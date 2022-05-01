ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

На байдарках - по Серебряному Бору

Прокатиться по живописным Бездонным озерам и полюбоваться идиллическими видами

Групповая
Приглашаем сплавиться на надежных современных байдарках по озерам Серебряного Бора! Вы подышите чистым воздухом, увидите редкие растения и удивитесь, сколько тайных природных мест скрывает столица.

Наши профессиональные инструкторы обучат вас основам поведения на воде и сделают все, чтобы прогулка вам понравилась.
На байдарках - по Серебряному Бору
На байдарках - по Серебряному Бору
На байдарках - по Серебряному Бору
На байдарках - по Серебряному Бору
На байдарках - по Серебряному Бору
На байдарках - по Серебряному Бору
На байдарках - по Серебряному Бору
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Грамотный инструктаж

На суше инструкторы проведут для вас инструктаж и подберут спасательные жилеты. Затем, на спокойной глади воды, научат правильно владеть веслом и управлять байдаркой. Не переживайте: на нашем маршруте не будет порогов, сильного течения и других препятствий. Даже если вы до этого никогда не сплавлялись на байдарке — все получится!

Завораживая природа и душевное чаепитие

Мы пройдем дружной группой по Бездонным озерам, наслаждаясь окружающим Серебряным Бором. На остановке устроим чаепитие и пофотографируемся на фоне заповедных мест. Инструкторы поделятся интересными фактами о своих экспедициях, местной флоре и фауне. Если позволит погода, желающие смогут окунуться в озеро.

Организационные детали

  • Сплав проходит в группе до 25 человек, в сопровождении профессионального инструктора
  • В стоимость включены: байдарка, весло, спасательный жилет, дождевик, гермомешок, зип-пакет для телефона, раздевалка, камера хранения личных вещей, сухой паек
  • Через пару дней после прогулки мы отправим вам в подарок персональный фотосет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Академии водных видов спорта им. Ушакова
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

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