Комарово делится на Морскую и Лесную стороны.
В районе у самого залива вы больше погрузитесь во времена, когда Комарово ещё носил название Келломяки. Увидите старые дачи.
Получите общее представление об истории посёлка и узнаете о жизни на Карельском перешейке, начиная с дачного бума начала 20 века до наших дней. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
В районе у самого залива вы больше погрузитесь во времена, когда Комарово ещё носил название Келломяки. Увидите старые дачи.
Получите общее представление об истории посёлка и узнаете о жизни на Карельском перешейке, начиная с дачного бума начала 20 века до наших дней. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
- Вы увидите немногие сохранившиеся и отреставрированные старые дачи
- Раскроете, где находилась самая красивая вилла
- Узнаете о строительстве Финляндской железной дороги, о том, как появился на карте посёлок Келломяки и почему сейчас он называется Комарово
- Познакомитесь с историей академгородка, прогуляетесь по променаду и выясните, почему посёлок называли «маленькой столицей»
- Выясните, как связаны с Комарово Дмитрий Шостакович, Сергей Довлатов, Николай Черкасов и другие известные личности
- Поймёте, легко ли было стать дачником в начале 20 века
- Представите, как менялась дачная жизнь на Карельском перешейке с 1903 года по наше время
- И попробуете отгадать загадку: почему Комарово так притягивало к себе творческих людей
Организационные детали
Аудиопрогулка по Морской стороне начнётся и закончится у здания железнодорожных касс Комарово.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания железнодорожных касс Комарово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 11265 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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