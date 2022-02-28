От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов

Разобраться в ключевых течениях живописи и познакомиться с коллекцией Пушкинского музея

Индивидуальная
Собрание импрессионистов в Пушкинском музее может дать прикурить многим европейским галереям — и вы убедитесь, что это не просто слова.

Вам предстоит прогуляться по эпохам живописи от академизма к кубизму, научиться отличать Моне от Мане, проникнуть в секреты Ван Гога и узнать, что скрывается за буйством красок Гогена.

Вопросов много, давайте разбираться!
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
От Моне до Ван Гога: экскурсия по Галерее импрессионистов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вот это коллекция!

Галерея импрессионистов Пушкинского музея — идеальное место, чтобы проследить, как искусство живописи проделало путь от академизма конца 18 века через всё растворяющий импрессионизм к ломаному кубизму Пикассо — и пошло дальше. Я помогу вам не запутаться в обилии стилей и авторов: вы научитесь распознавать фовизм, кубизм и другие «измы», поймете, почему импрессионизм имел скандальную репутацию. Узнаете, кто такие барбизонцы и как они связаны с передвижниками. А еще обсудим, почему в центре Москвы появилось одно из лучших в мире собраний французского искусства.

Импрессионизм в деталях

Вы поймете, как связаны между собой, казалось бы, такие разные Поль Сезанн и Пабло Пикассо. Услышите историю неистового Винсента Ван Гога: особое внимание уделим его работам «Красные виноградники в Арле» и «Портрет доктора Рея». Перенесемся в красочный и экзотический мир Полинезии через полотна Поля Гогена. Полюбуемся бликующими Руанскими соборами Клода Моне и выясним, почему они чуть не свели его с ума. И разумеется, без труда научимся отличать Моне от скандального Мане.

Кому подойдет экскурсия

И тем, кто живо увлекается искусством 19-20 веков, и тем, кто только начинает интересоваться живописью и хочет разобраться в её ярких течениях и представителях.

Организационные детали

  • Для посещения ГМИИ вам нужно заранее самостоятельно купить билет (Галерея стран Европы и Америки). Стоимость от 0 до 400 рублей, подробнее на сайте Пушкинского музея.
  • Я аккредитованный экскурсовод в ГМИИ им. Пушкина, поэтому нас точно не выгонят за несогласованную экскурсию:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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