Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Каньон Чёртовы Ворота — уникальное место для прогулки на сапах. Вас ждёт 300 метров спокойной водной глади в окружении многовековой самшитовой рощи.
Отвесные белые скалы, утопающие в зелени, кристально чистая вода бирюзового оттенка… Насладитесь этим чудом, созданным самой природой!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На комфортабельном автомобиле мы заберём вас от места встречи и доставим на точку старта сплава. Выдадим сапы и расскажем о правилах безопасности. Проведём краткий экскурс в историю образования каньона, а также откроем множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.
А дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы — белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет с вами рядом и сделает для вас эффектные фото. А после прогулки мы организуем для вас пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями.
Кому подойдёт программа
Всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет. Для вашего комфорта и безопасности предоставим спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведём подробный инструктаж.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Peugeot 3008 от ж/д вокзала Сочи (или другой остановки по пути следования) до места старта и обратно, фото и видеосопровождение с самых выгодных ракурсов, пикник
Трансфер в одну сторону занимает около 1 ч 40 мин. Прогулка на сапах — до 2 часов
Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:15
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Сочи
Меня зовут Боря, и я влюбляю в путешествия. Я авантюрист и считаю, что прекрасен в своём безумии. Организую ваше путешествие с бесконечной заботой и любовью к вам и вашим близким.