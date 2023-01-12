Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут

Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами

4.7
3 отзыва
Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами, теми чудесными местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармом.

В нашем любимом железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем.

В ходе путешествия вы узнаете больше об укладе жизни в этих городах, ставших неотъемлемой частью русской истории, культуре Древней Руси и волжском купечестве.
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Древнейший город Изборск
Древнейший город Изборск
В «Повести временных лет» он упоминается в 862 году, здесь зарождалась российская государственность
Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Осмотрим башни и стены Кремля, древнейший храм Софийского Собора и символ Новгорода — памятник "1000-летие России"
Сердце древней Руси – Ярославль
Сердце древней Руси – Ярославль
Настоящая сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства, включённая в список культурного наследия ЮНЕСКО

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

20:22 – отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Псков и Изборск. Великий Новгород

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

08:08 – прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Выезд в Изборск, путевая экскурсия.

Изборск – один из самых древних русских городов, в «Повести временных лет» он упоминается в 862 году.

Подобных мест, где сохранились уникальные историко-культурные и природные памятники, где никогда не прекращалась жизнь, в России, как и во всем мире, очень мало.

Во время пешеходной экскурсии по городу вы посетите Изборскую крепость, Словенские ключи и сможете покормить лебедей на Городищенском озере.

Посещение эко-фермы «Изборский страус», вы увидите черных африканских страусов и северных оленей.

Отъезд в Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).

Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя:

  • Довмонтов город – «Псковские Помпеи»;
  • Вечевую площадь – символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране;
  • Троицкий собор – один из первых христианских храмов на Руси;
  • «Кромский мыс» – место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

12:40 – трансфер на ж\д вокзал города Пскова.

13:07 Отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

17:47 – прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.

20:30 – свободное время в центре города.

22:00 – трансфер на ж/д вокзал г. Великий Новгород.

22:55 – отправление туристического поезда.

Псков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий НовгородПсков и Изборск. Великий Новгород
3 день

Рыбинск. Ярославль

Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).

09:28 – прибытие туристического поезда на ж/д станцию Рыбинск.

Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища.

На обзорной экскурсии по исторической части и современному центру вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе!

Мы полюбуемся зданиями купцов и промышленников, монументальной Пожарной Каланчой в стиле модерн, увидим Новое и Старое здание Хлебной биржи, крупнейшей в России.

Проедем мимо храмов, возводимых рыбинскими купцами. Самый яркий из них — грандиозный Спасо-Преображенский собор, который вмещает до 3000 человек.

Увидим Величественный костёл Сердца Иисусова и уникальные архитектурные ансамбли церквей XVIII—XIX веков.

Увидим Волжскую набережную, сосредоточившей много инсталляций, среди них — памятник лучезарному Водопроводчику, единственный в мире памятник Бурлаку, и уникальный Ленин в шапке-ушанке и зимнем пальто.

11:30 – свободное время в центре города.

12:20 – трансфер на ж/д вокзал города Рыбинск.

13:00 – отправление туристического поезда.

Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.

14:20 – прибытие туристического поезда в Ярославль.

Встреча с гидами на перроне и организованный проход в автобусы.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Ярославль – наша северная «Флоренция», сердце древней Руси.

Весь исторический центр Ярославля – сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства, включённая в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Посещение Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Далее вас ждет экскурсия по городу, на которой Вы увидите уникальные «холодные храмы», побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, увидите романтичную «беседку любви», насладитесь панорамой красавицы Волги и исторической части города.

18:00 –ужин в кафе города.

20:24 – отправление туристического поезда в Москву со станции Ярославль Главный.

Рыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. ЯрославльРыбинск. Ярославль
4 день

Возвращение в Москву

00:09 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.

Возвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Цены (18 ноября, 15 ноября, 02 декабря, 09 декабря):

Категория вагонаКупеКупе (верхняя полка)СВ
Для взрослого35 80032 10051 000
Для детей до 9 лет включительно23 80022 50030 500

Цены (1 января, 5 января):

Категория вагонаКупеСВ
Для взрослого32 70053 000
Для детей до 9 лет включительно26 10037 600

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе (2 завтрака при проезде в купе, СВ, 1 ужин в кафе города)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Завтрак при проезде в вагоне «плацкарт»
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организовано питание?

В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 1 ужин в кафе города.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🧒Можно с детьмиВодные развлеченияНовгородский кремль🗽Популярные места🧳Многодневные туры3-дневные турыЖ/Д турыТуры на 4 дня🛳Круизы

Похожие туры в Пскове

Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Русский
Русский
Нет отзывов
Город Остров и военно-исторический комплекс «Линия Сталина»
Индивидуальная экскурсия в старинный город Остров
По договорённости
7 500 за всё до 15 чел.
Порхов - город, основанный Александром Невским
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Русский
Русский
Нет отзывов
Порхов - город, основанный Александром Невским
Индивидуальная экскурсия в один из старинных городов России - Порхов (1239 г.)
По договорённости
7 500 за всё до 15 чел.
Псков - город великой истории
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Русский
Русский
5
3 отзыва
Псков - город великой истории
На автомобиле с гидом вы побываете в сердце города
Псковский Кремль, Kremlin, 4, у ворот
8 000 за всё до 2 чел.
Псков: город с характером
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии О'александръ
О'александръ
5
3 отзыва
Псков: город с характером
Увидеть кремль, полюбоваться храмами и старинными постройками и погрузиться в древнюю историю
на улице Советская
28 янв
3 фев
4 фев
10 фев
600 за 1 человека
Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
5
1 отзыв
Посещение города Остров и музейного комплекса Линия Сталина
Остров - древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году
Псков, пл. Ленина
8 800 за всё до 20 чел.
Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
Нет отзывов
Экскурсия в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Групповая экскурсия на автобусе в древний город Остров с уникальными цепными мостами
Псков, пл. Ленина
27 янв
10 фев
17 фев
2 100 за 1 человека
Из Пскова - в город-крепость Остров
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Из Пскова - в город-крепость Остров
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
Завтра
26 янв
27 янв
28 янв
3 000 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
4.9
68 отзывов
Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
Прогулка по городу с выдающейся историей не принесёт максимального удовольствия
Площадь Ленина
26 янв
27 янв
28 янв
30 янв
450 за 1 человека
Чарующий Псков
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
у гостиницы Октябрьская
26 янв
31 янв
2 фев
7 фев
3 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
Это путешествие понравится тем, кто любит гулять по городу
Площадь Ленина, 2
3 500 за всё до 3 чел.
Погружение в мир псковской истории и зодчества
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Погружение в мир псковской истории и зодчества
Предлагаю вам познакомиться с одним из древнейших городов на территории нашего государства - Псковом
По договоренности
Сегодня
Завтра
26 янв
27 янв
3 000 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Пскову
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
4.7
80 отзывов
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города
Площадь Ленина
28 янв
4 фев
11 фев
18 фев
450 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ