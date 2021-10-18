Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем

Прогулка по «скрытым» улочкам Москвы

5
14 отзывов
Уютная одноэтажная жизнь, когда времена года неспешно сменяют друг друга, заметая аллеи сугробами, усыпая их весенними цветами и осенними листьями, когда знаешь всех соседей в лицо и по имени, когда свои не только квадратные метры, но еще и маленькие садики с фруктовыми деревьями и клумбами… И если это не дальняя загородная дача, а домик в самом центре города.

Такое бывает? При некотором стечении обстоятельств — да.

И я покажу вам этот удивительный феномен на прогулке по малоизвестному уголку Москвы — поселку художников на Соколе.
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем
Поселок художников на Соколе: город-сад или сны о чем-то большем

Что вас ожидает

История поселка художников

Я расскажу вам о том, как в далеком 1923 году между селом Всехсвятским и станцией Серебряный Бор Московской окружной железной дороги было начато строительство первого экспериментального советского жилищно-строительного кооператива. Прогуливаясь по улицам, названным именами Шишкина, Поленова, Левитана и других русских художников, вы узнаете об идее и причинах появления этого проекта, о том, почему улицы получили такие названия, в чем заключаются особенности их планировки и что лежало в основе принципов, по которым она разрабатывалась. Кто самые известные жители поселка и сколько художников в поселке художников, чем интересны архитектурные решения домов поселка — вологодская изба, сторожевая башня, дом «инь-янь» — я покажу вам топ-10 самых интересных домов поселка. А также расскажу самые захватывающие байки, легенды и правдивые истории о поселке.

Концепция идеальной среды обитания

Мы поговорим о том, что же такое идеальная среда обитания и какой она накладывает отпечаток на человека. В Китае это фен-шуй, в Дании — Hygge, в Америке — американская мечта. А что же у нас? Может быть, город-сад? Или молочные реки и кисельные берега? Попробуем разобраться, как эти концепции выглядели на бумаге, например, в трудах философов П. А. Флоренского и В. А. Фаворского, приложивших руку к созданию поселка на Соколе и что получалось на практике. А при желании или если будет холодно, можно будет заглянуть в уютный семейный ресторанчик, расположившийся в одном из домов поселка.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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14 реальных отзывов от туристов

И
18 окт 2021
Огромное спасибо Галине за экскурсию. Было очень интересно и содержательно. Атмосферное место. Приятно погулять, особенно в хорошую погоду!
Ю
29 сен 2021
Галина- востребованный гид. На экскурсию лучше записаться заранее) поскольку мы захотели прямо на следующий день- время нам нашлось на 10 утра😂, и три дамы средних лет пошли гулять по Соколу! Было замечательно, очень интересно, не банально и с гидом сложился контакт. Она умница и красавица! Мы обязательно пойдём на ее экскурсии снова! Спасибоооо 🌺
Е
3 сен 2021
Экскурсия отличная - интересно, атмосферно, познавательно.
Я
13 июля 2021
Удивительное место само по себе, но рекомендую его посетить с таким замечательным гидом как Галина. Картина становится гораздо объемнее и интереснее, когда она дополнена рассказами об истории создании поселка, архитектуре домов, о судьбах обитателей.
Галина обладает широчайшими знаниями в области истории, культуры, замечательный рассказчик.
С большим удовольствием пойдем с Галиной на другие экскурсии в Москве.
М
10 апр 2021
Спасибо гиду Галине за познавательную и интересную экскурсию. 🌺
Е
26 окт 2020
Сегодня Галина провела экскурсию для компании девочек 11 лет по посёлку Сокол, мы прекрасно провели время и узнали много интересного и нового о месте, где живем) Спасибо!
Т
24 авг 2020
Галина великолепно разбирается в предмете, увлекательно рассказывает и знает множество деталей. При этой ей не нужно сверяться с какими-либо записями, благодаря чему рассказ получается очень понятным и время летит незаметно. Экскурсия началась вовремя, мы успели все осмотреть в приятном прогулочном темпе. Обязательно пойду на другие экскурсии Галины. Всем рекомендую!
С
3 июля 2020
Спасибо Вам, Галина! Необыкновенно интересно и познавательно. Какая же красота спрятана внутри Москвы! Липы, старые дома, уютные дворики - и даже не верится, что за поворотом огромный город. Галина очень интересный расказчик и увлечённый человек. Обязательно будем ходить на её экскурсии, чтобы восхититься чем-то неожиданным и новым.
Спасибо ещё раз!
А
12 мар 2020
Мы здорово провели время на открытом воздухе, очутились в деревне, хотя не покидали город. Узнали много интересного про этот район, спасибо большое Галине. Было весело, познавательно и полезно для здоровья!
Ю
10 янв 2020
Прекрасное, удивительное атмосферное место, и отличный гид! Всем очень понравилось, рекомендуем!
Н
3 авг 2019
Это моя вторая прогулка с Галиной по Москве. На этот раз мы были с компанией друзей. ВСЕМ без исключения ОЧЕНЬ понравилось. )) Спасибо большое Галине за чистоту языка, за то, как она умеет увлекательно преподносить информацию, за интеллигентный тонкий юмор. Прогулки с Галиной очень атмосферны, мы перемещались во времени и пространстве)
К
3 дек 2018
Ходили на эту прогулку осенью, в самый листопад, и это была сказка, самая настоящая! Жалко, что к отзыву нельзя приложить фотографии. У Галины получилось создать цельный и захватывающий рассказ о русском архитектурном авангарде, о жителях утопического «города в городе», об их мечтах и судьбах на фоне истории страны. Впечатления, серьезно, как после хорошей книги. Мы были на экскурсии впятером, и все в восторге.
Галина, спасибо вам от всех участников, прогулка была изумительная, до сих пор вспоминаем с теплом!
Елена
3 апр 2018
Девушка гид не просто знает, но и любит Сокол. Яркая, увлечённая. . Показывает уникальные фотографии, говорит просто и интересно, не перегружает. При этом явно постоянно изучает историю посёлка. Добавляет новый материал. Время пролетело незаметно.
М
26 дек 2017
Очень хорошая экскурсия, нам все понравилось!

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