Что вас ожидает:1) Храм Успения Божией Матери в Гончарах, XVII век. Подворье болгарской церкви. Внутри есть чудотворная икона «Троеручица». По преданию, жил в VII веке такой Иоанн Дамаскин. Его оклеветали по политическому делу, отрубили руку. И отрубленную отдали. Он молился перед Божией Матерью, чтобы рука приросла, и это случилось. В благодарность Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку. С тех пор появилась «Троеручица».

2) Храм Николы в Котельниках. Древний, но сильно перестроенный после Отечественной войны 1812 года. Подворье чешских и словацких земель.

3) Храм Троицы в Серебряниках. Тут когда-то жили мастера серебряных дел. Еще в 1990-м храм использовали как склад студии «Диафильм».

4) Храм Богородицы на Кулишках на Стрелке (Солянка). «На Кулишках» — значит, на болотистой местности. Перед ним — памятник погибшим детям Беслана.

5) Храм Николы в Подкопаях (Подкопаевский пер. ). «Подкопаи» — видимо, потому, что когда-то подкоп был сделан под храм. На службах тут всегда много военных и курсантов. Может, благодаря священнику, который занимается патриотическим воспитанием молодых людей. Правая сторона храма — вся в мощевиках.

6) Храм Петра и Павла, что у Яузских ворот. Подворье сербской церкви. Здесь находится икона преподобного Стилиана, покровителя детей, с завернутым в пеленку младенцем. Перед ней молятся о здравии больных деток.

7) Храм Николы на Болвановке. Название «Болвановка» — от того, что там когда-то стоял идол, он же «болван». Там есть интересная икона «Прибавление ума», у которой просят, например, чтобы детям легче давалось учение.