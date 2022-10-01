Третьяковская галерея не нуждается в долгом представлении — мы поможем вам сделать ее посещение осознанным. В нарядном здании в Лаврушинском переулке вы изучите картины Васнецова, Сурикова, Брюллова, Шишкина, Айвазовского и других художников. Откроете хроники, сюжеты и художественные приемы русской живописи. А дополнением станет краткая экскурсия по Замоскворечью.

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Описание

Что вас ожидает

На пути к Третьяковской галерее

Мы начнем экскурсию в Замоскворечье, где находится знаменитая галерея. Вы узнаете историю этого старинного уютного района, увидите Скорбященский храм и откроете секреты фонтана «Вдохновение». Выйдя в Лаврушинский переулок, полюбуемся зданием галереи и поговорим о его архитектуре. Особое внимание уделим создателям Третьяковской галереи — братьям Павлу и Сергею Третьяковым. Я расскажу об их вкладе в развитие Москвы и в формирование русской школы живописи.

История, сюжеты и художественные особенности шедевров

Вторая часть экскурсии (1,5-2 часа) посвящена самому музею. В залах Третьяковской галереи, казалось бы, давно знакомые картины «заговорят» с вами на понятном языке. «Явление Христа народу» Иванова, «Всадница» Брюллова, «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Неравный брак» Пукирева, «Грачи прилетели» Саврасова — вы познакомитесь с этими и многими другими произведениями искусства разных веков. Чтобы лучше разобраться в прошлом, мы рассмотрим картины на исторические темы — например, «Боярыню Морозову» Сурикова и «Богатырей» Васнецова.

Кроме того, вы научитесь «расшифровывать» скрытые послания авторов и различать направления живописи, а личности художников станут ближе и понятнее.

Организационные детали

Экскурсия обязательно полностью оплачивается заранее — 23% на сайте, а остальное гиду переводом на карту сразу после бронирования. Это связано с условиями работы Третьяковской галереи.