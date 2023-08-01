Улица Неглинная

Улица Неглинная была торговой улицей, где обитали самые различные слои общества, соседствовали роскошь и нищета, богема и криминал, старинные храмы и лачуги. Во все времена здесь кипела жизнь, шла бойкая торговля, заключались купеческие сделки, готовили покушение на царя и писали стихи. Сейчас осталось мало от той улицы, ведь раньше на Неглинной протекала река, которую вы теперь не увидите — её давным-давно спрятали под землю.

Легендарные Сандуны

Вы посетите легендарные Сандуны — исторический банный комплекс, сохранивший до наших дней великолепные интерьеры конца XIX века. История этого места таит множество легенд, которые до сих пор бытуют в рассказах коренных жителей Москвы.

Высший мужской разряд считается украшением Сандуновских бань. Кроме просторного общего зала в готическом стиле, здесь есть уютный, удивляющий своими узорами, турецкий зал, античный бассейн, выполненный в стиле позднего ампира. Именно там, в сохранённые исторические интерьеры в римском и мавританском стилях, роскошного рококо и загадочной готики, витает дух прошлого.

Вас ждёт рассказ об истории рождения Сандуновских бань, их создателях и владельцах. Вы узнаете о каждом отделении бань – их предназначении, архитектурной и стилистической принадлежности интерьера, о знаменитых посетителях Сандунов и кинофильмах, которые снимались в этих легендарных стенах.

Вы узнаете: