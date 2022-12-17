Приморский край — кладезь таинственных, древних, живописных мест. Одним из них является Долина Атлантов! Вы увидите каменные изваяния с необычными названиями: Голова тролля, Яйцо дракона, Сердце воина и Шаманка. Услышите версии их происхождения и проникнетесь необыкновенной энергией долины. А также заедете на сопку Брат с шикарными видами.

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Описание

Что вас ожидает

Сопка Брат

На комфортабельном внедорожнике мы отправимся в сторону устья реки Сучан. Поднимемся на вершину сопки Брат, подышим свежим приморским воздухом и насладимся панорамным видом на окрестности и город Находка. Я поделюсь таинственными легендами и преданиями, которыми щедро окутано это живописное место.

Долина Атлантов

Мы посетим древний скальный комплекс, который жители Приморья считают «местом силы» и приезжают в него за энергией и вдохновением. Рассмотрим каменные глыбы причудливых форм, послушаем тишину и полюбуемся окружающим густым лесом, поглощающим посторонние звуки. Покорим самую высокую точку долины и увидим с нее бухту Спокойная.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.