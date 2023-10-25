Узнать больше об уникальном подземном проекте и пройти по пешеходной улице среди архитектуры 19 века
Исследовать подземную Москву, а затем самую знаменитую улицу города — такую двойную программу мы предлагаем вам.
Вы побываете на станциях метро «Площадь Революции», «Комсомольская», «Новослободская» и «Белорусская». Рассмотрите их роскошный декор и узнаете, кто, как и когда создавал эти шедевры. А затем окажетесь на Старом Арбате и насладитесь архитектурой 19 — начала 20 вв.
Вы побываете на станциях метро «Площадь Революции», «Комсомольская», «Новослободская» и «Белорусская». Рассмотрите их роскошный декор и узнаете, кто, как и когда создавал эти шедевры. А затем окажетесь на Старом Арбате и насладитесь архитектурой 19 — начала 20 вв.
Ближайшие даты:
25
окт
окт
1
ноя
ноя
8
ноя
ноя
15
ноя
ноя
22
ноя
ноя
29
ноя
ноя
6
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время экскурсии вы:
- спуститесь в метро, побываете на великолепных станциях «Площадь Революции», «Комсомольская», «Новослободская» и «Белорусская», оцените их убранство и погрузитесь во времена их строительства благодаря рассказам гида.
- пройдётесь от Арбатских ворот до Смоленской площади, познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями.
- узнаете больше о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.
- услышите немало интересного о доходных домах Арбата и их жителях.
- окунётесь в атмосферу прошлого, узнав, где любили проводить время великие литературные деятели.
- послушаете уличных музыкантов и оцените творчество художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Экскурсия пешеходная. В зависимости от размера группы предоставляются наушники.
- Билеты в метро не входят в стоимость экскурсии и приобретаются участниками самостоятельно.
в среду в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре зала на станции метро ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 45 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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