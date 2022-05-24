Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим

Стать сказочным героем и погулять по центру Москвы

«Мечтатели» — это душевная экскурсия со смыслом.

В нашем туре нет гидов: вместе со сказочными персонажами из прошлого и будущего вы совершите увлекательную прогулку по самым красивым и знаковым местам города: Александровскому саду, Красной площади, собору Василия Блаженного, Гостиному двору — и посмотрите на центр столицы с неожиданного ракурса.
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Спектакль-экскурсия «Мечтатели»: между прошлым и будущим
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Учимся мечтать

Вместе со сказочными персонажами вы отправитесь на театрализованную прогулку по центру города. Том — любознательный юноша из будущего, где людям запретили мечтать. С помощью утонченной Ангелины, прибывшей из 1879 года, он хочет узнать, что такое мечты и как обучиться этому искусству. А заодно напомнить тебе, мечтатель, о собственных желаниях. Сможет ли вам помешать коварный Профессор Рацио, отправившийся вслед за Томом, чтобы остановить его?

По центру города

Во время прогулки вы познакомитесь с главными историческими достопримечательностями: Александровским садом, Красной площадью, собором Василия Блаженного и другими. А благодаря нашим героям узнаете:

  • Сколько зубцов на Кремлевской стене
  • Как появилось знаменитое «Юбилейное» печенье
  • Какой волшебный дар есть у Василия Блаженного
  • Что означает слово «гостинец» на самом деле
  • И где можно пожать руку Москве

Вместе с Томом, Ангелиной и Профессором Рацио вы поймете, как страхи мешают мечтам, и загадаете сокровенное желание, которое обязательно сбудется.

Организационные детали

Протяженность маршрута — 2 километра. Экскурсия проходит в наушниках с аудио-гидом и музыкальным сопровождением.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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