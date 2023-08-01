Вот уже третий век Сандуновские бани — достопримечательность Москвы.
Но мало кто знает, что их появление связано с поразительными судьбами и любовными приключениями двух прекрасных женщин. С одной из них был дружен Фёдор Шаляпин, он-то и назвал Сандуны «царь-банями».
Но мало кто знает, что их появление связано с поразительными судьбами и любовными приключениями двух прекрасных женщин. С одной из них был дружен Фёдор Шаляпин, он-то и назвал Сандуны «царь-банями».
Ближайшие даты:
1
авг
авг
Что вас ожидает:
- Неглинная улица
- Экскурсия по Сандуновским баням: Высший мужской разряд с общим залом, комнатами, бассейном, парилкой и помывочной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Улица Неглинная
Улица Неглинная была торговой улицей, где обитали самые различные слои общества, соседствовали роскошь и нищета, богема и криминал, старинные храмы и лачуги. Во все времена здесь кипела жизнь, шла бойкая торговля, заключались купеческие сделки, готовили покушение на царя и писали стихи. Сейчас осталось мало от той улицы, ведь раньше на Неглинной протекала река, которую вы теперь не увидите — её давным-давно спрятали под землю.
Легендарные Сандуны
Вы посетите легендарные Сандуны — исторический банный комплекс, сохранивший до наших дней великолепные интерьеры конца XIX века. История этого места таит множество легенд, которые до сих пор бытуют в рассказах коренных жителей Москвы.
Высший мужской разряд считается украшением Сандуновских бань. Кроме просторного общего зала в готическом стиле, здесь есть уютный, удивляющий своими узорами, турецкий зал, античный бассейн, выполненный в стиле позднего ампира. Именно там, в сохранённые исторические интерьеры в римском и мавританском стилях, роскошного рококо и загадочной готики, витает дух прошлого.
Вас ждёт рассказ об истории рождения Сандуновских бань, их создателях и владельцах. Вы узнаете о каждом отделении бань – их предназначении, архитектурной и стилистической принадлежности интерьера, о знаменитых посетителях Сандунов и кинофильмах, которые снимались в этих легендарных стенах.
Вы узнаете:
- Кто основал знаменитые Сандуновские бани;
- Чем торговал Маяковский на Неглинной улице;
- Почему по центру города не ходили, а плавали;
- Почему бани называются «Сандуновскими»;
- В чём специфика русского пара;
- Почему и как проводили девичники в банях;
- Как отправлялись в баню, а совершали кругосветное путешествие;
- Как в бассейне бани оказался «Броненосец Потёмкин».
П расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида
- Экскурсия в Сандуновские бани
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Во дворике у выхода из м. Кузнецкий МостЗавершение: Сандуновские бани
- Когда и сколько длится?
- Когда: П расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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