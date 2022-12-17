На комфортабельном внедорожнике мы отправимся в сторону устья реки Сучан. Поднимемся на вершину сопки Брат, подышим свежим приморским воздухом и насладимся панорамным видом на окрестности и город Находка. Я поделюсь таинственными легендами и преданиями, которыми щедро окутано это живописное место.
Мы посетим древний скальный комплекс, который жители Приморья считают «местом силы» и приезжают в него за энергией и вдохновением. Рассмотрим каменные глыбы причудливых форм, послушаем тишину и полюбуемся окружающим густым лесом, поглощающим посторонние звуки. Покорим самую высокую точку долины и увидим с нее бухту Спокойная.
Транспорт включен в стоимость.