Запсковские сказки

Пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии на площади Ленина.
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки

Что вас ожидает 🤩

  • Финский парк
  • Церковь Петра и Павла с Буя
  • Гремячая башня
  • Палаты Постниковых
  • Палата Трубинских
  • Церковь Воскресения со Стадища
  • Варлаамовская башня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Хотите увидеть настоящий Псков, приоткрыть завесу его тайн, услышать увлекательные сказки и легенды? Отправляйтесь на пешеходную экскурсию в исторический район «Запсковье», которая уведет вас далеко от центральных улиц и покажет город в совсем новом обличье.

Во время прогулки по неизведанному Пскову вы:

► узнаете, почему местные жители именовали Петра I антихристом и как он поступил с псковскими храмами;

► поищете следы «водосвятного треугольника», откроете секреты легендарной бани, расположенной внутри него;

► осмотрите загадочную Гремячую башню и услышите леденящие душу истории в стиле Гоголя;

оцените чувство юмора древних псковских жителей;

► увидите величественный храм, входящий в список наследия ЮНЕСКО и подаривший вдохновение французскому архитектору;

► разгадаете местную загадку о церквях «у буя» и «мокрого луга»;

► поломаете голову над тайнами переменчивых псковских названий.

Завершится наполненное секретами путешествие у «визитной карточки» города – в месте слияния рек Псковы и Великой. Хрестоматийный вид станет прекрасным фоном для памятных фотосессий.

Окончание экскурсии на площади Ленина.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Четверг, Пятница, Суббота в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Четверг, Пятница, Суббота в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
O
18 сен 2021
Отличная возможность познакомиться с районом Запсковья

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