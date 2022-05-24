«Мечтатели» — это душевная экскурсия со смыслом. В нашем туре нет гидов: вместе со сказочными персонажами из прошлого и будущего вы совершите увлекательную прогулку по самым красивым и знаковым местам города: Александровскому саду, Красной площади, собору Василия Блаженного, Гостиному двору — и посмотрите на центр столицы с неожиданного ракурса.

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Что вас ожидает

Учимся мечтать

Вместе со сказочными персонажами вы отправитесь на театрализованную прогулку по центру города. Том — любознательный юноша из будущего, где людям запретили мечтать. С помощью утонченной Ангелины, прибывшей из 1879 года, он хочет узнать, что такое мечты и как обучиться этому искусству. А заодно напомнить тебе, мечтатель, о собственных желаниях. Сможет ли вам помешать коварный Профессор Рацио, отправившийся вслед за Томом, чтобы остановить его?

По центру города

Во время прогулки вы познакомитесь с главными историческими достопримечательностями: Александровским садом, Красной площадью, собором Василия Блаженного и другими. А благодаря нашим героям узнаете:

Сколько зубцов на Кремлевской стене

Как появилось знаменитое «Юбилейное» печенье

Какой волшебный дар есть у Василия Блаженного

Что означает слово «гостинец» на самом деле

И где можно пожать руку Москве

Вместе с Томом, Ангелиной и Профессором Рацио вы поймете, как страхи мешают мечтам, и загадаете сокровенное желание, которое обязательно сбудется.

Организационные детали

Протяженность маршрута — 2 километра. Экскурсия проходит в наушниках с аудио-гидом и музыкальным сопровождением.