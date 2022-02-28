Что вас ожидает

Вот это коллекция!

Галерея импрессионистов Пушкинского музея — идеальное место, чтобы проследить, как искусство живописи проделало путь от академизма конца 18 века через всё растворяющий импрессионизм к ломаному кубизму Пикассо — и пошло дальше. Я помогу вам не запутаться в обилии стилей и авторов: вы научитесь распознавать фовизм, кубизм и другие «измы», поймете, почему импрессионизм имел скандальную репутацию. Узнаете, кто такие барбизонцы и как они связаны с передвижниками. А еще обсудим, почему в центре Москвы появилось одно из лучших в мире собраний французского искусства.

Импрессионизм в деталях

Вы поймете, как связаны между собой, казалось бы, такие разные Поль Сезанн и Пабло Пикассо. Услышите историю неистового Винсента Ван Гога: особое внимание уделим его работам «Красные виноградники в Арле» и «Портрет доктора Рея». Перенесемся в красочный и экзотический мир Полинезии через полотна Поля Гогена. Полюбуемся бликующими Руанскими соборами Клода Моне и выясним, почему они чуть не свели его с ума. И разумеется, без труда научимся отличать Моне от скандального Мане.

Кому подойдет экскурсия

И тем, кто живо увлекается искусством 19-20 веков, и тем, кто только начинает интересоваться живописью и хочет разобраться в её ярких течениях и представителях.

Организационные детали