ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Что вас ожидает

Грамотный инструктаж

На суше инструкторы проведут для вас инструктаж и подберут спасательные жилеты. Затем, на спокойной глади воды, научат правильно владеть веслом и управлять байдаркой. Не переживайте: на нашем маршруте не будет порогов, сильного течения и других препятствий. Даже если вы до этого никогда не сплавлялись на байдарке — все получится!

Завораживая природа и душевное чаепитие

Мы пройдем дружной группой по Бездонным озерам, наслаждаясь окружающим Серебряным Бором. На остановке устроим чаепитие и пофотографируемся на фоне заповедных мест. Инструкторы поделятся интересными фактами о своих экспедициях, местной флоре и фауне. Если позволит погода, желающие смогут окунуться в озеро.

Организационные детали