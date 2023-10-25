Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия

Узнать больше об уникальном подземном проекте и пройти по пешеходной улице среди архитектуры 19 века

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Исследовать подземную Москву, а затем самую знаменитую улицу города — такую двойную программу мы предлагаем вам.

Вы побываете на станциях метро «Площадь Революции», «Комсомольская», «Новослободская» и «Белорусская». Рассмотрите их роскошный декор и узнаете, кто, как и когда создавал эти шедевры. А затем окажетесь на Старом Арбате и насладитесь архитектурой 19 — начала 20 вв.
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Московский метрополитен + Старый Арбат. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
25
окт
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ноя
8
ноя
15
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время экскурсии вы:

  • спуститесь в метро, побываете на великолепных станциях «Площадь Революции», «Комсомольская», «Новослободская» и «Белорусская», оцените их убранство и погрузитесь во времена их строительства благодаря рассказам гида.
  • пройдётесь от Арбатских ворот до Смоленской площади, познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями.
  • узнаете больше о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.
  • услышите немало интересного о доходных домах Арбата и их жителях.
  • окунётесь в атмосферу прошлого, узнав, где любили проводить время великие литературные деятели.
  • послушаете уличных музыкантов и оцените творчество художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Экскурсия пешеходная. В зависимости от размера группы предоставляются наушники.
  • Билеты в метро не входят в стоимость экскурсии и приобретаются участниками самостоятельно.

в среду в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре зала на станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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