Экскурсии по пригородам Москвы

Что вас ожидает

Шедевр русского зодчества

Вы исследуете храм Знамения Пресвятой Богородицы: кто-то заметит элементы готического стиля, другие обнаружат сходство с «нарышкинским барокко» и рококо. Мы обсудим его колорит, а я расскажу загадочную историю необыкновенной церкви: кто воплотил дерзкий замысел и почему священники долгое время отказывались её освящать. Внутри взору откроется тонкая резьба по камню, изящные скульптурные композиции и барельефы, а также надписи на латинском языке.

Княжеская вотчина

Рядом с храмом разместилась дворянская усадьба Дубровицы с европейскими газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на кургане. Видом на слияние рек Десны и Пахры некогда любовались бояре Морозовы, князья Голицыны, графья Дмитриевы-Мамоновы и светлейший князь Потемкин-Таврический.

Графское поместье

Ивановское — имение дочери графа Толстого и ее мужа, героя войны 1812 года и самого нелюбимого московского губернатора. Вы почувствуете себя частью великосветского общества, ведь здесь устраивались спектакли, на которых бывали генерал Ермолов и поэт Давыдов. Я расскажу об общем увлечении Баратынского, Вяземского и Пушкина, покажу дворец с флигелями, полуразрушенное здание театра и чайный домик, после чего мы прогуляемся по заброшенному пейзажному парку на берегу реки.

«Русский Парнас»

Усадьба Остафьево — «царство духа великой русской литературы». Жуковский, Батюшков, Грибоедов, Гоголь, Пушкин были постоянными гостями дома, а Карамзин здесь и вовсе на протяжении двенадцати лет писал «Историю Государства Российского». Во время прогулки по территории особняка мы поговорим о Вяземских и Шереметьевых и отметим, как органично сочетается природа с классической архитектурой зданий. В необыкновенно спокойном и тихом парке с овальным прудом, беседками и липовыми аллеями «былого след везде глубоко впечатлен…».