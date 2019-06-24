2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Гастро-Питер от Петра I до наших дней

Узнать историю петербургских вкусов и зайти в знаковые заведения и магазины на Невском

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Полезное с приятным — девиз этой вкусной прогулки! Маршрут пройдёт по Невскому проспекту — средоточию петербургской жизни.

Вы узнаете об истории и традициях кухни Петербурга, откроете секреты блюд прошлого и современности, увидите места, которые любили выдающиеся жители и гости города, а также заглянете в роскошные магазины и советские заведения общепита.

В конце прогулки я с радостью посоветую лучшие кафе и рестораны города.
1390 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней

Что вас ожидает

«Заглянуть» на кухни прошлого и настоящего
За два часа променада по Невскому проспекту вы погрузитесь во вкусную историю Петербурга: узнаете о первом трактире, открытом ещё при Петре I, о любимых заведениях Пушкина, Лермонтова и поэтов Серебряного века. Секреты традиционных блюд Петербурга прошлых столетий и типичные угощения современного Питера, разница между мясом по-строгановски и по-орловски, первый настоящий кофе и «Красная книга знаковых мест Петербурга» — эти и другие открытия ждут на прогулке.

Зайти в культовые заведения и исторические магазины
У нас будет несколько остановок, чтобы изучить, а по желанию попробовать петербургские вкусности. Вам встретятся заведения общепита времён СССР, Дом ленинградской торговли и, конечно, роскошный Магазин Купцов Елисеевых, он же Гастроном № 1. Вы увидите, какое заведение посещали Владимир Путин и Сергей Шнуров, и узнаете о must-eat ленинградской и петербургской кухни во время знакомства с городом (не только пышки!).

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам любого пола и возраста, любящим тему гастрономии.

Организационные детали

  • Начало экскурсии у ст. м. Маяковская, окончание — у Дворцовой площади.
  • Любые угощения по желанию и не входят в стоимость. Я также могу забронировать столик в историческом ресторане (оговаривается отдельно).
  • Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию и интересам.
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Гастро-Питер от Петра I до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета. Быстро нахожу язык с людьми разных возрастов и пола. Мой Петербург — всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! А еще без скучных монотонных повествований. И с приятным сюрпризом!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 июня 2019
Полный восторг! Услышали массу интересного, побывали в местах где сами жители Питера с удовольствием обедают и отдыхают. Узнали любимые блюда и рецепты питерцев. Побывали в знаменитой пышечной, в Елисеевском магазине. Уже после экскурсии отдохнули и пообедали в кондитерской Метрополь. Наелись питерских пирожных всех мастей и цветов. Очень вкусно! Сама Анастасия очень интересный рассказчик и позитивный человек. Куча положительных эмоций!!! Однозначно, рекомендую экскурсию. Большое спасибо Анастасии и трипстеру за доставленное удовольствие!
19 декабря 2018
Ну к самому гиду у нас нет претензий, девушка очень доброжелательная, НО! Если бы мы знали, что будем ходить по булочным и нам из ресторанов покажут всего пару мест и те из них будут самые дорогие и пафосные, мы бы эту экскурсию не взяли )

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