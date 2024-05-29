за всё до 3 чел.

от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00

Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра

Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом

за всё до 8 чел.

30 000 ₽ за всё до 8 чел.

Расписание: 10-11 в любой день по договоренности

за всё до 3 чел.

от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города

Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений

от 6 900 ₽ за человека

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности

Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии

за всё до 3 чел.

от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке

Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии

за всё до 4 чел.

9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 4 чел.

7 100 ₽ за всё до 4 чел.

Расписание: Ежедневно в тёмное время суток

за всё до 3 чел.

от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами

за всё до 3 чел.

11 300 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города

🚶 Пешая

5% скидка

Индивидуальная

4 часа 4 отзыва

Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути Начало: Заберем вас из любой точки города

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности