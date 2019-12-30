Встретьтесь с обаятельным опытным гидом у памятника маршалу Жукову. Он расположен прямо у входа на Красную площадь перед Государственным историческим музеем.

Начните знакомство с Москвой с самого центра – нулевого километра. Это точка отсчета дорожных расстояний от Москвы до других российских городов. Пройдите к самому сердцу столицы России через главный парадный вход – Воскресенские ворота, которые когда-то были частью знаменитой Китайгородской стены.

Полюбуйтесь на впечатляющие красоты огромной и яркой Красной площади. Откройте тайну ее названия, узнайте, как она изменилась со времен Великой Октябрьской революции и посетите Мавзолей Ленина. Прогуляйтесь вдоль Кремлевской стены к одной из самых важных достопримечательностей России – собору Василия Блаженного, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Профессиональный гид покажет вам потрясающие интерьеры храма и расскажет множество историй о царях и царицах, боярах и патриархах, которых принимал храм на протяжении почти полувека.

В завершении этого прекрасного тура отправляйтесь в один из самых роскошных торговых центров в мире, попробуйте знаменитое мороженое из ГУМ и откройте для себя настоящий вкус СССР!

После экскурсии гид может отвести вас в прекрасное кафе, где можно отдохнуть и выпить чашечку кофе с видом на Красную площадь, прежде чем возобновить исследование столицы России.