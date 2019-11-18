Кафе с интерьерами Парижа 1920-х и верандой на крыше
Первый кинотеатр в России
Частичку Лондона в здании старинной мануфактуры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Москва полна сюрпризов! Здесь ты найдёшь места, типичные для Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина. Больше не надо читать отзывы, теряться в пространствах интернета в поисках отелей и активностей. Твои друзья не поверят, что все фото были сделаны в столице России, а не в Европе.
Мы подготовили для тебя гайд (56 страниц в pdf-формате), где ты найдешь спланированные, подробные и необычные маршруты. Ты отправишься на поиски Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина на улицах Москвы. С гайдом можно оказаться на шумном Манхэттене или ощутить ароматы утренней французской пекарни, не покидая пределы Садового кольца. Нужно просто выбрать маршрут и отправиться навстречу приключениям. Сохраняй его на телефон или планшет и наслаждайся отдыхом!
Гайд — твой друг и помощник: инструкции и советы как добраться, а также все необходимые ссылки, цены, интерактивную карту найдешь внутри.
Ответы на вопросы
Что входит?
Шесть уникальных маршрутов, похожих на другие города и страны
Советы и лайфхаки
16 интересных мест для прогулок, посещения и питания в течение дня
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1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к гайду.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен гайд.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить гайд на телефон.
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы можете выбрать любое удобное время
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