Исследовать подземную Москву, а затем самую знаменитую улицу города — такую двойную программу мы предлагаем вам.



Вы побываете на станциях метро «Площадь Революции», «Комсомольская», «Новослободская» и «Белорусская». Рассмотрите их роскошный декор и узнаете, кто, как и когда создавал эти шедевры. А затем окажетесь на Старом Арбате и насладитесь архитектурой 19 — начала 20 вв.