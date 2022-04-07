Это путешествие в горный парк «Рускеала» обязательно понравится туристам, которые ценят комфорт. Вас ждет поездка на автобусе класса «Люкс» Ecolines с креслами повышенной комфортности, Wi-Fi, туалетами, розетками и индивидуальными мультимедиа системами.

Всего за один день вы увидите ТОП-5 популярных мест Карелии, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного края, а также попадете на все объекты без очереди в сопровождении профессионального гида.

По пути из Санкт-Петербурга в Карелию первым нас встречает город-форпост Приозерск с крепостью Корела. Находясь между Ладогой и Балтикой, город был центром противостояния за земли, а населяли его новгородцы и русские, финны и шведы.

По дороге в Сортавалу гид расскажет о традициях и обычаях народов Карельского края, а из окна автобуса будут открываться волшебные пейзажи.

Во время обзорной автобусной экскурсии по Сортавале мы познакомимся с основными достопримечательностями города: памятником Рунопевцу, храмом Николая Чудотворца и традиционнной финской архитектурой, к которой относится Дом Леандера.

В одном из местных кафе, где мы остановимся перекусить, желающие смогут заказать комплексный обед за дополнительную плату (350-450 руб.)

Наше путешествие продолжится знакомством с рускеальскими водопадами Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Вы увидите хвойные леса, послужившие местом съемок знаменитой военной драмы «А зори здесь тихие…» и других художественных фильмов. Неподалеку от водопадов находится экологическая тропа “Аллея сказок” с подвесными мостами. Маршрут приведет вас к домику тетушки Совы, а по дороге можно будет встретить других сказочных героев.

Мраморный каньон называют визитной карточкой горного парка Рускеала. Раньше здесь добывали камень для отделки дворцов Санкт-Петербурга, а сейчас туристов привлекает живописное озеро с чистейшей водой и отвесными мраморными берегами.

Местный лицензированный гид расскажет интересную историю Мраморного каньона и подскажет, как можно увлекательно провести свободное время в парке:

Прогуляться по тропинкам в окрестностях Мраморного каньона, увидеть сад камней, Итальянский карьер и Монферраново озеро, заброшенный мраморный завод, штольни и гроты, мраморные утесы и обзорные площадки.

Побывать на обзорной площадке с панорамой озера Светлое и познакомиться со сказочными героями карельского эпоса “Калевала”.

Покататься на лодке по Мраморному озеру и заглянуть в пещеры. Прокат лодок работает с мая по октябрь.

Пролететь над озером на 400-метровом троллее, который работает в парке круглый год.

Пройти по маршруту экскурсии «Подземный космос». Вы увидите пещеры Рускеалы, расчищенные штольни, колонный зал и подземное озеро в эффектной подсветке.

Побродить вдоль сувенирных рядов и перекусить в одном из уютных кафе на территории парка.

На обратном пути в Санкт-Петербург мы остановимся в городе Лахденпохья, где можно будет познакомиться с традиционной карельской кухней. Местные фермерские хозяйства предлагают приобрести вкуснейшие съедобные сувениры – рыбные деликатесы (соленую и копченую форель), а также соленья и варенья из даров карельских лесов.