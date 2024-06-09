На сапах - по каньону Чёртовы ворота

Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Каньон Чёртовы Ворота — уникальное место для прогулки на сапах. Вас ждёт 300 метров спокойной водной глади в окружении многовековой самшитовой рощи.

Отвесные белые скалы, утопающие в зелени, кристально чистая вода бирюзового оттенка… Насладитесь этим чудом, созданным самой природой!
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Ближайшие даты:
Время начала: 13:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На комфортабельном автомобиле мы заберём вас от места встречи и доставим на точку старта сплава. Выдадим сапы и расскажем о правилах безопасности. Проведём краткий экскурс в историю образования каньона, а также откроем множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.

А дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы — белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет с вами рядом и сделает для вас эффектные фото. А после прогулки мы организуем для вас пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями.

Кому подойдёт программа

Всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет. Для вашего комфорта и безопасности предоставим спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведём подробный инструктаж.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Peugeot 3008 от ж/д вокзала Сочи (или другой остановки по пути следования) до места старта и обратно, фото и видеосопровождение с самых выгодных ракурсов, пикник
  • Трансфер в одну сторону занимает около 1 ч 40 мин. Прогулка на сапах — до 2 часов
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 13:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 900 ₽
Дети до 7 лет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:15
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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