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Семь Храмов Москвы с исполнением желания

Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
В древности было поверье, — если случилось несчастье или, наоборот, ожидаешь радости, надо поставить за один день свечи в семи храмах.

Я спланировала такой маршрут, в который вошли семь находящихся недалеко друг от друга церквей.

Среди них — три храма, посвященные одному из самых любимых наших святых, Николаю Чудотворцу.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Семь Храмов Москвы с исполнением желания
Семь Храмов Москвы с исполнением желания

Что вы увидите

  • Храм Успения Божией Матери в Гончарах
  • Храм Николы в Котельниках
  • Храм Троицы в Серебряниках
  • Храм Богородицы на Кулишках на Стрелке (Солянка)
  • Храм Николы в Подкопаях
  • Храм Петра и Павла у Яузских ворот
  • Храм Николы на Болвановке
Что вас ожидает:1) Храм Успения Божией Матери в Гончарах, XVII век. Подворье болгарской церкви. Внутри есть чудотворная икона «Троеручица». По преданию, жил в VII веке такой Иоанн Дамаскин. Его оклеветали по политическому делу, отрубили руку. И отрубленную отдали. Он молился перед Божией Матерью, чтобы рука приросла, и это случилось. В благодарность Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку. С тех пор появилась «Троеручица».
2) Храм Николы в Котельниках. Древний, но сильно перестроенный после Отечественной войны 1812 года. Подворье чешских и словацких земель.
3) Храм Троицы в Серебряниках. Тут когда-то жили мастера серебряных дел. Еще в 1990-м храм использовали как склад студии «Диафильм».
4) Храм Богородицы на Кулишках на Стрелке (Солянка). «На Кулишках» — значит, на болотистой местности. Перед ним — памятник погибшим детям Беслана.
5) Храм Николы в Подкопаях (Подкопаевский пер. ). «Подкопаи» — видимо, потому, что когда-то подкоп был сделан под храм. На службах тут всегда много военных и курсантов. Может, благодаря священнику, который занимается патриотическим воспитанием молодых людей. Правая сторона храма — вся в мощевиках.
6) Храм Петра и Павла, что у Яузских ворот. Подворье сербской церкви. Здесь находится икона преподобного Стилиана, покровителя детей, с завернутым в пеленку младенцем. Перед ней молятся о здравии больных деток.
7) Храм Николы на Болвановке. Название «Болвановка» — от того, что там когда-то стоял идол, он же «болван». Там есть интересная икона «Прибавление ума», у которой просят, например, чтобы детям легче давалось учение.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Семь Храмов Москвы с исполнением желания
    Семь Храмов Москвы с исполнением желания
    Семь Храмов Москвы с исполнением желания
    Семь Храмов Москвы с исполнением желания

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Спутник М.
    Спутник М.
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