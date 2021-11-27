Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур

Пройдите без очереди и сэкономьте время при посещении Кремля

4.5
211 отзывов
Входной билет
Пройдите без очереди и сэкономьте время при посещении Кремля.

Прежде чем попасть внутрь, послушайте 40-минутное введение о Кремле на английском языке от приветливого гида.

Благодаря этому туру посещение Кремля станет максимально простым и удобным.
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур
Москва: билет без очереди в Кремль и вводный тур

Что вы увидите 🤩

  • Сенатский дворец
  • Оружейная палата
  • Спасская башня
  • Царь-колокол
  • Архангельский собор
  • Успенский собор
  • Благовещенский собор
  • Царь-пушка
  • Колокольня Ивана Великого
  • Московский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прослушайте 40-минутное введение о Кремле и главных достопримечательностях Москвы
  2. Войдите в Кремль без ожидания в очереди к билетной кассе
  3. Изучите величественные кремлевские соборы с включенным в стоимость входом
  4. Посетите дворец Патриарха и храм 12 апостолов с включенным в стоимость входом
  5. Посетите постоянные экспозиции на территории Кремля с включенным в стоимость входом
Встретьтесь с гидом у памятника Маршалу Жукову рядом с отелем Four Seasons. Вас ждет 40-минутный вводный тур по Кремлю на английском языке. Узнайте больше о Кремле и других достопримечательностях центра города. Гид поможет вам советом и ответит на любые вопросы.
Получите входной билет от своего гида. Гид также покажет, где вы можете арендовать аудиогид. Пройдите проверку безопасности и войдите в Кремль.
Осмотрите главную площадь. Взгляните на президентскую резиденцию и колокольню Ивана Великого. Посетите 3 главных собора: Успенский, Благовещенский и Архангельский. Узнайте больше об этом знаменитом памятнике российской истории в одном из музеев на территории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на территорию Кремля (архитектурный комплекс и соборы)
  • 40-минутный вводный тур в сопровождении гида перед входом в Кремль
  • Оплата за оформление заказа
Что не входит
  • Гид на территории Кремля
  • Аудиогид в Кремле
  • Те или иные личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 40 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Посетители должны пройти проверку безопасности и личных вещей перед входом в Кремль, а для этого потребуется некоторое время простоять в очереди
  • Вводный тур и входной билет бесплатны для детей младше 12 лет, но для этого вам нужно будет самостоятельно взять бесплатные билеты на кассе. Билеты для прохода без очереди являются платными
  • Тур проводится за пределами территории Кремля
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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