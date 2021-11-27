Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прослушайте 40-минутное введение о Кремле и главных достопримечательностях Москвы
Войдите в Кремль без ожидания в очереди к билетной кассе
Изучите величественные кремлевские соборы с включенным в стоимость входом
Посетите дворец Патриарха и храм 12 апостолов с включенным в стоимость входом
Посетите постоянные экспозиции на территории Кремля с включенным в стоимость входом
Встретьтесь с гидом у памятника Маршалу Жукову рядом с отелем Four Seasons. Вас ждет 40-минутный вводный тур по Кремлю на английском языке. Узнайте больше о Кремле и других достопримечательностях центра города. Гид поможет вам советом и ответит на любые вопросы.
Получите входной билет от своего гида. Гид также покажет, где вы можете арендовать аудиогид. Пройдите проверку безопасности и войдите в Кремль.
Осмотрите главную площадь. Взгляните на президентскую резиденцию и колокольню Ивана Великого. Посетите 3 главных собора: Успенский, Благовещенский и Архангельский. Узнайте больше об этом знаменитом памятнике российской истории в одном из музеев на территории.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты на территорию Кремля (архитектурный комплекс и соборы)
40-минутный вводный тур в сопровождении гида перед входом в Кремль
Оплата за оформление заказа
Что не входит
Гид на территории Кремля
Аудиогид в Кремле
Те или иные личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 40 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Посетители должны пройти проверку безопасности и личных вещей перед входом в Кремль, а для этого потребуется некоторое время простоять в очереди
Вводный тур и входной билет бесплатны для детей младше 12 лет, но для этого вам нужно будет самостоятельно взять бесплатные билеты на кассе. Билеты для прохода без очереди являются платными
Тур проводится за пределами территории Кремля
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.