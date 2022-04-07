Путешествие в Рускеалу первым классом

Смешанная: автобусная и пешеходная (на автобусе класса & quot;Люкс" Ecolines)

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная (на автобусе класса "Люкс" Ecolines).

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:40 – м. Озерки, 00:10 – м. Площадь Восстания, 00:30 – м. Московская (только по субботам).
Путешествие в Рускеалу первым классом
Путешествие в Рускеалу первым классом
Путешествие в Рускеалу первым классом
Путешествие в Рускеалу первым классом

Что вас ожидает 🤩

  • Приозерск
  • Крепость Корела
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Это путешествие в горный парк «Рускеала» обязательно понравится туристам, которые ценят комфорт. Вас ждет поездка на автобусе класса «Люкс» Ecolines с креслами повышенной комфортности, Wi-Fi, туалетами, розетками и индивидуальными мультимедиа системами.

Всего за один день вы увидите ТОП-5 популярных мест Карелии, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного края, а также попадете на все объекты без очереди в сопровождении профессионального гида.

По пути из Санкт-Петербурга в Карелию первым нас встречает город-форпост Приозерск с крепостью Корела. Находясь между Ладогой и Балтикой, город был центром противостояния за земли, а населяли его новгородцы и русские, финны и шведы.

По дороге в Сортавалу гид расскажет о традициях и обычаях народов Карельского края, а из окна автобуса будут открываться волшебные пейзажи.

Во время обзорной автобусной экскурсии по Сортавале мы познакомимся с основными достопримечательностями города: памятником Рунопевцу, храмом Николая Чудотворца и традиционнной финской архитектурой, к которой относится Дом Леандера.

В одном из местных кафе, где мы остановимся перекусить, желающие смогут заказать комплексный обед за дополнительную плату (350-450 руб.)

Наше путешествие продолжится знакомством с рускеальскими водопадами Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Вы увидите хвойные леса, послужившие местом съемок знаменитой военной драмы «А зори здесь тихие…» и других художественных фильмов. Неподалеку от водопадов находится экологическая тропа “Аллея сказок” с подвесными мостами. Маршрут приведет вас к домику тетушки Совы, а по дороге можно будет встретить других сказочных героев.

Мраморный каньон называют визитной карточкой горного парка Рускеала. Раньше здесь добывали камень для отделки дворцов Санкт-Петербурга, а сейчас туристов привлекает живописное озеро с чистейшей водой и отвесными мраморными берегами.

Местный лицензированный гид расскажет интересную историю Мраморного каньона и подскажет, как можно увлекательно провести свободное время в парке:

  • Прогуляться по тропинкам в окрестностях Мраморного каньона, увидеть сад камней, Итальянский карьер и Монферраново озеро, заброшенный мраморный завод, штольни и гроты, мраморные утесы и обзорные площадки.

  • Побывать на обзорной площадке с панорамой озера Светлое и познакомиться со сказочными героями карельского эпоса “Калевала”.

  • Покататься на лодке по Мраморному озеру и заглянуть в пещеры. Прокат лодок работает с мая по октябрь.

  • Пролететь над озером на 400-метровом троллее, который работает в парке круглый год.

  • Пройти по маршруту экскурсии «Подземный космос». Вы увидите пещеры Рускеалы, расчищенные штольни, колонный зал и подземное озеро в эффектной подсветке.

  • Побродить вдоль сувенирных рядов и перекусить в одном из уютных кафе на территории парка.

На обратном пути в Санкт-Петербург мы остановимся в городе Лахденпохья, где можно будет познакомиться с традиционной карельской кухней. Местные фермерские хозяйства предлагают приобрести вкуснейшие съедобные сувениры – рыбные деликатесы (соленую и копченую форель), а также соленья и варенья из даров карельских лесов.

Программа

  • Трассовая экскурсия о Карелии.
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала.
  • Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
  • Горный парк “Рускеала” (более трех часов свободного времени).
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода.
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в горный парк Рускеала с приоритетным обслуживанием - не придется стоять в очереди за билетом! Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом. Трансфер на автобусе класса "Люкс" Ecolines: кресла повышенной комфортности
  • Туалеты
  • Индивидуальные мультимедиа системы
  • Розетки
  • Wi-Fi
  • Бесплатная вода
  • Автомат с кофе/чаем
Что не входит
  • Активные развлечения в горном парке “Рускеала” (оплачивается по желанию на месте): экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала
  • Прокат лодок
  • Троллей
  • Веревочный парк и др. Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски (оплачивается по желанию на месте): 300 р. /взр.
  • 250 р. /дет.
  • Дети до 7 лет - бесплатно Обед (оплачивается по желанию на месте): 350-450 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 07:00

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