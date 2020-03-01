Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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  4. От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас

Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время.

На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
От 550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
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От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас

Что вас ожидает

Посмотреть на павильоны свежим взглядом
Мы пройдем по центральной аллее и двум главным площадям ВДНХ — Колхозов и Промышленности. Вы увидите 3 высотные доминанты комплекса: роскошно оформленные павильоны «Центральный», «Земледелие» и «Космос». Рассмотрите настоящее украшение парка — знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», а также торжественно оформленные входные арки. Кроме того, мы заглянем в уютный уголок, посвящённый животноводству. А после экскурсии, если захотите, вы сможете уже самостоятельно продолжить прогулку или сесть в уютном кафе и запить чаем впечатления от встречи :)

Хроники ВВЦ
После нашей прогулки ВДНХ перестанет быть для вас лишь парком — ведь за культурным ансамблем стоит оживлённая история. Я расскажу, как и у кого возникла идея выставочного комплекса, какие павильоны здесь сохранились с момента создания, а что исчезло. Через мои рассказы вы поймёте, какую роль играл ВВЦ для столицы, и, конечно, по-иному взглянете на комплекс.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я живу в Москве всего несколько лет, но успел увлечься прошлым и настоящим города. Я побывал практически во всех исторических местах столицы, узнал о них множество интересных фактов и теперь мечтаю поделиться ими с вами. У меня есть огромное желание рассказывать, заинтересовывать и пробуждать у путешественников интерес к истории своей страны!
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Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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