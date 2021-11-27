Встретьтесь с гидом у памятника Маршалу Жукову рядом с отелем Four Seasons. Вас ждет 40-минутный вводный тур по Кремлю на английском языке. Узнайте больше о Кремле и других достопримечательностях центра города. Гид поможет вам советом и ответит на любые вопросы.

Получите входной билет от своего гида. Гид также покажет, где вы можете арендовать аудиогид. Пройдите проверку безопасности и войдите в Кремль.

Осмотрите главную площадь. Взгляните на президентскую резиденцию и колокольню Ивана Великого. Посетите 3 главных собора: Успенский, Благовещенский и Архангельский. Узнайте больше об этом знаменитом памятнике российской истории в одном из музеев на территории.