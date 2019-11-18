Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы

Нью-Йорк в Москве и другие города

Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы
Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы
Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы
Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы
Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы
Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы
Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы
Нью-Йорк в Москве и другие города: гайд по интересным местам столицы

Что вы увидите 🤩

  • Ростокинский акведук
  • Большой газон МГУ
  • Римско-католический Кафедральный собор
  • Кафе-трапезная со скандинавским дизайном
  • Кафе с интерьерами Парижа 1920-х и верандой на крыше
  • Первый кинотеатр в России
  • Частичку Лондона в здании старинной мануфактуры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Москва полна сюрпризов! Здесь ты найдёшь места, типичные для Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина. Больше не надо читать отзывы, теряться в пространствах интернета в поисках отелей и активностей. Твои друзья не поверят, что все фото были сделаны в столице России, а не в Европе.
Мы подготовили для тебя гайд (56 страниц в pdf-формате), где ты найдешь спланированные, подробные и необычные маршруты. Ты отправишься на поиски Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина на улицах Москвы. С гайдом можно оказаться на шумном Манхэттене или ощутить ароматы утренней французской пекарни, не покидая пределы Садового кольца. Нужно просто выбрать маршрут и отправиться навстречу приключениям. Сохраняй его на телефон или планшет и наслаждайся отдыхом!
Гайд — твой друг и помощник: инструкции и советы как добраться, а также все необходимые ссылки, цены, интерактивную карту найдешь внутри.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Шесть уникальных маршрутов, похожих на другие города и страны
  • Советы и лайфхаки
  • 16 интересных мест для прогулок, посещения и питания в течение дня
  • Твоя персональная скидка 10% от нас на приобретение других гайдов
Что не входит?
  • Проживание
  • трансфер
  • питание
  • входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новатор кофе (Ленинский проспект, 77к1)
Завершение: Причал Международная выставка (Краснопресненская набережная, 14с8)
Что важно знать?
  • Инструкция по установке гайда
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к гайду.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен гайд.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить гайд на телефон.
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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