Крылатское: конструктивизм, Олимпиада и зеленые зоны
Крылатское: конструктивизм, Олимпиада и зеленые зоны
Крылатское: конструктивизм, Олимпиада и зеленые зоны
Крылатское: конструктивизм, Олимпиада и зеленые зоны

Что вас ожидает

Крылатское изнутри

Вы узнаете, в чем революционность принципа застройки района, где жил Ельцин, что общего между Крылатским и Токио. А еще я расскажу историю знаменитого родника с целебной водой и байки о борьбе жителей и застройщиков. Раскрою, где работает самый красивый библиотекарь Москвы, как получить страшную травму на велотреке и почему именно в Крылатское привезли Маргарет Тэтчер во время визита в Москву.

«Визитные карточки» района

Крылатское — район, который любят все его жители. Вы увидите его самые интересные места: Осенний бульвар, Ледовый дворец, Живописный мост и Smart-библиотеку. Полюбуетесь храмом Рождества Богородицы и оцените спортивные объекты Олимпиады-80: велотрек и Гребной канал. Завершится прогулка на вершине холма с прекрасным видом на Москву.

Организационные детали

По желанию экскурсия может проходить на электросамокатах (можно взять в аренду у метро) или велосипедах (только со своими).

Место начала и завершения
у метро Крылатское
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я родилась и выросла в Москве, в Крылатском. Люблю свой город и район, обожаю рассказывать байки и забавные истории, с удовольствием делюсь любопытными фактами. Занимаюсь музыкой, катаюсь на лошадях и увлекаюсь историей искусства.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

С
3 июля 2021
Ольга провела супер экскурсию, большое спасибо

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Москве

Красная Площадь - сердце столицы
5
1
600
за 1 чел.
Красная Площадь - сердце столицы
На полуторачасовой прогулке по самому центру страны и столицы, вы узнаете, что Красную площадь можно...
Ежедневно в 12:00, 15:00, 19:00
Загадочный район Божедомка
Индивидуальная экскурсия
5
5
3 250
за 1-6 чел.
Загадочный район Божедомка
Погулять по тихим улицам, полюбоваться старинной архитектурой и услышать интересные факты о столице
Жемчужины юга Подмосковья
2 600
за 1 чел.
Жемчужины юга Подмосковья
Интересные места есть не только в столице
Дорогами российской истории
Индивидуальная экскурсия
13 400
за 1-3 чел.
Дорогами российской истории
Авторская экскурсия на автомобиле на северо-восток Замосковья вдоль самых древних дорог России в...
Машина времени в Московском метро - самые неожиданные факты
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-20 чел.
Машина времени в Московском метро - самые неожиданные факты
В течении нашей захватывающей экскурсии мы познакомимся с самыми передовыми станциями военных лет, подивимся...
Северное Чертаново — район будущего
Индивидуальная экскурсия
5
18
4 000
за 1-10 чел.
Северное Чертаново — район будущего
Посетить экспериментальный район и узнать, как бы мы жили при победившем коммунизме
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
4.9
70
800
за 1 чел.
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Истории двух Арбатов
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
4 500
за 1-5 чел.
Истории двух Арбатов
Изучить самые интересные переулки и узнать о выдающихся жителях
Тур по сердцу Столицы - Александровский сад и Красная площадь
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-20 чел.
Тур по сердцу Столицы - Александровский сад и Красная площадь
Я приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям самого сердца нашей древней Столицы
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
Индивидуальное предложение
5
3
4 500
за 1-10 чел.
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
Прогуливаясь по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса, вы узнаете все самое интересное и...
В удобное время для туристов, по договоренности
Знакомство с самой необычной улицей Москвы - Мясницкой
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-3 чел.
Знакомство с самой необычной улицей Москвы - Мясницкой
Вас ждет увлекательная прогулка мимо самых интересных доходных домов, особняков и других зданий, расположенных...
по воскресеньям в 14:00
Экскурсия по крышам Москвы
Индивидуальная экскурсия
4.6
26
1 250
за 1 чел.
Экскурсия по крышам Москвы
Я покажу вам столицу с воздуха! Я предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве
24/7 с 00:00 по 23:59
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺