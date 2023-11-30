Легенды Старого Посада

Индивидуальная экскурсия в Москве
Во время экскурсии вы узнаете, какие исторические, культурные и духовные личности проживали в этом городе в разные времена, как и почему город менял своё название.

Я расскажу вам, чем Посад отличается от города, где был первый посадский центр и каким ремеслом зарабатывали на жизнь. Мы вспомним «Богомолье» Шмелёва и мысленно перенесемся на столетия назад.
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Старые улочки города
  • Келарская набережная
  • Блинная гора.
  • Пятницкая и Введенская Церкви
  • Ильинский храм
  • Святые источники

Описание

По местам города Преподобного Сергия Дорогие путешественники! Приглашаю вас посетить наш город Преподобного Сергия с его удивительной историей. Мы пройдемся по аутентичным улочкам, узнаем, как строился быт горожан и мещан. Прогуляемся к Блинной горе и насладимся открывающимися видами на Лавру и Свято-Троицкий монастырь. Далее пройдемся по Келарской набережной. Здесь спрятался кролик с горшочком, в котором можно оставить монетку на память! После наш путь будет проходить по историческому центру города. Полюбуемся домами, сохранившими свой старинный облик, и увидим здание несостоявшейся трамвайной электростанции. Продолжим прогулку по древним Слободам: покормим уточек на Белом пруду, послушаем истории и легенды старого Посада. Важная информация • Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно — 450 руб. за человека.

Каждый день, в 14.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
  • Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно — 450 руб. за человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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