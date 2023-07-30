Реки и каналы Петербурга: 1 билет - неограниченное количество рейсов в день
Предлагаем вам экскурсионный маршрут по рекам и каналам с остановками у главных достопримечательностей. Он проходит по системе «hop-on, hop-off».
Это значит, что вы сможете в любой момент сойти с теплохода, посетить музей, прогуляться по центру, а затем снова сесть на теплоход на любой из остановок.
Это значит, что вы сможете в любой момент сойти с теплохода, посетить музей, прогуляться по центру, а затем снова сесть на теплоход на любой из остановок.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш рейсовый теплоход-кабриолет делает 4 остановки у достопримечательностей. Первую посадку вам нужно сделать на причале «Медный всадник». А затем вы сможете сходить и заходить в любом месте неограниченное количество раз за день. В 20:00 отправляется заключительный рейс, во время которого теплоход делает последний круг.
Остановки
- Причал «Медный всадник», Английская наб. (напротив Александровского сада) — отправление каждый час с 11:00 до 20:00
- Причал «Петропавловская крепость», Мытнинская наб. д. 3 — отправление каждый час с 11:15 до 19:15
- Причал «Крейсер Аврора», Петровская наб. д. 6 — отправление каждый час с 11:30 до 19:30
- Причал «Новая Голландия», наб. р. Мойки, на стороне Юсуповского дворца — отправление каждый час с 12:20 до 20:20
Немного о наших теплоходах
Уникальные петербургские теплоходы-кабриолеты с обзором 360° благодаря панорамной телескопической крыше. В хорошую погоду они курсируют с открытым салоном, позволяя путешественникам наслаждаться прогулкой под открытым небом. На борту работает бар. Доступен аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, испанском и немецком.
Организационные детали
- Билет действует неограниченное количество раз с 11:00 до 20:00
- Карту маршрута смотрите в разделе с фото
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Медный Всадник»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 88 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 295 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 июля 2023
Всем добрый день! Были на экскурсии" Прогулка на теплоходе- кабриолет". Много интересной информации, но лично мне, хотелось услышать не только обзор особняков вдоль Невы, а интересные факты, кто жил, кто на крыше этих домов изображён. Этим экскурсия привлечёт больше туристов.
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