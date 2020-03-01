Артур проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Морской фасад Владивостока — прогулка на катере

Рассмотреть маяки и мосты города, встретиться со стихией у мыса Тобизина и заняться снорклингом

Артур
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Артур – ваш гид
Исследовать морские окрестности Владивостока — значит по-настоящему понять дух города и мощь его удивительной природы.

На катере мы проплывем мимо фотогеничных маяков и мостов, рассмотрим неприступные скалы мыса Тобизина, искупаемся в тихих живописных бухтах и даже сможем порыбачить.
26500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
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Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере

Что вас ожидает

От маяков Владивостока до мыса Тобизина
Мы отправимся навстречу видам, ради которых точно стоит покорить морские окрестности Владивостока. С борта катера вы увидите романтичные маяки (каждое фото — готовая открытка), рассмотрите городские мосты с ракурсов, недоступных обычным туристам. Побываете на локациях, проход к которым закрыт военными, пройдете на катере мимо кампуса ДВФУ на острове Русском и увидите знаменитый океанариум, напоминающий ракушку. Услышите самое интересное о владивостокских маяках, уникальных местных ландшафтах и оборонительных сооружениях. А главное — почувствуете мощь дальневосточной природы у отвесных скал мыса Тобизина, обрамленных стальными морскими волнами.

День морских приключений
По пути мы остановимся в живописной бухте, где вы отведаете фирменный чай, приготовленный нашим капитаном, сможете перекусить и даже искупаться. Если вы захотите добавить в прогулку больше активностей, мы организуем на борту морскую рыбалку или отвезем вас в красивые закрытые бухты для снорклинга.

Организационные детали

  • Маршрут прогулки можно корректировать по вашему желанию. Например, можем отправиться к островам и другим живописным окрестностям Владивостока.
  • Советуем захватить с собой перекус.
  • Также мы можем организовать морскую рыбалку или доставку морских деликатесов на катер прямо из морских глубин.
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере
Морской фасад Владивостока — прогулка на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Привет, меня зовут Артур. Уже порядка 8 лет я увлекаюсь пешим туризмом и прошел немало тропинок в Приморском крае и других уголках нашей планеты. Всем сердцем я люблю свой родной край и считаю главной своей задачей — заставить вас почувствовать ритмы и энергию тех мест, которые я предлагаю посетить, чтобы вы раз и навсегда оставили здесь частичку своей души. Вы убедитесь, что Приморский край — это совершенно особенное место!
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Артур проводит ещё 2 экскурсии

Один день на острове РусскийОдин день на острове РусскийОдин день на острове Русский
7800 за экскурсию
4.5 часов
7 отзывов
Рассмотреть изнутри крупнейший российский форт и вдохновиться природой Дальнего Востока
В этом путешествии вы откроете две грани острова Русский — неприступной цитадели и уголка первозданной природы Приморского края. Мы посетим оборонительные сооружениям острова, проедем по живописным бухтам Японского моря, окруженным отвесными скалами, попробуем местные деликатесы и с высоты полюбуемся панорамами мысов Вяткина и Тобизина.
Путешествие к мысу ТобизинаПутешествие к мысу ТобизинаПутешествие к мысу Тобизина
6500 за экскурсию
3.5 часа
21 отзыв
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
С открытием моста на остров Русский мыс Тобизина, благодаря своей живописной и суровой природе, стал излюбленным местом среди местных жителей. Вы пройдете к мысу по секретным тропам, о которых знают лишь местные жители, найдете фантастические виды для фотографий, сможете устроить пикник среди отвесных скал или заняться роупджампингом, а зимой, если повезет, увидите пятнистых нерп. Забудьте на день о ритме городской жизни — мы отправляемся за природной красотой, завораживающими кадрами и новыми впечатлениями.

Необычные маршруты по Владивостоку

Японские страницы ВладивостокаЯпонские страницы ВладивостокаЯпонские страницы Владивостока
3000 за экскурсию
2 часа
Погулять по японскому кварталу и найти здания, связанные со Страной восходящего солнца
Я расскажу, когда во Владивосток приехали первые японцы, чем они занимались и как повлияли на уклад местной жизни. Покажу дома, где они жили и вели торговые дела, здание японской начальной школы и памятный знак на месте буддийского храма. А еще раскрою интересные факты русско-японских отношений на историческом и бытовом уровнях.
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
скидка20%
От
3000 ₽
2400 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Понятие «край света» относительно там, где солнце только начинает свой путь. Здесь, во Владивостоке, жизнь кипела с самого основания города, и эта окраина империи привлекала людей особого склада, которые творили местную историю, — вы увидите в облике города след их невероятных судеб. В плавильном котле Владивостока смешалось так много разных кровей и культур, что нужен абсолютно особый взгляд, чтобы это все рассмотреть, и я помогу вам подобрать нужный «оптический прибор».
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
3000 за экскурсию
1.5 часа
13 отзывов
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по самому интересному и загадочному району столицы Приморского края. Трудно представить, что граждане многомиллионного азиатского государства, граница которого проходит в ста километрах от Владивостока, не имели бы места в нашем городе. В конце XIX-начале XX веков представители китайской диаспоры играли важную роль в жизни Владивостока. Я расскажу, как их присутствие и затем исчезновение повлияли на город.
Романтические истории старого ВладивостокаРомантические истории старого ВладивостокаРомантические истории старого Владивостока
скидка20%
От
3000 ₽
2400 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Погулять по тихим улочкам, рассмотреть интересные дома и узнать любовные тайны их владельцев
Вы увидите «Дом с призраками», «Замок счастья» и чудесный особняк братьев Синкевичей. Услышите легенды о местных Мастере и Маргарите, роковом любовнике и призраках несчастной любви. Я расскажу о тяготах и прелестях жизни дам, оказавшихся на краю света, и страстях, кипевших в эпоху дуэлей.

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