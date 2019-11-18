Москва полна сюрпризов! Здесь ты найдёшь места, типичные для Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина. Больше не надо читать отзывы, теряться в пространствах интернета в поисках отелей и активностей. Твои друзья не поверят, что все фото были сделаны в столице России, а не в Европе.

Мы подготовили для тебя гайд (56 страниц в pdf-формате), где ты найдешь спланированные, подробные и необычные маршруты. Ты отправишься на поиски Нью-Йорка, Парижа, Лондона или Берлина на улицах Москвы. С гайдом можно оказаться на шумном Манхэттене или ощутить ароматы утренней французской пекарни, не покидая пределы Садового кольца. Нужно просто выбрать маршрут и отправиться навстречу приключениям. Сохраняй его на телефон или планшет и наслаждайся отдыхом!

Гайд — твой друг и помощник: инструкции и советы как добраться, а также все необходимые ссылки, цены, интерактивную карту найдешь внутри.