26 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха

Узнать, как фотография изменила живопись, и научиться «читать» полотна художников Серебряного века

4.9
26 отзывов
Галина
Галина – Гид из Москвы
К чему пришло искусство, когда старый мир уступил место индустриальному: с громкими гудками автомобилей, ярким электрическим светом и, конечно, феноменом столетия — фотографией? На примере полотен Врубеля, Левитана, Кустодиева и других талантливых живописцев вы проследите «новый» почерк эпохи.

А я сформирую ваше представление о жизни в то время, расшифрую ключевые работы гениев века и поделюсь яркими фактами о знаменитых картинах.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 500 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха

Что вы узнаете

  • Cколько картин с демонами было у Врубеля на самом деле?
  • Где Левитан находил свои «Омуты» и «Тихие обители»?
  • О чём грустят девушки Борисова-Мусатова?
  • Как уговаривал натурщиц Кустодиев?
  • В чём именно проявлялась самобытность Рериха?

Вас ждет увлекательное путешествие по художественным мирам гениев эпохи. За 1, 5 часа вы научитесь отличать их индивидуальный почерк и разбираться в знаках и символах, зашифрованных в полотнах. А также получите эстетическое удовольствие от детального просмотра шедевров.

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

  • Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии 🧭 мы отправим вам презентацию и дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему

Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи в онлайн!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Врубеля до Рериха

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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26 отзывов оставили туристы

31 дек 2020
Очень интересно. Время пролетело как одна минута. Супер!
22 ноя 2020
скучновато и затянуто по каждой картине... ну или я не настолько готова видеть все нюансы картин которые видят (хотят видеть) фанатичные люди и гиды... наверное это не мой тип экскурсий просто гид - хорошая, явно на своем месте человек!
10 ноя 2020
Спасибо за биографические подробности! Когда узнаешь, как трагично (совершенно по разным причинам) сложилась судьба почти всех художников из лекции, особенно радуешься за Рериха. Кажется, у него у единственного получилось благополучно.
Aida
3 ноя 2020
Спасибо Галине за увлекательную и очень полезную экскурсию по Третьяковке. Много нового, полезного из мира искусства.
2 ноя 2020
Не понравилось. Очень слабо, непрофессионально, начато с опозданием. Раньше на языке улицы такую подачу и сумбур поверхносности называли "пурга". Не рекоменудую.
Галина
Ответ гида:Лиза, да, у меня лёгкая и неакадемичная подача информации. И я этим горжусь, тк рассказывать очень разнородной аудитории, удаленно сухим языком просто невозможно. Так вам одной не понравилось (скорее было непривычно я думаю), а в случае неинтересного вебинара на него просто ходить не будут.
31 окт 2020
Спасибо
29 сен 2020
Замечательная лекция-прогулка по Третьяковке! Масса очень интересных фактов! Обязательно порекомендую о обязательно дойду до Третьяковки еще раз). Спасибо огромное!
16 сен 2020
Замечательная экскурсия, с этим гидом уже вторая- всем рекомендую и пойду на третью ( а также и четвёртую, если будет) !!!!
28 авг 2020
Все очень понравилось, интересно и познавательно. Большое спасибо, запишусь ещё и на другие экскурсии по Третьяковке))
6 авг 2020
Галина позволяет понять художника за несколько фраз. Ее самобытное мнение облегчает восприятие экскурсии. Постараюсь посетить и другие ее экскурсии.
6 авг 2020
Очень понравилось! Глубокие знания, интересные факты биографий художников. Высшая оценка! Спасибо огромное!
6 авг 2020
Спасибо, было очень интересно. Собираюсь и впредь по возможности слушать экскурсии. Гид -чудесная. Желаю ей дальнейших успехов.
3 авг 2020
Спасибо за организованные вами экскурсии онлайн. Я с удовольствием посещаю их (была на 4 экскурсиях). Особенно мне нравятся экскурсии в Третьяковской галерее с гидом Галиной. Экскурсия проходит как один миг, насколько интересно и завораживающе рассказывает Галина. Очень эрудированная с хорошо поставленной русской речью, все понятно. Огромное спасибо Галине! Очень рада, что есть такой шанс побывать на ваших экскурсиях. До новых встреч!
3 авг 2020
Замечательная экскурсия! Большое спасибо гиду Галине! До новых встреч!
2 авг 2020
Галина - блестящий и эрудированный рассказчик. С доброй энергией, способной увлечь. Очень бы хотелось увеличения перечня тем экскурсий онлайн именно с Галиной. На индивидуальную экскурсию, как только будет возможность, обязательно запишусь.
Ещё 11 отзывов

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