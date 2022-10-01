Третьяковская галерея снаружи и внутри

Полюбоваться полотнами, узнать историю музея и понять, в чем самобытность русской школы живописи

Третьяковская галерея не нуждается в долгом представлении — мы поможем вам сделать ее посещение осознанным.

В нарядном здании в Лаврушинском переулке вы изучите картины Васнецова, Сурикова, Брюллова, Шишкина, Айвазовского и других художников. Откроете хроники, сюжеты и художественные приемы русской живописи. А дополнением станет краткая экскурсия по Замоскворечью.
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Третьяковская галерея снаружи и внутри
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Описание

Что вас ожидает

На пути к Третьяковской галерее

Мы начнем экскурсию в Замоскворечье, где находится знаменитая галерея. Вы узнаете историю этого старинного уютного района, увидите Скорбященский храм и откроете секреты фонтана «Вдохновение». Выйдя в Лаврушинский переулок, полюбуемся зданием галереи и поговорим о его архитектуре. Особое внимание уделим создателям Третьяковской галереи — братьям Павлу и Сергею Третьяковым. Я расскажу об их вкладе в развитие Москвы и в формирование русской школы живописи.

История, сюжеты и художественные особенности шедевров

Вторая часть экскурсии (1,5-2 часа) посвящена самому музею. В залах Третьяковской галереи, казалось бы, давно знакомые картины «заговорят» с вами на понятном языке. «Явление Христа народу» Иванова, «Всадница» Брюллова, «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Неравный брак» Пукирева, «Грачи прилетели» Саврасова — вы познакомитесь с этими и многими другими произведениями искусства разных веков. Чтобы лучше разобраться в прошлом, мы рассмотрим картины на исторические темы — например, «Боярыню Морозову» Сурикова и «Богатырей» Васнецова.
Кроме того, вы научитесь «расшифровывать» скрытые послания авторов и различать направления живописи, а личности художников станут ближе и понятнее.

Организационные детали

Экскурсия обязательно полностью оплачивается заранее — 23% на сайте, а остальное гиду переводом на карту сразу после бронирования. Это связано с условиями работы Третьяковской галереи.

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Третьяковскую галерею, в том числе для гида. Мы можем помочь с приобретением либо вы можете купить билеты на Трипстере: купить билет.
  • Режим работы Третьяковской галереи: вторник, среда, воскресенье — с 10:00 до 18:00; четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00. Выходной — понедельник.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст. Экскурсия для детей младшего и среднего школьного возраста возможна по предварительной договоренности.
  • Я могу помочь вам организовать экскурсию на постоянную экспозицию Новой Третьяковки под названием «Искусство 20-го века. Пророки русского авангарда», а также — в мемориальный музей Павла и Сергея Третьяковых в Голутвине.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Третьяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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