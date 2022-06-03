08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер в Пушкинские горы на турбазу Пушкиногорье 2**.
20:00 Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».
Питание на туристической базе: 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина.
Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».
Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».
12:00 Трансфер в г. Псков.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|Размещение
|Стоимость
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|21 480
|Взрослый на дополнительном месте
|15 330
|Одноместное размещение
|29 780
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|20 880
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 730
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|21 710
|Взрослый на дополнительном месте
|15 760
|Одноместное размещение
|30 240
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 110
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 160
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|21 950
|Взрослый на дополнительном месте
|16 000
|Одноместное размещение
|29 540
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 350
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 400
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|22 890
|Взрослый на дополнительном месте
|16 340
|Одноместное размещение
|31 190
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|22 290
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 740
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|23 480
|Взрослый на дополнительном месте
|16 030
|Одноместное размещение
|32 600
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|22 880
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 430
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|30 950
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|24 180
|Взрослый на дополнительном месте
|16 230
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 580
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 630
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|30 710
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|24 060
|Взрослый на дополнительном месте
|18 310
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 460
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|17 710
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|24 300
|Взрослый на дополнительном месте
|17 050
|Одноместное размещение
|34 130
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 700
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 450
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|24 060
|Взрослый на дополнительном месте
|15 910
|Одноместное размещение
|33 770
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 460
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 310
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|25 770
|Взрослый на дополнительном месте
|17 270
|Одноместное размещение
|36 480
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 170
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 670
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апартаменты
|Взрослый на основном месте
|26 180
|Взрослый на дополнительном месте
|17 330
|Одноместное размещение
|37 770
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 580
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 730
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|27 060
|Взрослый на дополнительном месте
|17 970
|Одноместное размещение
|38 840
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|26 460
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|17 370
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|26 770
|Взрослый на дополнительном месте
|17 520
|Одноместное размещение
|38 480
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|26 170
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 920
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|26 530
|Взрослый на дополнительном месте
|17 280
|Одноместное размещение
|39 180
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|25 930
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 680
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.