От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи

От Рублёва до Кабакова

От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи
От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи
От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи
От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи
От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи
От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи
От Рублёва до Кабакова: аудиотур с билетами в обе Третьяковские галереи
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Иконы 15 века
  • Верещагин "Апофеоз войны"
  • Знаменитый "Черный квадрат" Малевича
  • Объемные конструкции братьев Стейнбергов
  • Произведение "Летатлин"
  • Тотальные инсталляции Ильи Кабакова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Исследуйте живопись русских художников в рамках обширного тура по Третьяковской галерее и Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Третьяковская галерея — не только полотна, знакомые с детства. Это судьбы художников и истории жизни героев картин. Прогуляйтесь по лабиринту выставочных залов и познакомьтесь с выдающейся коллекцией древнерусского искусства, картинами передвижников, конструктивистскими инсталляциями и хитами соцреализма.
В главном здании Третьяковской галереи вы встретите шедевры Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Ильи Репина, Исаака Левитана и Ивана Шишкина.
Вы узнаете, какая история легла в основу полотна «Утро стрелецкой казни», как пацифист Василий Верещагин стал одним из величайших баталистов эпохи и как можно по-разному изобразить март на примерах картин Саврасова и Левитана.
В Новой Третьяковке вас ждут лучшие образцы авангарда, социалистического реализма, искусства «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения. Ваше путешествие по новому зданию Третьяковки будет хронологическим и начнётся с представителей русского авангарда. Вас встретят летательный аппарат Татлина и геометрические объекты конструктивистов.
Затем вы осмотрите шедевры Дейнеки и Самохвалова и увидите знакомые с детства картины «Утро» и «Опять двойка».
В залах неофициального искусства вы сможете разобраться в направлениях соц-арта, концептуализма, кинетизма и политического искусства.
Оба маршрута отлично подойдут для первого посещения Третьяковской галереи.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Абонемент* в Третьяковскую галерею и Новую Третьяковскую галерею, действительный 7 дней с момента покупки
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip по Третьяковской галерее
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip по Новой Третьяковкой галерее на Крымском Валу
  • _________
  • Абонемент дает право на одно посещение постоянной экспозиции «Шедевры русского искусства XI — начала XX века» в Лаврушинском переулке, 10, и на одно посещение постоянной экспозиции «Искусство ХХ века» в Новой Третьяковке на Крымском Валу, 10, в течение 7 дней с даты его приобретения
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лаврушинский переулок, 10
Завершение: улица Крымский Вал, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🎫Билеты🖼Музеи🧒Можно с детьми🎧АудиогидыТретьяковская галерея🗽Популярные местаБилеты в Новую Третьяковку♠️Галереи

Похожие туры в Москве

Билет в Третьяковскую галерею
30 минут
Входной билет
Организатор экскурсии Третьяковская Галерея
Третьяковская Галерея
4.8
45 отзывов
Билет в Третьяковскую галерею
Познакомиться с шедеврами русского искусства 19 - начала 20 века без очередей и ожидания
здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переул...
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
500 за 1 человека
Входной билет в Третьяковскую галерею
Входной билет
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.4
26 отзывов
Входной билет в Третьяковскую галерею
Если вы собираетесь в Москву, то бывалые путешественники обязательно скажут
Лаврушинский переулок, д. 10
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
700 за 1 человека
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
2.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
4.7
7 отзывов
Сокровища Третьяковской галереи - билет и аудиоэкскурсия
Встретиться с картинами, знакомыми с детства, понять замыслы творцов и осознать их гениальность
около входа в Третьяковскую галерею
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 090 за 1 человека
Билет в Новую Третьяковку
30 минут
Входной билет
Организатор экскурсии Третьяковская Галерея
Третьяковская Галерея
4.5
2 отзыва
Билет в Новую Третьяковку
Познакомиться с многообразием русского искусства 20 века в галерее на Крымском Валу
здание Новой Третьяковки на Крымском Валу
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
500 за 1 человека
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.5
13 отзывов
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Хотите увидеть самый старинный район Москвы и посмотреть, где жили русские писатели
СТ.М. Площадь революции
Сегодня
23 сен
25 сен
28 сен
2 050 за 1 человека
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.8
10 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов
в районе метро Третьяковская
1 окт
2 окт
4 окт
5 окт
5 200 за всё до 4 чел.
Билет в Оружейную палату
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Музеи
Музеи
4.2
67 отзывов
Билет в Оружейную палату
Оружейная палата - один из обязательных объектов для посещения во время путешествия в Москву
Александровский сад
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 1 300 за 1 человека
Третьяковская галерея снаружи и внутри
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Полюбоваться полотнами, узнать историю музея и понять, в чем самобытность русской школы живописи
метро Третьяковская
24 сен
25 сен
27 сен
28 сен
11 500 за всё до 4 чел.
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
1.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение Московского Кремля и экскурсия с аудиогидом
1 490 за 1 человека
Входной билет на Соборную площадь
1.5 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Музеи
Музеи
4
85 отзывов
Входной билет на Соборную площадь
Электронный ваучер на вход на Соборную площадь Кремля
Александровский сад
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
от 900 за 1 человека
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
Пешеходная. При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки
2 150 за 1 человека
Билеты в Кремль и Оружейную палату
3 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Музеи
Музеи
4
7 отзывов
Билеты в Кремль и Оружейную палату
Электронный ваучер в Оружейную палату и Соборную площадь
Александровский сад
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 2 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ