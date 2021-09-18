Хотите увидеть настоящий Псков, приоткрыть завесу его тайн, услышать увлекательные сказки и легенды? Отправляйтесь на пешеходную экскурсию в исторический район «Запсковье», которая уведет вас далеко от центральных улиц и покажет город в совсем новом обличье.

Во время прогулки по неизведанному Пскову вы:

► узнаете, почему местные жители именовали Петра I антихристом и как он поступил с псковскими храмами;

► поищете следы «водосвятного треугольника», откроете секреты легендарной бани, расположенной внутри него;

► осмотрите загадочную Гремячую башню и услышите леденящие душу истории в стиле Гоголя;

оцените чувство юмора древних псковских жителей;

► увидите величественный храм, входящий в список наследия ЮНЕСКО и подаривший вдохновение французскому архитектору;

► разгадаете местную загадку о церквях «у буя» и «мокрого луга»;

► поломаете голову над тайнами переменчивых псковских названий.

Завершится наполненное секретами путешествие у «визитной карточки» города – в месте слияния рек Псковы и Великой. Хрестоматийный вид станет прекрасным фоном для памятных фотосессий.

Окончание экскурсии на площади Ленина.