Предлагаем вам экскурсионный маршрут по рекам и каналам с остановками у главных достопримечательностей. Он проходит по системе «hop-on, hop-off». Это значит, что вы сможете в любой момент сойти с теплохода, посетить музей, прогуляться по центру, а затем снова сесть на теплоход на любой из остановок.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш рейсовый теплоход-кабриолет делает 4 остановки у достопримечательностей. Первую посадку вам нужно сделать на причале «Медный всадник». А затем вы сможете сходить и заходить в любом месте неограниченное количество раз за день. В 20:00 отправляется заключительный рейс, во время которого теплоход делает последний круг.

Остановки

Причал «Медный всадник», Английская наб. (напротив Александровского сада) — отправление каждый час с 11:00 до 20:00

Причал «Петропавловская крепость», Мытнинская наб. д. 3 — отправление каждый час с 11:15 до 19:15

Причал «Крейсер Аврора», Петровская наб. д. 6 — отправление каждый час с 11:30 до 19:30

Причал «Новая Голландия», наб. р. Мойки, на стороне Юсуповского дворца — отправление каждый час с 12:20 до 20:20

Немного о наших теплоходах

Уникальные петербургские теплоходы-кабриолеты с обзором 360° благодаря панорамной телескопической крыше. В хорошую погоду они курсируют с открытым салоном, позволяя путешественникам наслаждаться прогулкой под открытым небом. На борту работает бар. Доступен аудиогид на 5 языках: русском, английском, китайском, испанском и немецком.

Организационные детали