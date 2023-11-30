Во время экскурсии вы узнаете, какие исторические, культурные и духовные личности проживали в этом городе в разные времена, как и почему город менял своё название.
Я расскажу вам, чем Посад отличается от города, где был первый посадский центр и каким ремеслом зарабатывали на жизнь. Мы вспомним «Богомолье» Шмелёва и мысленно перенесемся на столетия назад.
Я расскажу вам, чем Посад отличается от города, где был первый посадский центр и каким ремеслом зарабатывали на жизнь. Мы вспомним «Богомолье» Шмелёва и мысленно перенесемся на столетия назад.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
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дек
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Что вас ожидает:
- Старые улочки города
- Келарская набережная
- Блинная гора.
- Пятницкая и Введенская Церкви
- Ильинский храм
- Святые источники
Описание
По местам города Преподобного Сергия Дорогие путешественники! Приглашаю вас посетить наш город Преподобного Сергия с его удивительной историей. Мы пройдемся по аутентичным улочкам, узнаем, как строился быт горожан и мещан. Прогуляемся к Блинной горе и насладимся открывающимися видами на Лавру и Свято-Троицкий монастырь. Далее пройдемся по Келарской набережной. Здесь спрятался кролик с горшочком, в котором можно оставить монетку на память! После наш путь будет проходить по историческому центру города. Полюбуемся домами, сохранившими свой старинный облик, и увидим здание несостоявшейся трамвайной электростанции. Продолжим прогулку по древним Слободам: покормим уточек на Белом пруду, послушаем истории и легенды старого Посада. Важная информация • Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно — 450 руб. за человека.
Каждый день, в 14.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Кофе
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, в 14.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
- Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно — 450 руб. за человека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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