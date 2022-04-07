Каменные стражи Северо-Запада

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Наличие паспорта РФ — обязательно! Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 20:00 – м. Кировский завод, 20:30 – м. Площадь Восстания
Каменные стражи Северо-Запада
Каменные стражи Северо-Запада
Каменные стражи Северо-Запада
Каменные стражи Северо-Запада

Что вас ожидает 🤩

  • Копорская крепость
  • Крепость Ям
  • Екатерининская церковь
  • Ивангород
  • Ивангородская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем посетить известные крепостей в Копорье, Кингисеппе и Ивангороде в сопровождении профессионального гида.

Мы отправимся из Санкт-Петербурга к российско-эстонской границе, где познакомимся с уникальными памятниками древнерусской архитектуры.

Во время авторской экскурсии “Западные рубежи России” нас ждет осмотр Копорской крепости, основанной рыцарями Ливонского ордена на живописном холме. Опытный гид расскажет об истории оборонительного сооружения, связанной с именами Александра Невского, Петра I и Екатерины II.

Затем отправимся в сторону города Кингисепп и остановимся у крепости Ям 14 века. Посетим пятиглавый Екатерининский собор 18 века с роскошным убранством и красивой лепниной, осмотрим каналы, земляные валы и остатки каменной кладки.

По приезду в Ивангород будет свободное время, чтобы пообедать, после чего нас ждет обзорная экскурсия по городу и Ивангородская крепость. Мы увидим здание царской таможни — Красный дом и особняк Пантелеева 19 века. Вместе с местным гидом мы прогуляемся по территории крепости, осмотрим ее архитектурный ансамбль с башнями и воротами, познакомимся с военным делом и бытом русичей начиная с конца 15 века, увидим церковь Чудотворца Николая и Успенский собор 15-16 веков с тихвинской иконой Божией Матери 1873 года.

После крепости у нас будет свободное время для прогулки по Ивангороду. Желающие смогут подняться на смотровую площадку с прекрасным видом на реку и Нарвскую крепость или посетить выставку известного русского иллюстратора сказок И. Я. Билибина.

Внимание! Ивангород входит в пограничную зону, и въезд в город осуществляется по определенным правилам, установленным законодательством РФ. Наличие паспорта РФ — обязательно!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в Ивангородскую крепость: 250 р. /взр.
  • 125 р. /студ. /пенс.
  • До 16 лет – бесплатно. Комплексный обед в Ивангороде: от 350 руб. Художественный музей: взрослые - от 100 рублей
  • Пенсионеры/студенты - 500 рублей
  • Дети до 16 лет – бесплатно
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 08:00

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