Сколько же тайн хранят кристаллы горного хрусталя, окаменелости и вулканическая яшма… Откроем их вместе в музее минералов и горных пород. Вы познакомитесь с редкими видами сочинской флоры и фауны, увидите различные артефакты — а некоторые из них даже сможете потрогать руками. И почувствуете себя настоящим краеведом, географом и археологом.

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Ваш гид в Сочи

Юлия Ваш гид в Сочи

Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Это эксклюзивная экскурсия в закрытый для свободного посещения Музей горных пород и минералов Западного Кавказа. Вместе со мной вы:

погрузитесь в историю сотворения древнего океана Тетис и Кавказских гор

оцените красоту минералов: кристаллов горного хрусталя, агата, яшмы — и настоящего вулканического стекла

увидите древние окаменелости и останки ископаемых: панцирь доисторического морского ежа, бивень мамонта и многие другие — и даже потрогаете их руками

познакомитесь с территорией Географического общества и его обитателями — живыми представителями флоры и фауны

посмотрите несколько видеосюжетов о работе учёных в Сочи и заглянете в библиотеку с дореволюционными изданиями

А после экскурсии в уютном зале заседаний можно будет выпить чашечку вкусного чая и узнать секрет камина-двойника.