Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур

Исследовав знаковые места региона - старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости

5
3 отзыва
Исследовав знаковые места региона – старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри – мы отправимся в Пушкинские горы.

Во второй части нашего тура вы сможете посетить объекты, не вошедшие в основную программу, либо просто отдохнуть в живописном месте.
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает 🤩

Изборск
Изборск
Восхитимся историей древнего Труворова городища и Изборской крепости
Музей Пушкина
Музей Пушкина
Побываем в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское»
Псков
Псков
Мы прогуляемся по самым интересным местам города
Пушкиногорье
Пушкиногорье
У нас будет три дня для полноценного отдыха в Пушкинских горах на туристической базе

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. 

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер в Пушкинские горы на турбазу Пушкиногорье 2**.

20:00 Размещение в номерах.

Ужин.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день
Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград». 

Питание на туристической базе: 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина.

Отдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горах
5 день
Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград». 

Отдых в Пушкинских горах
6 день
Отдых в Пушкинских горах и отъезд

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград». 

12:00 Трансфер в г. Псков.

Отдых в Пушкинских горах и отъездОтдых в Пушкинских горах и отъездОтдых в Пушкинских горах и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице в г. Пскове – 2 ночи;
  • на туристической базе Пушкиногорье 2* – 3 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

РазмещениеСтоимость
Оазис 
Двухместный 
Взрослый на основном месте21 480
Взрослый на дополнительном месте15 330
Одноместное размещение29 780
Ребёнок 3—17 лет на основном месте20 880
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 730
Арль 
Стандарт 
Взрослый на основном месте21 710
Взрослый на дополнительном месте15 760
Одноместное размещение30 240
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 110
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 160
Old City 
Стандартный 
Взрослый на основном месте21 950
Взрослый на дополнительном месте16 000
Одноместное размещение29 540
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 350
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 400
Чемодан 
Стандарт 
Взрослый на основном месте22 890
Взрослый на дополнительном месте16 340
Одноместное размещение31 190
Ребёнок 3—17 лет на основном месте22 290
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 740
Каркушин Дом 
Стандартный 
Взрослый на основном месте23 480
Взрослый на дополнительном месте16 030
Одноместное размещение32 600
Ребёнок 3—17 лет на основном месте22 880
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 430
Октябрьская 
Одноместный стандартный 
Взрослый на основном месте30 950
Двухместный стандартный 
Взрослый на основном месте24 180
Взрослый на дополнительном месте16 230
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 580
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 630
Рижская 
Стандартный одноместный 
Взрослый на основном месте30 710
Стандартный двухместный 
Взрослый на основном месте24 060
Взрослый на дополнительном месте18 310
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 460
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте17 710
Фаворит 
Стандартный 
Взрослый на основном месте24 300
Взрослый на дополнительном месте17 050
Одноместное размещение34 130
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 700
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 450
Золотая набережная 
Комфорт 
Взрослый на основном месте24 060
Взрослый на дополнительном месте15 910
Одноместное размещение33 770
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 460
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 310
Двор Подзноева (бизнес корпус) 
Standart бизнес корпус 
Взрослый на основном месте25 770
Взрослый на дополнительном месте17 270
Одноместное размещение36 480
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 170
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 670
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты) 
Standart корпус студии и апартаменты 
Взрослый на основном месте26 180
Взрослый на дополнительном месте17 330
Одноместное размещение37 770
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 580
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 730
Двор Подзноева (главный корпус) 
Standart главный корпус 
Взрослый на основном месте27 060
Взрослый на дополнительном месте17 970
Одноместное размещение38 840
Ребёнок 3—17 лет на основном месте26 460
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте17 370
Покровский 
Standart 
Взрослый на основном месте26 770
Взрослый на дополнительном месте17 520
Одноместное размещение38 480
Ребёнок 3—17 лет на основном месте26 170
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 920
Old Estate Hotel & SPA 
Стандарт улучшенный 
Взрослый на основном месте26 530
Взрослый на дополнительном месте17 280
Одноместное размещение39 180
Ребёнок 3—17 лет на основном месте25 930
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 680

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12.00)
  • Проживание на туристической базе Пушкиногорье 2* — 3 ночи (расчетный час 12.00)
  • Питание: 6 завтраков, 5 обедов, 3 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков — Пушкинские горы — Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Псков и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
3 июня 2022
Очень понравился тур Псков - Пушкинские горы. Места прекрасные, атмосферные, богатые родной историей и одухотворенные личностью и поэзией Пушкина. Отдельное спасибо псковским экскурсоводам - очень грамотные, интересные специалисты и обаятельные люди. Скучать не приходилось…
М
23 мая 2022
Отдыхали от компании «Большая страна» по туру « Отдых в Пушкинских горах и Пскове» в мае 2022 года. Под большим впечатлением от тура и от организующей и принимающей стороны. Псков покорил своей красотой, историей, чистотой и любовью горожан к своему городу. Уже сейчас можно говорить о Пскове как об одном из самых интересных для посещения культурных мест России. Организация всего тура и экскурсоводов не вызывает никаких нареканий: все четко, профессионально и вовремя. Хочется ещё не раз посетить этот прекрасный город, побывать в музеях, на которые не хватило времени - так их много, и вновь окунуться в удивительную красоту Пушкинских гор. Благодарим всех, кто сделал наш отдых незабываемым!
Марина Пономарева
Н
15 апр 2022
Спасибо за организованный тур "Псков 6 дней. Это такая старина-старина-дух захватывает и современность-обустроенные набережные. Не хватило времени, остались ещё на сутки. Посмотрели Мирожский монастырь, фрески 12в. настолько впечатлили-до слёз. Осмотрели экспозиции из Поганкиных палат, сходили на двор к Подзноеву, всё в древнерусском стиле, даже меню и всё вкусно. Вечером съездили в Выботы, кроме церкви впечатлились природой-река Великая, берег из белой глины, стаи перелётных птиц:белые и черные лебеди и другие птицы, их было очень много.
В Пушкиногорье сходили в Бугрово, но всё было закрыто, поэтому на второй день "тюленили"т. е. ничего не делали, хотя мы любим активный отдых, но это тоже не помешало-дали отдых ногам.
Спасибо, удачно подобрали жильё в Каркушином дворе-уютно и даже как-то по-семейному.

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