В гостях у географа

Заглянуть в Сочинское географическое общество и отправиться на несколько тысяч лет назад (в группе)
Сколько же тайн хранят кристаллы горного хрусталя, окаменелости и вулканическая яшма… Откроем их вместе в музее минералов и горных пород.

Вы познакомитесь с редкими видами сочинской флоры и фауны, увидите различные артефакты — а некоторые из них даже сможете потрогать руками. И почувствуете себя настоящим краеведом, географом и археологом.
В гостях у географа
В гостях у географа
В гостях у географа
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Это эксклюзивная экскурсия в закрытый для свободного посещения Музей горных пород и минералов Западного Кавказа. Вместе со мной вы:

  • погрузитесь в историю сотворения древнего океана Тетис и Кавказских гор
  • оцените красоту минералов: кристаллов горного хрусталя, агата, яшмы — и настоящего вулканического стекла
  • увидите древние окаменелости и останки ископаемых: панцирь доисторического морского ежа, бивень мамонта и многие другие — и даже потрогаете их руками
  • познакомитесь с территорией Географического общества и его обитателями — живыми представителями флоры и фауны
  • посмотрите несколько видеосюжетов о работе учёных в Сочи и заглянете в библиотеку с дореволюционными изданиями

А после экскурсии в уютном зале заседаний можно будет выпить чашечку вкусного чая и узнать секрет камина-двойника.

во вторник в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки «Зелёная роща»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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