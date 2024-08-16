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весь его рассказ будет похож на доклад семикласника скаченный из интернета. К тому же приходилось в спешке пробираться через совершенно не благоустроенную тропу, пытаясь догнать "экскурсовода" и одновременно пытаясь уловить хоть что-то из его поверхностного рассказа.



Будьте готовы к тому, что вход в дендропарк не совсем классический. Вам нужно будет преодолеть бетонный забор (да, нужно будет перелезать через него в прямом смысле), а затем еще и идти по скользкой бетонной трубе, стараясь не свалиться в грязь.



Мы с мужем решили не тратить свое время на эту "экскурсию" и закончили её раньше времени, что крайне не понравилось экскурсоводу. Его подруга попыталась узнать у меня что конкретно нам не понравилось для того чтобы улучшить качество экскурсии в будущем, но Владимир был так расстроен, что не дал и слова мне сказать, а затем начал угражать мне и моему мужу. Впервые сталкиваюсь с тем, что "экскурсовод" кричит на всю улицу:"Ходи и оглядывайтся теперь".



Не рекомендую данную "экскурсию", которую проводит человек совершенно не владеющий материалом.