По местам города Преподобного Сергия Дорогие путешественники! Приглашаю вас посетить наш город Преподобного Сергия с его удивительной историей. Мы пройдемся по аутентичным улочкам, узнаем, как строился быт горожан и мещан. Прогуляемся к Блинной горе и насладимся открывающимися видами на Лавру и Свято-Троицкий монастырь. Далее пройдемся по Келарской набережной. Здесь спрятался кролик с горшочком, в котором можно оставить монетку на память! После наш путь будет проходить по историческому центру города. Полюбуемся домами, сохранившими свой старинный облик, и увидим здание несостоявшейся трамвайной электростанции. Продолжим прогулку по древним Слободам: покормим уточек на Белом пруду, послушаем истории и легенды старого Посада. Важная информация • Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде.

Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно — 450 руб. за человека.