Вика проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!

Погулять по сияющему центру города в компании Снегурочки и узнать об истории любимых праздников

Вика
Вика – Гид из Москвы
В столице пропал Новый год — и вам с детьми предстоит найти его! В этом поможет Снегурочка в роли гида.

Вместе мы погуляем по одному из двух уголков праздничной Москвы: в районе Красной площади или Патриарших прудов.

Будем находить записки-подсказки, поиграем, полюбуемся нарядными ёлками и поговорим о праздничных традициях вчера и сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Забронировать квест
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!

Что вас ожидает

🌟 Огни Красной площади или Патриарших прудов
В зимние праздники весь центр Москвы украшают пушистые елки, сияющие инсталляции и ярмарочные заснеженные домики. Каждую улицу не обойти за 1, 5 часа, поэтому предлагаю вам выбрать один из двух маршрутов:

  • Вариант 1: Красная площадь и её окрестности. Вместе мы заглянем на шумную ярмарку в центре площади, рассмотрим елочки в ГУМе, дойдем до Александровского сада и парка Зарядье. Вы представите, как проходили здешние гуляния раньше; узнаете, чем торговали на праздничных базарах, где зачитывали указ о смене даты Нового года и как на кремлевской башне появились куранты.
  • Вариант 2: Патриаршие пруды. Вас ждет уютный район, где в Москве впервые открыли каток для дворянских детей, поставили ёлку и зажгли новогодние фонари, где появилась любимая песня «В лесу 🌲 родилась ёлочка». Мы погуляем среди украшенных деревьев сквера, увидим исторический павильон и найдем персонажей басен Крылова.

🎄 Кто такие Новый год и Рождество
Следовать по маршруту вам помогут записки-подсказки от Снегурочки. Куда бы ни мы отправились, я понятно и живо расскажу об истории 📖 Нового года, Рождества, Святок и Крещения.

  • Почему праздничным деревом стала ёлка и чем её украшали раньше?
  • В кого рядился простотой народ, а в кого — дворяне?
  • Как менялись гастрономические предпочтения с течением времени, и каким на самом деле должно быть оливье?
  • Чем отличаются Деды Морозы из разных странах, и какие новогодние обычаи есть в других уголках планеты?

Вы откроете эти и другие интересные факты. А еще мы поиграем в народные игры, зажжём бенгальские огни и погадаем на будущее! В конце прогулки юные путешественники, конечно, получат подарки — книги и шоколадки.

Кому подойдет экскурсия-квест

Путешественникам с детьми любого возраста — напишите мне о составе вашей компании, и я подстрою программу под ваш запрос.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия-квест без дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 В районе метро Маяковская
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест!

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
Напишите мне

Вика проводит ещё 3 экскурсии

Китайгородские сказки — интерактивный квест!
1 690
1 час
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
15 отзывов
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
1 690
1.5 часа
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
7 отзывов
Увидеть царские терема, заглянуть в гости к Петру I и узнать много нового, выполняя веселые задания
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
1 690
1 час
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
Познакомиться с историей и культурой Японии в формате игры, увидеть подарок императора и дом самурая

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1954 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов