Исследуйте живопись русских художников в рамках обширного тура по Третьяковской галерее и Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Третьяковская галерея — не только полотна, знакомые с детства. Это судьбы художников и истории жизни героев картин. Прогуляйтесь по лабиринту выставочных залов и познакомьтесь с выдающейся коллекцией древнерусского искусства, картинами передвижников, конструктивистскими инсталляциями и хитами соцреализма.

В главном здании Третьяковской галереи вы встретите шедевры Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Ильи Репина, Исаака Левитана и Ивана Шишкина.

Вы узнаете, какая история легла в основу полотна «Утро стрелецкой казни», как пацифист Василий Верещагин стал одним из величайших баталистов эпохи и как можно по-разному изобразить март на примерах картин Саврасова и Левитана.

В Новой Третьяковке вас ждут лучшие образцы авангарда, социалистического реализма, искусства «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения. Ваше путешествие по новому зданию Третьяковки будет хронологическим и начнётся с представителей русского авангарда. Вас встретят летательный аппарат Татлина и геометрические объекты конструктивистов.

Затем вы осмотрите шедевры Дейнеки и Самохвалова и увидите знакомые с детства картины «Утро» и «Опять двойка».

В залах неофициального искусства вы сможете разобраться в направлениях соц-арта, концептуализма, кинетизма и политического искусства.

Оба маршрута отлично подойдут для первого посещения Третьяковской галереи.

Как проходит аудиоэкскурсия: