Вика проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

🌟 Огни Красной площади или Патриарших прудов

В зимние праздники весь центр Москвы украшают пушистые елки, сияющие инсталляции и ярмарочные заснеженные домики. Каждую улицу не обойти за 1, 5 часа, поэтому предлагаю вам выбрать один из двух маршрутов:

Вариант 1: Красная площадь и её окрестности. Вместе мы заглянем на шумную ярмарку в центре площади, рассмотрим елочки в ГУМе, дойдем до Александровского сада и парка Зарядье. Вы представите, как проходили здешние гуляния раньше; узнаете, чем торговали на праздничных базарах, где зачитывали указ о смене даты Нового года и как на кремлевской башне появились куранты.

Вариант 2: Патриаршие пруды. Вас ждет уютный район, где в Москве впервые открыли каток для дворянских детей, поставили ёлку и зажгли новогодние фонари, где появилась любимая песня «В лесу 🌲 родилась ёлочка». Мы погуляем среди украшенных деревьев сквера, увидим исторический павильон и найдем персонажей басен Крылова.

🎄 Кто такие Новый год и Рождество

Следовать по маршруту вам помогут записки-подсказки от Снегурочки. Куда бы ни мы отправились, я понятно и живо расскажу об истории 📖 Нового года, Рождества, Святок и Крещения.

Почему праздничным деревом стала ёлка и чем её украшали раньше?

В кого рядился простотой народ, а в кого — дворяне?

Как менялись гастрономические предпочтения с течением времени, и каким на самом деле должно быть оливье?

Чем отличаются Деды Морозы из разных странах, и какие новогодние обычаи есть в других уголках планеты?

Вы откроете эти и другие интересные факты. А еще мы поиграем в народные игры, зажжём бенгальские огни и погадаем на будущее! В конце прогулки юные путешественники, конечно, получат подарки — книги и шоколадки.

Кому подойдет экскурсия-квест

Путешественникам с детьми любого возраста — напишите мне о составе вашей компании, и я подстрою программу под ваш запрос.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия-квест без дополнительных расходов.