Исследуйте живопись русских художников в рамках обширного тура по Третьяковской галерее и Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Третьяковская галерея — не только полотна, знакомые с детства. Это судьбы художников и истории жизни героев картин. Прогуляйтесь по лабиринту выставочных залов и познакомьтесь с выдающейся коллекцией древнерусского искусства, картинами передвижников, конструктивистскими инсталляциями и хитами соцреализма.
В главном здании Третьяковской галереи вы встретите шедевры Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Ильи Репина, Исаака Левитана и Ивана Шишкина.
Вы узнаете, какая история легла в основу полотна «Утро стрелецкой казни», как пацифист Василий Верещагин стал одним из величайших баталистов эпохи и как можно по-разному изобразить март на примерах картин Саврасова и Левитана.
В Новой Третьяковке вас ждут лучшие образцы авангарда, социалистического реализма, искусства «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения. Ваше путешествие по новому зданию Третьяковки будет хронологическим и начнётся с представителей русского авангарда. Вас встретят летательный аппарат Татлина и геометрические объекты конструктивистов.
Затем вы осмотрите шедевры Дейнеки и Самохвалова и увидите знакомые с детства картины «Утро» и «Опять двойка».
В залах неофициального искусства вы сможете разобраться в направлениях соц-арта, концептуализма, кинетизма и политического искусства.
Оба маршрута отлично подойдут для первого посещения Третьяковской галереи.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).