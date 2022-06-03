Спасибо за организованный тур "Псков 6 дней. Это такая старина-старина-дух захватывает и современность-обустроенные набережные. Не хватило времени, остались ещё на сутки. Посмотрели Мирожский монастырь, фрески 12в. настолько впечатлили-до слёз. Осмотрели экспозиции из Поганкиных палат, сходили на двор к Подзноеву, всё в древнерусском стиле, даже меню и всё вкусно. Вечером съездили в Выботы, кроме церкви впечатлились природой-река Великая, берег из белой глины, стаи перелётных птиц:белые и черные лебеди и другие птицы, их было очень много.

В Пушкиногорье сходили в Бугрово, но всё было закрыто, поэтому на второй день "тюленили"т. е. ничего не делали, хотя мы любим активный отдых, но это тоже не помешало-дали отдых ногам.

Спасибо, удачно подобрали жильё в Каркушином дворе-уютно и даже как-то по-семейному.