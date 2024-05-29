recommendation – экскурсии во Владивостоке

Найдено 11 экскурсий в категории «recommendation» во Владивостоке, цены от 6 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
79 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
Индивидуальная
5 часов
56 отзывов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Топ-5 мысов острова Русский
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Город V под светом звезд (вечерний Владивосток)
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Вечерний Владивосток: эксклюзивный тур Город V под светом звезд
Откройте волшебство Владивостока ночью: звездное небо, иллюминированные мосты и уникальные панорамы
Начало: Заберу с любой точки города
Расписание: Ежедневно в тёмное время суток
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7 100 за всё до 4 чел.
Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 3 чел.
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Начало: Заберем вас из любой точки города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
  • М
    Монгуш
    26 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
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    все 100 👍, узнали благодаря ей много интересного 😊, посетили места указанные в туре, очень красивые 😉 нам все очень даже понравилось, спасибо 🌹

  • D
    Danila.tka4enko2015
    24 мая 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
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    все-все, что находится на этом прекрасном острове было очень красиво! Экскурсия была очень познавательная, приеду во Владивосток и посещу еще раз это место, а затем уже дикие места)

  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
  • I
    Inga.zar
    12 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Чудесная гид Александра! Подробные рассказы о городе, прекрасная прогулка по местам указанным в туре. Еще и фото прекрасные! Я довольна, в восторге! Благодарю и очень всем рекомендую.
  • Е
    Евгений
    8 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Спасибо гиду Елене за экскурсию
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
    Организация, встреча и уровень коммуникаций на достойном уровне. То, что я увидела навсегда останется в моей памяти. Бирюзовые волны, скалы, невероятные пейзажи и атмосфера счастья. Огромное спасибо за эти эмоции 🙏❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «recommendation»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
  2. Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
  3. 10 мест для фото на Русском Острове
  4. Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
  5. Топ-5 мысов острова Русский
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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