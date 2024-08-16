Добро пожаловать туда, где соседствуют рощи пробкового дуба, секвойи, бамбука и барбариса. Вы пройдёте по лесным дорожкам и увидите, какой разной может быть флора Сочи.
Узнаете, кто такой Даждьбог, почему черкесы считали этот лес священным, услышите мифы древних славян. А если захотите — посетите баню прямо на берегу озера.
Узнаете, кто такой Даждьбог, почему черкесы считали этот лес священным, услышите мифы древних славян. А если захотите — посетите баню прямо на берегу озера.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Сказочный лес
За несколько часов прогулки вы изучите разнообразие деревьев и увидите, как меняется природа вокруг. Соберёте полезную кору и травы для чая и выпьете целебной воды из родников (на пути — целых три источника).
А ещё в лесу вам встретятся:
- самый большой белый тополь в мире, которому около 200 лет — в народе его называют деревом любви
- черкесский камень — место силы, ровесник древних дольменов, где когда-то совершали жертвоприношения
- камень жизни — неповторимое явление природы. На песчанике растут деревья, корни которых не касаются земли
- роща секвойи — живописное место с редкими для России хвойными гигантами
Райское озеро
Озёра — явление для Сочи редкое и оттого очень ценное. Вокруг растут кипарисы, пробковые дубы, десятки видов пальм и бамбук. А в озере обитают редкие виды черепах и косметическая рыбка гарра руфа. Здесь вы отдохнёте, насладитесь тишиной и спокойствием. А если захотите — отправитесь в баню на берегу.
Организационные детали
- До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно, приблизительное время в пути на общественном транспорте из Сочи — 1 час, из Адлера — 30 минут
- Посещение бани оплачивается по желанию дополнительно — 1500 ₽ за чел., в стоимость входят все принадлежности и чай из горных трав
- Пешая прогулка длится около 3–4 часов, посещение бани — около 3 часов
- Маршрут несложный, тропа оборудована для прогулки. Экскурсия подходит для детей от 6 лет
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кудепсте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Сочи
Наше агентство экскурсий работает 3 года. Мы специализируемся на новых и полезных для души и тела маршрутах в городе Сочи. Наши экскурсии можно назвать умными и максимально интересными, ведь у нас вы найдете то, что нет у других.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вера
16 авг 2024
Описание экскурсии не соответствует заявленному формату, а подготовка экскурсовода оставляет желать лучшего.
Будьте готовы к тому, что Вашим экскурсоводом будет местный житель, который не имеет специального образования в данной области, а
Будьте готовы к тому, что Вашим экскурсоводом будет местный житель, который не имеет специального образования в данной области, а
Валентина
9 авг 2024
Чудесная прогулка с интересными людьми)
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