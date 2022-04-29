Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи

Московский Кремль - главный музей России

Индивидуальная
Московский Кремль — главный музей России.

«Кто в Кремле не бывал, красоты не видал», — говаривали в старину.

Древняя крепость — это гордость Москвы.

За краснокирпичными стенами Кремля живёт сама русская история, сохранились общерусские святыни, всё дышит древностью.
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи
Московский Кремль: аудиоэкскурсия с билетом для всей семьи

Что вас ожидает 🤩

  • Московский Кремль
  • Оружейная палата
  • Большой Кремлёвский дворец
  • Благовещенский собор
  • Колокольня Ивана Великого
  • Спасская башня
  • Царь-колокол
  • Соборная площадь
  • Царь-пушка
  • Сенатский дворец
  • Арсенал Московского Кремля
  • Троицкая Башня
  • Кутафья (Предмостная) башня
Чтобы кремлёвские дворцы и соборы открыли свои тайны и рассказали познавательные истории, нужна экскурсия. Такая, что увлечёт детей и не позволит заскучать взрослым. Избежит непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам древней истории. Но и не опустится до примитивного уровня. Включит в себя загадки и легенды. Но будет основана на достоверных фактах. Заинтригует детей и даст ответы взрослым.
В своей экскурсии по Кремлю мы постарались учесть интересы школьников и их родителей. Она не перегружена сложными понятиями, зато включает малоизвестные факты. Мы нашли яркие сравнения для детей и интересные сведения для взрослых.
Во время прогулки вы увидите наиболее интересные кремлёвские артефакты. Мы обратили внимание на выгодные панорамные точки, откуда вы сможете сделать потрясающие снимки.
Маршрут не утомительный. Он включает паузу для отдыха. Мы старались сделать экскурсию яркой, эмоциональной и информационно насыщенной.
Что из этого получилось? Судить вам! Добро пожаловать в близкий и далёкий, суровый и красивый, неприступный и доброжелательный Московский Кремль!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Кремль
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Московский Кремль
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга

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