Вместе со сказочными персонажами вы отправитесь на театрализованную прогулку по центру города. Том — любознательный юноша из будущего, где людям запретили мечтать. С помощью утонченной Ангелины, прибывшей из 1879 года, он хочет узнать, что такое мечты и как обучиться этому искусству. А заодно напомнить тебе, мечтатель, о собственных желаниях. Сможет ли вам помешать коварный Профессор Рацио, отправившийся вслед за Томом, чтобы остановить его?
Во время прогулки вы познакомитесь с главными историческими достопримечательностями: Александровским садом, Красной площадью, собором Василия Блаженного и другими. А благодаря нашим героям узнаете:
Вместе с Томом, Ангелиной и Профессором Рацио вы поймете, как страхи мешают мечтам, и загадаете сокровенное желание, которое обязательно сбудется.
Протяженность маршрута — 2 километра. Экскурсия проходит в наушниках с аудио-гидом и музыкальным сопровождением.