Кудепстинский дендропарк: секвойи, древний мегалит и Райское озеро

Из Сочи - в уникальный уголок спокойствия и природы (в мини-группе)
Добро пожаловать туда, где соседствуют рощи пробкового дуба, секвойи, бамбука и барбариса. Вы пройдёте по лесным дорожкам и увидите, какой разной может быть флора Сочи.

Узнаете, кто такой Даждьбог, почему черкесы считали этот лес священным, услышите мифы древних славян. А если захотите — посетите баню прямо на берегу озера.
3
2 отзыва
Кудепстинский дендропарк: секвойи, древний мегалит и Райское озеро
Кудепстинский дендропарк: секвойи, древний мегалит и Райское озеро
Кудепстинский дендропарк: секвойи, древний мегалит и Райское озеро
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Сказочный лес

За несколько часов прогулки вы изучите разнообразие деревьев и увидите, как меняется природа вокруг. Соберёте полезную кору и травы для чая и выпьете целебной воды из родников (на пути — целых три источника).

А ещё в лесу вам встретятся:

  • самый большой белый тополь в мире, которому около 200 лет — в народе его называют деревом любви
  • черкесский камень — место силы, ровесник древних дольменов, где когда-то совершали жертвоприношения
  • камень жизни — неповторимое явление природы. На песчанике растут деревья, корни которых не касаются земли
  • роща секвойи — живописное место с редкими для России хвойными гигантами

Райское озеро

Озёра — явление для Сочи редкое и оттого очень ценное. Вокруг растут кипарисы, пробковые дубы, десятки видов пальм и бамбук. А в озере обитают редкие виды черепах и косметическая рыбка гарра руфа. Здесь вы отдохнёте, насладитесь тишиной и спокойствием. А если захотите — отправитесь в баню на берегу.

Организационные детали

  • До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно, приблизительное время в пути на общественном транспорте из Сочи — 1 час, из Адлера — 30 минут
  • Посещение бани оплачивается по желанию дополнительно — 1500 ₽ за чел., в стоимость входят все принадлежности и чай из горных трав
  • Пешая прогулка длится около 3–4 часов, посещение бани — около 3 часов
  • Маршрут несложный, тропа оборудована для прогулки. Экскурсия подходит для детей от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кудепсте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
16 авг 2024
Описание экскурсии не соответствует заявленному формату, а подготовка экскурсовода оставляет желать лучшего.

Будьте готовы к тому, что Вашим экскурсоводом будет местный житель, который не имеет специального образования в данной области, а
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весь его рассказ будет похож на доклад семикласника скаченный из интернета. К тому же приходилось в спешке пробираться через совершенно не благоустроенную тропу, пытаясь догнать "экскурсовода" и одновременно пытаясь уловить хоть что-то из его поверхностного рассказа.

Будьте готовы к тому, что вход в дендропарк не совсем классический. Вам нужно будет преодолеть бетонный забор (да, нужно будет перелезать через него в прямом смысле), а затем еще и идти по скользкой бетонной трубе, стараясь не свалиться в грязь.

Мы с мужем решили не тратить свое время на эту "экскурсию" и закончили её раньше времени, что крайне не понравилось экскурсоводу. Его подруга попыталась узнать у меня что конкретно нам не понравилось для того чтобы улучшить качество экскурсии в будущем, но Владимир был так расстроен, что не дал и слова мне сказать, а затем начал угражать мне и моему мужу. Впервые сталкиваюсь с тем, что "экскурсовод" кричит на всю улицу:"Ходи и оглядывайтся теперь".

Не рекомендую данную "экскурсию", которую проводит человек совершенно не владеющий материалом.

Валентина
9 авг 2024
Чудесная прогулка с интересными людьми)
Чудесная прогулка с интересными людьми)Чудесная прогулка с интересными людьми)Чудесная прогулка с интересными людьми)Чудесная прогулка с интересными людьми)

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