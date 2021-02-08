38 отзывов оставили туристы

За что боролись художники-передвижники и к чему в результате их борьбы пришла русская живопись
В чём загадка всем известной картины Шишкина «Утро в сосновом лесу», как покупка «Русалки» Крамского повлияла на создание Третьяковской галереи и с кого Репин написал царя и юношу в работе «Иван Грозный убивает своего сына»
Что Верещагин хотел писать на самом деле и почему военная тематика играет первую скрипку в его полотнах
За 1, 5 часа вы увидите знаковые работы передвижников, узнаете, что стояло за каждой из картин, и начнёте лучше понимать как художников той эпохи, так и искусство в целом.
Как проходит онлайн-экскурсия ⛳
Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии 🧭 мы отправим вам презентацию и дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему
Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи в онлайн!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
Великолепная экскурсия! Получила огромное удовольствие от рассказа Галины. Гид прекрасно владеет материалом, дает очень много интереснейшей информации, которая позволяет совершенно по-новому увидеть и почувствовать работы любимых художников. Спасибо! Обязательно приму участие в других вебинарах Галины.
Елена
3 янв 2021
Всем рекомендуем! Отличная Экскурсия.
Акоп
3 янв 2021
Понравилось все. Экскурсия подойдет всем, одним освежить знания другим узнать впервые. Галина большой молодец, она готова рассказывать часами, сразу видно увлеченного и неравнодушного человека. Спасибо за экскурсию. С уважением Акоп и Алла, Нью-Йорк - Флорида
Ирина
28 ноя 2020
Добрый день. Экскурсовод очень здорово, интересно провела экскурсию. Отвечала на все вопросы. Максимум внимания. Отлично. Но я почему-то ожидала, что онлайн экскурсия проходит непосредственно из музея, когда экскурсовод идёт маршрутом, останавливаясь. Бывают ли экскурсии непосредственно из музея, галереи?
Lilia
7 сен 2020
Очень хорошая экскурсия. Галина профессионал с глубокими знаниями , отлично владеет информацией и умеет увлечь своих слушателей. Спасибо большое. Я обязательно возьму ещё одну экскурсию с ней по Третьковке.
Елена
17 авг 2020
Я являюсь поклонницей Галины! Это не первая экскурсия и надеюсь не последняя! Галина настоящий профессионал!!! 2 часа пролетели незаметно, много новой и полезной информации, живо, захватывающе, интересно!!!! Всем советую! Спасибо Галина!
Olga
16 авг 2020
Bolshoe spasibo Galine za chudesnyu excursiyu! Ochen interesny rasskaz ob istorii kartin i zhizni hudozhnikov!! Polny i razvernyty otvet na dopolnitelny voprosy! Bespodobno! Ya uzhe nesksolko raz na excursiyah Galiny, i etu excursiyu tozhe uzhe slyshala, no poskolku Galina bespodobno vedet svoi webinary, ya s udovolstviem slyshayu povtorno! Ogromnoe spasibo Galine i do novyh vstrech!
Татьяна
7 авг 2020
Экскурсия замечательная, информативная. Не утомляет. Узнаёшь сведения о художниках и картинах, которые не всегда возможно предоставить на экскурсиях в залах. Жду продолжения. Спасибо!!!
Наталья
7 авг 2020
Открыла для себя удивительные факты про Васнецова. Галина интересно подаёт материал, время пролетело незаметно. Буду дальше участвовать. Спасибо большое!
Елена
3 авг 2020
Получила огромное удовольствие! Галина - профессионал с большой буквы! С нетерпением ждут других онлайн экскурсий этого талантливого гида и обоятельного человека.
Татьяна
2 авг 2020
Это просто замечательная экскурсия и превосходный гид! Спасибо большое!
Влада
31 июл 2020
Потрясающая экскурсия! Галина превосходный рассказчик, умеющая увлечь аудиторию, после встречи с ней срочно захотелось в Абрамцево и Поленово. Ещё раз большое спасибо!
Наталья
27 июл 2020
Экскурсия очень интересная, как и две предыдущих, Галина прекрасно знает материал и увлеченно рассказывает, хотелось бы с этим гидом прослушать о других периодах развития живописи. Спасибо большое.
PITER
12 июл 2020
Просто Великолепно!!!! Это лучший лектор в TRIPSTER!!!! СПАСИБО!!! PITER
Ирина
11 июл 2020
Отличная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Галина - замечательный рассказчик, внимательный к своим слушателям! С багажом знаний, которыми она нас снабдила, думаю, аудиогид при посещении этих залов галереи не понадобится. Огромное спасибо! Рекомендую!