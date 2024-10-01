Сколько же тайн хранят кристаллы горного хрусталя, окаменелости и вулканическая яшма… Откроем их вместе в музее минералов и горных пород.
Вы познакомитесь с редкими видами сочинской флоры и фауны, увидите различные артефакты — а некоторые из них даже сможете потрогать руками. И почувствуете себя настоящим краеведом, географом и археологом.
Вы познакомитесь с редкими видами сочинской флоры и фауны, увидите различные артефакты — а некоторые из них даже сможете потрогать руками. И почувствуете себя настоящим краеведом, географом и археологом.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Это эксклюзивная экскурсия в закрытый для свободного посещения Музей горных пород и минералов Западного Кавказа. Вместе со мной вы:
- погрузитесь в историю сотворения древнего океана Тетис и Кавказских гор
- оцените красоту минералов: кристаллов горного хрусталя, агата, яшмы — и настоящего вулканического стекла
- увидите древние окаменелости и останки ископаемых: панцирь доисторического морского ежа, бивень мамонта и многие другие — и даже потрогаете их руками
- познакомитесь с территорией Географического общества и его обитателями — живыми представителями флоры и фауны
- посмотрите несколько видеосюжетов о работе учёных в Сочи и заглянете в библиотеку с дореволюционными изданиями
А после экскурсии в уютном зале заседаний можно будет выпить чашечку вкусного чая и узнать секрет камина-двойника.
во вторник в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки «Зелёная роща»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Сочи
Коренная сочинка в четвертом поколении, руководитель секции экологии Сочинского географического общества, в организации с 1995 года.Задать вопрос
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