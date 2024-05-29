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5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
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10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Владивосток: эксклюзивный тур Город V под светом звезд
Откройте волшебство Владивостока ночью: звездное небо, иллюминированные мосты и уникальные панорамы
Начало: Заберу с любой точки города
Расписание: Ежедневно в тёмное время суток
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7 100₽ за всё до 4 чел.
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6 часов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Начало: Заберем вас из любой точки города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ММонгуш26 мая 2024Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
- DDanila.tka4enko201524 мая 2024Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
- ТТатьяна21 мая 2024Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
- ООльга20 мая 2024Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
- IInga.zar12 мая 2024Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
- ССветлана9 мая 2024Чудесная гид Александра! Подробные рассказы о городе, прекрасная прогулка по местам указанным в туре. Еще и фото прекрасные! Я довольна, в восторге! Благодарю и очень всем рекомендую.
- ЕЕвгений8 мая 2024Спасибо гиду Елене за экскурсию
- ООльга5 мая 2024Организация, встреча и уровень коммуникаций на достойном уровне. То, что я увидела навсегда останется в моей памяти. Бирюзовые волны, скалы, невероятные пейзажи и атмосфера счастья. Огромное спасибо за эти эмоции 🙏❤️
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