Речная прогулка «Вечерняя Москва»

Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку «Вечерняя Москва» по центру столицы

4.1
18 отзывов
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку «Вечерняя Москва» по центру столицы.

Самое выгодное предложение на Москве-реке.

С борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
Речная прогулка «Вечерняя Москва»
Речная прогулка «Вечерняя Москва»

Что вас ожидает 🤩

  • Причал «Устьинский мост» (посадка)
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Воробьевы горы
  • Стадион «Лужники»
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Новодевичий монастырь
  • Киевская площадь
  • Гостиница «Украина»
  • Дом правительства
  • Причал «Международная выставка» (высадка)

Речная прогулка «Вечерняя Москва»

Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы, так и среди местных жителей. Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.
Речная прогулка на суднах «Москва», которые курсируют по этому маршруту ещё со времён Советского Союза, может познакомить вас с красивыми местами, предоставить возможность взглянуть на архитектуру города с другой стороны, спокойно и безмятежно отдохнуть от суетливой жизни мегаполиса.

Меню ланча:

  • Пицца Маргарита или Пепперони;
  • Напиток на выбор — чай/сок/вода.
Важно знать
  • После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по центру столицы
  • Входной билет на смотровую «Выше только любовь» (при покупке комбо-билета)
Что не входит
  • Трансфер до/от места проведения
  • Питание, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Устьинский мост»
Завершение: причал «Международная выставка»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Экскурсия длится около 1 часа 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные🌇Вечерние🙏Религиозные🥰РомантическиеПарк Горького🗽ДостопримечательностиЦУМЛужникиЭкскурсии на майНа теплоходе

Еще несколько похожих предложений в Москве

Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Проплыть по Москве-реке и увидеть топ-достопримечательности столицы с борта теплохода
16 мая
17 мая
18 мая
590 за 1 человека
Прогулка по югу Москвы от парка Коломенское и Марьино
1 час 20 минут
⛴ На теплоходе
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Прогулка по югу Москвы от парка Коломенское и Марьино
Приглашаем на речную прогулку по югу столицы от причалов Марьино, Коломенское и обратно
17 мая
18 мая
19 мая
630 за 1 человека
Речная прогулка на теплоходе «Бургер XXL»
1 час
⛴ На теплоходе
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Речная прогулка на теплоходе «Бургер XXL»
Приглашаем вас на небольшую речную прогулку по Москве с перекусом и интересной экскурсией в аудио формате
17 мая
18 мая
19 мая
1 040 за 1 человека
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
3 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
16 мая
17 мая
18 мая
900 за 1 человека
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Главные достопримечательности столицы с воды и обед или ужин по желанию
16 мая
17 мая
18 мая
500 за 1 человека
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
4 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
5
5 отзывов
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
Приглашаем отправиться вместе с нами в увлекательное, речное путешествие от Делового центра Москва-Сити
22 мая
29 мая
12 июня
750 за 1 человека
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от парка Зарядье до Москва-Сити
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от парка Зарядье до Москва-Сити
За 1,5 часа проплыть из прошлого в будущее столицы
16 мая
17 мая
18 мая
490 за 1 человека
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
16 мая
17 мая
18 мая
490 за 1 человека
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
1 час 20 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Дарим
2
2 отзыва
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
Мини-круиз на теплоходе позволит вам отвлечься от суеты мегаполиса и полюбоваться красавицей-Москвой
17 мая
18 мая
19 мая
от 800 за 1 человека
Москва: исторический центр за пару часов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.9
58 отзывов
Москва: исторический центр за пару часов
Чтобы ближе познакомиться с Москвой, нужно пройтись по древним улицам исторического центра
17 мая
18 мая
19 мая
от 7 285 за 1-5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Москвы
1 час
🚶 Пешая
Для красивых фото
Сергей
4.9
15 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант для тех, кто приехал
5 000 за 1 человека
Прогулка по Москве-реке на дизайнерском теплоходе
2.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4.4
55 отзывов
Прогулка по Москве-реке на дизайнерском теплоходе
Приглашаем вас на прогулку в ресторане на воде с прекрасными видами на московские набережные
17 мая
18 мая
19 мая
990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ