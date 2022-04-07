Приглашаем посетить известные крепостей в Копорье, Кингисеппе и Ивангороде в сопровождении профессионального гида.

Мы отправимся из Санкт-Петербурга к российско-эстонской границе, где познакомимся с уникальными памятниками древнерусской архитектуры.

Во время авторской экскурсии “Западные рубежи России” нас ждет осмотр Копорской крепости, основанной рыцарями Ливонского ордена на живописном холме. Опытный гид расскажет об истории оборонительного сооружения, связанной с именами Александра Невского, Петра I и Екатерины II.

Затем отправимся в сторону города Кингисепп и остановимся у крепости Ям 14 века. Посетим пятиглавый Екатерининский собор 18 века с роскошным убранством и красивой лепниной, осмотрим каналы, земляные валы и остатки каменной кладки.

По приезду в Ивангород будет свободное время, чтобы пообедать, после чего нас ждет обзорная экскурсия по городу и Ивангородская крепость. Мы увидим здание царской таможни — Красный дом и особняк Пантелеева 19 века. Вместе с местным гидом мы прогуляемся по территории крепости, осмотрим ее архитектурный ансамбль с башнями и воротами, познакомимся с военным делом и бытом русичей начиная с конца 15 века, увидим церковь Чудотворца Николая и Успенский собор 15-16 веков с тихвинской иконой Божией Матери 1873 года.

После крепости у нас будет свободное время для прогулки по Ивангороду. Желающие смогут подняться на смотровую площадку с прекрасным видом на реку и Нарвскую крепость или посетить выставку известного русского иллюстратора сказок И. Я. Билибина.

Внимание! Ивангород входит в пограничную зону, и въезд в город осуществляется по определенным правилам, установленным законодательством РФ. Наличие паспорта РФ — обязательно!