Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади

Осмотрите живописные достопримечательности в центре Москвы

4
35 отзывов
В группе
до 10 чел.
Осмотрите живописные достопримечательности в центре Москвы.

Нигде в мире, кроме как на Красной площади, не сконцентрировано столько достопримечательностей, звуков и магазинов! Посетите знаменитый храм Василия Блаженного, мавзолей Ленина и роскошный ГУМ.
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади
Москва: храм Василия Блаженного, 1,5 часа на Красной площади

Что вы увидите 🤩

  • ГУМ, Москва
  • Китай-город
  • Площадь Революции, Москва
  • Красная площадь
  • Покровский собор
  • Мавзолей Ленина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Минуйте очереди и осмотрите интерьеры одного из самых известных зданий во всей России – храма Василия Блаженного
  2. Исследуйте все достопримечательности старинной Красной площади
  3. Поздоровайтесь с Лениным в мавзолее
  4. Полюбуйтесь роскошным и огромным торговым центром ГУМ
  5. Попробуйте СССР на вкус – отведайте знаменитое мороженое из ГУМ
Встретьтесь с обаятельным опытным гидом у памятника маршалу Жукову. Он расположен прямо у входа на Красную площадь перед Государственным историческим музеем.
Начните знакомство с Москвой с самого центра – нулевого километра. Это точка отсчета дорожных расстояний от Москвы до других российских городов. Пройдите к самому сердцу столицы России через главный парадный вход – Воскресенские ворота, которые когда-то были частью знаменитой Китайгородской стены.
Полюбуйтесь на впечатляющие красоты огромной и яркой Красной площади. Откройте тайну ее названия, узнайте, как она изменилась со времен Великой Октябрьской революции и посетите Мавзолей Ленина. Прогуляйтесь вдоль Кремлевской стены к одной из самых важных достопримечательностей России – собору Василия Блаженного, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Профессиональный гид покажет вам потрясающие интерьеры храма и расскажет множество историй о царях и царицах, боярах и патриархах, которых принимал храм на протяжении почти полувека.
В завершении этого прекрасного тура отправляйтесь в один из самых роскошных торговых центров в мире, попробуйте знаменитое мороженое из ГУМ и откройте для себя настоящий вкус СССР!
После экскурсии гид может отвести вас в прекрасное кафе, где можно отдохнуть и выпить чашечку кофе с видом на Красную площадь, прежде чем возобновить исследование столицы России.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входная плата в храм Василия Блаженного
  • Тур по всем достопримечательностям на Красной площади
  • Мороженое из ГУМ
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
  • В помещении необходимо носить защитную маску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
5
3
4
2
4
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
30 дек 2019
(Франция)
Passionnant et instructif, mais surtout sublimé par la grandeur d'esprit et de connaissance de notre guide Alexandre (pourtant pas si grand que cela) parlant un francais sidérant et qui a fait de cette balade un pur moment de bonheur!!! Même notre fils de 18 ans a reconnu la qualité et l'intérêt de notre guide!!
G
1 фев 2020
(Кипр)
J
13 ноя 2019
(Австралия)
Our tour leader was fabulous. She was so knowledgeable, professional but also friendly. A great guide who made this tour ever so interesting and amazing. Thank you

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