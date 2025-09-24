Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Перми, цены от 11 334 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мистическая Пермь
На машине
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк солёные уши»
24 сен в 20:30
25 сен в 20:30
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
На машине
На снегоходах
13 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
14 сен в 04:30
29 900 ₽ за всё до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
15 сен в 06:00
17 сен в 06:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Приглашаю вас в удивительное путешествие по Пермскому краю, где вас ждут Каменный город, пещеры Сухого лога, гора Крестовая и река Косьва
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
На машине
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Увлекательное путешествие по следам древней Пармы через сохранившиеся кремли, старинные храмы и уникальные музеи Пермского края
14 сен в 16:00
15 сен в 08:00
25 000 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мистическая Пермь
  2. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  3. Город Чердынь: руины веры
  4. Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
  5. Соликамск и Чердынь - путешествие по следам древней Пармы
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Каменный Город
  4. Арт-объект «Счастье не за горами»
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Набережная
  9. Музей «Хохловка»
  10. Дом Мешкова
Сколько стоит экскурсия по Перми в сентябре 2025
Сейчас в Перми в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 11 334 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Перми на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 64 ⭐ отзыва, цены от 11334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь