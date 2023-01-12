Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
20:22 – отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.
Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).
08:08 – прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Выезд в Изборск, путевая экскурсия.
Изборск – один из самых древних русских городов, в «Повести временных лет» он упоминается в 862 году.
Подобных мест, где сохранились уникальные историко-культурные и природные памятники, где никогда не прекращалась жизнь, в России, как и во всем мире, очень мало.
Во время пешеходной экскурсии по городу вы посетите Изборскую крепость, Словенские ключи и сможете покормить лебедей на Городищенском озере.
Посещение эко-фермы «Изборский страус», вы увидите черных африканских страусов и северных оленей.
Отъезд в Псков.
Экскурсия по Псковскому Кремлю (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города).
Псковский Кремль – музей под открытым небом, включающий в себя:
12:40 – трансфер на ж\д вокзал города Пскова.
13:07 Отправление туристического поезда.
Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.
17:47 – прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.
Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.
20:30 – свободное время в центре города.
22:00 – трансфер на ж/д вокзал г. Великий Новгород.
22:55 – отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде (если предусмотрено тарифом).
09:28 – прибытие туристического поезда на ж/д станцию Рыбинск.
Встреча с гидом на перроне и организованный проход в автобус.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища.
На обзорной экскурсии по исторической части и современному центру вы познакомитесь с этим удивительным городом ближе!
Мы полюбуемся зданиями купцов и промышленников, монументальной Пожарной Каланчой в стиле модерн, увидим Новое и Старое здание Хлебной биржи, крупнейшей в России.
Проедем мимо храмов, возводимых рыбинскими купцами. Самый яркий из них — грандиозный Спасо-Преображенский собор, который вмещает до 3000 человек.
Увидим Величественный костёл Сердца Иисусова и уникальные архитектурные ансамбли церквей XVIII—XIX веков.
Увидим Волжскую набережную, сосредоточившей много инсталляций, среди них — памятник лучезарному Водопроводчику, единственный в мире памятник Бурлаку, и уникальный Ленин в шапке-ушанке и зимнем пальто.
11:30 – свободное время в центре города.
12:20 – трансфер на ж/д вокзал города Рыбинск.
13:00 – отправление туристического поезда.
Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана, вагона-бара.
14:20 – прибытие туристического поезда в Ярославль.
Встреча с гидами на перроне и организованный проход в автобусы.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Ярославль – наша северная «Флоренция», сердце древней Руси.
Весь исторический центр Ярославля – сокровищница ценнейших памятников древнерусского искусства, включённая в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Далее вас ждет экскурсия по городу, на которой Вы увидите уникальные «холодные храмы», побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, увидите романтичную «беседку любви», насладитесь панорамой красавицы Волги и исторической части города.
18:00 –ужин в кафе города.
20:24 – отправление туристического поезда в Москву со станции Ярославль Главный.
00:09 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Цены (18 ноября, 15 ноября, 02 декабря, 09 декабря):
|Категория вагона
|Купе
|Купе (верхняя полка)
|СВ
|Для взрослого
|35 800
|32 100
|51 000
|Для детей до 9 лет включительно
|23 800
|22 500
|30 500
Цены (1 января, 5 января):
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|Для взрослого
|32 700
|53 000
|Для детей до 9 лет включительно
|26 100
|37 600
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 1 ужин в кафе города.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).