Хотите увидеть настоящий Псков, приоткрыть завесу его тайн, услышать увлекательные сказки и легенды? Отправляйтесь на пешеходную экскурсию в исторический район «Запсковье», которая уведет вас далеко от центральных улиц и покажет город в совсем новом обличье.
► узнаете, почему местные жители именовали Петра I антихристом и как он поступил с псковскими храмами;
► поищете следы «водосвятного треугольника», откроете секреты легендарной бани, расположенной внутри него;
► осмотрите загадочную Гремячую башню и услышите леденящие душу истории в стиле Гоголя;
оцените чувство юмора древних псковских жителей;
► увидите величественный храм, входящий в список наследия ЮНЕСКО и подаривший вдохновение французскому архитектору;
► разгадаете местную загадку о церквях «у буя» и «мокрого луга»;
► поломаете голову над тайнами переменчивых псковских названий.
Завершится наполненное секретами путешествие у «визитной карточки» города – в месте слияния рек Псковы и Великой. Хрестоматийный вид станет прекрасным фоном для памятных фотосессий.
Окончание экскурсии на площади Ленина.