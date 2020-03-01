Артур проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

От маяков Владивостока до мыса Тобизина

Мы отправимся навстречу видам, ради которых точно стоит покорить морские окрестности Владивостока. С борта катера вы увидите романтичные маяки (каждое фото — готовая открытка), рассмотрите городские мосты с ракурсов, недоступных обычным туристам. Побываете на локациях, проход к которым закрыт военными, пройдете на катере мимо кампуса ДВФУ на острове Русском и увидите знаменитый океанариум, напоминающий ракушку. Услышите самое интересное о владивостокских маяках, уникальных местных ландшафтах и оборонительных сооружениях. А главное — почувствуете мощь дальневосточной природы у отвесных скал мыса Тобизина, обрамленных стальными морскими волнами.

День морских приключений

По пути мы остановимся в живописной бухте, где вы отведаете фирменный чай, приготовленный нашим капитаном, сможете перекусить и даже искупаться. Если вы захотите добавить в прогулку больше активностей, мы организуем на борту морскую рыбалку или отвезем вас в красивые закрытые бухты для снорклинга.