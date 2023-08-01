«Царь-бани» - Сандуновские бани и Неглинная улица

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вот уже третий век Сандуновские бани — достопримечательность Москвы.

Но мало кто знает, что их появление связано с поразительными судьбами и любовными приключениями двух прекрасных женщин. С одной из них был дружен Фёдор Шаляпин, он-то и назвал Сандуны «царь-банями».
«Царь-бани» - Сандуновские бани и Неглинная улица
«Царь-бани» - Сандуновские бани и Неглинная улица
«Царь-бани» - Сандуновские бани и Неглинная улица
«Царь-бани» - Сандуновские бани и Неглинная улица
«Царь-бани» - Сандуновские бани и Неглинная улица
Ближайшие даты:
1
авг

Что вас ожидает:

  • Неглинная улица
  • Экскурсия по Сандуновским баням: Высший мужской разряд с общим залом, комнатами, бассейном, парилкой и помывочной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Улица Неглинная

Улица Неглинная была торговой улицей, где обитали самые различные слои общества, соседствовали роскошь и нищета, богема и криминал, старинные храмы и лачуги. Во все времена здесь кипела жизнь, шла бойкая торговля, заключались купеческие сделки, готовили покушение на царя и писали стихи. Сейчас осталось мало от той улицы, ведь раньше на Неглинной протекала река, которую вы теперь не увидите — её давным-давно спрятали под землю.

Легендарные Сандуны

Вы посетите легендарные Сандуны — исторический банный комплекс, сохранивший до наших дней великолепные интерьеры конца XIX века. История этого места таит множество легенд, которые до сих пор бытуют в рассказах коренных жителей Москвы.
Высший мужской разряд считается украшением Сандуновских бань. Кроме просторного общего зала в готическом стиле, здесь есть уютный, удивляющий своими узорами, турецкий зал, античный бассейн, выполненный в стиле позднего ампира. Именно там, в сохранённые исторические интерьеры в римском и мавританском стилях, роскошного рококо и загадочной готики, витает дух прошлого.
Вас ждёт рассказ об истории рождения Сандуновских бань, их создателях и владельцах. Вы узнаете о каждом отделении бань – их предназначении, архитектурной и стилистической принадлежности интерьера, о знаменитых посетителях Сандунов и кинофильмах, которые снимались в этих легендарных стенах.

Вы узнаете:

  • Кто основал знаменитые Сандуновские бани;
  • Чем торговал Маяковский на Неглинной улице;
  • Почему по центру города не ходили, а плавали;
  • Почему бани называются «Сандуновскими»;
  • В чём специфика русского пара;
  • Почему и как проводили девичники в банях;
  • Как отправлялись в баню, а совершали кругосветное путешествие;
  • Как в бассейне бани оказался «Броненосец Потёмкин».

П расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Экскурсия в Сандуновские бани
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Во дворике у выхода из м. Кузнецкий Мост
Завершение: Сандуновские бани
Когда и сколько длится?
Когда: П расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Летние
Сандуновские бани
Улицы и переулки

Похожие туры из Москвы

Лабиринт улиц и переулков Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
209 отзывов
В тренде
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
у памятника героям Плевны
Завтра
20 апр
21 апр
22 апр
3 900 за всё до 4 чел.
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Квест
2 часа
60 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
у дворца Алексея Михайловича в Коломенском
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
6 000 за всё до 5 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Открыть малоизвестные здания и перевернуть представление о главной улице города
около метро Пушкинская
Завтра
29 апр
11 мая
21 мая
650 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ