38 отзывов оставили туристы

Что вы узнаете

За что боролись художники-передвижники и к чему в результате их борьбы пришла русская живопись

В чём загадка всем известной картины Шишкина «Утро в сосновом лесу», как покупка «Русалки» Крамского повлияла на создание Третьяковской галереи и с кого Репин написал царя и юношу в работе «Иван Грозный убивает своего сына»

Что Верещагин хотел писать на самом деле и почему военная тематика играет первую скрипку в его полотнах

За 1, 5 часа вы увидите знаковые работы передвижников, узнаете, что стояло за каждой из картин, и начнёте лучше понимать как художников той эпохи, так и искусство в целом.

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии 🧭 мы отправим вам презентацию и дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему

Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи в онлайн!