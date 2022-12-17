Долина Атлантов и сопка Брат за 1 день

Посетить скальный комплекс на побережье Японского моря и полюбоваться удивительными пейзажами

Приморский край — кладезь таинственных, древних, живописных мест.

Одним из них является Долина Атлантов! Вы увидите каменные изваяния с необычными названиями: Голова тролля, Яйцо дракона, Сердце воина и Шаманка. Услышите версии их происхождения и проникнетесь необыкновенной энергией долины. А также заедете на сопку Брат с шикарными видами.
Долина Атлантов и сопка Брат за 1 день
Долина Атлантов и сопка Брат за 1 день
Долина Атлантов и сопка Брат за 1 день
Долина Атлантов и сопка Брат за 1 день
Долина Атлантов и сопка Брат за 1 день
Долина Атлантов и сопка Брат за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Сопка Брат

На комфортабельном внедорожнике мы отправимся в сторону устья реки Сучан. Поднимемся на вершину сопки Брат, подышим свежим приморским воздухом и насладимся панорамным видом на окрестности и город Находка. Я поделюсь таинственными легендами и преданиями, которыми щедро окутано это живописное место.

Долина Атлантов

Мы посетим древний скальный комплекс, который жители Приморья считают «местом силы» и приезжают в него за энергией и вдохновением. Рассмотрим каменные глыбы причудливых форм, послушаем тишину и полюбуемся окружающим густым лесом, поглощающим посторонние звуки. Покорим самую высокую точку долины и увидим с нее бухту Спокойная.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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