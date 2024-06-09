Каньон Чёртовы Ворота — уникальное место для прогулки на сапах. Вас ждёт 300 метров спокойной водной глади в окружении многовековой самшитовой рощи. Отвесные белые скалы, утопающие в зелени, кристально чистая вода бирюзового оттенка… Насладитесь этим чудом, созданным самой природой!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На комфортабельном автомобиле мы заберём вас от места встречи и доставим на точку старта сплава. Выдадим сапы и расскажем о правилах безопасности. Проведём краткий экскурс в историю образования каньона, а также откроем множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.

А дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы — белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет с вами рядом и сделает для вас эффектные фото. А после прогулки мы организуем для вас пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями.

Кому подойдёт программа

Всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет. Для вашего комфорта и безопасности предоставим спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведём подробный инструктаж.

Организационные детали