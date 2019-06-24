2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Заглянуть» на кухни прошлого и настоящего

За два часа променада по Невскому проспекту вы погрузитесь во вкусную историю Петербурга: узнаете о первом трактире, открытом ещё при Петре I, о любимых заведениях Пушкина, Лермонтова и поэтов Серебряного века. Секреты традиционных блюд Петербурга прошлых столетий и типичные угощения современного Питера, разница между мясом по-строгановски и по-орловски, первый настоящий кофе и «Красная книга знаковых мест Петербурга» — эти и другие открытия ждут на прогулке.

Зайти в культовые заведения и исторические магазины

У нас будет несколько остановок, чтобы изучить, а по желанию попробовать петербургские вкусности. Вам встретятся заведения общепита времён СССР, Дом ленинградской торговли и, конечно, роскошный Магазин Купцов Елисеевых, он же Гастроном № 1. Вы увидите, какое заведение посещали Владимир Путин и Сергей Шнуров, и узнаете о must-eat ленинградской и петербургской кухни во время знакомства с городом (не только пышки!).

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого пола и возраста, любящим тему гастрономии.