Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные

Кавказ - место, где встречают рассветы и провожают закаты

5
3 отзыва
Кавказ – место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Головокружительные виды,, минеральные источники, чистейший воздух и звенящая тишина гор поможет Вам отвлечься от повседневных проблем.
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – всего за два дня совершим увлекательнейшее путешествие по лучшим местам Кавказа;
  • незабываемые выходные – горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки;
  • джиппинг на Бермамыт – дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус;
  • национальная кухня – поедим настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов.

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

2 день

Джиппинг на Бермамыт

Джип-тур Бермамыт.

Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!

Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки, дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

По программе:

Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.

Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.

Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

ВАРИАНТ I

Выезд в 02:00 – Встреча рассвета.

09:00 Поздний завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).

14:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова».

Самостоятельно подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Выезд в 06:30 – Дневная поездка.

08:00 Завтрак (не входит в стоимость, 200-250 руб. хычины, чай).

12:00 Обед (не входит в стоимость, 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай).

16:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова»

Самостоятельно подняться по канатной дороге на вершину горы Машук.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

3 день

Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

Вариант 1.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:00 Выселение из отеля.

08:20 Экскурсия "Кисловодский комплекс".

Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно).

Обед на маршруте (не входит в стоимость).

Замок коварства и любви – окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск – посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

Вариант 2.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:30 Выселение из отеля.

9:00 Экскурсия города Кавсказских Минеральных Вод.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед (не включен в стоимость: 250-300 руб. ).

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
ГОСТИИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУСтандарт 21 950 руб.
комфорт 23 200 руб. 		Стандарт 17 500 руб.
комфорт 18 100 руб.
люкс 19 300 руб. 		Семейный 17 750 руб. Семейный 16 550 руб.
НАУТИЛУССтандарт 17 600 руб.
Полулюкс 19 750 руб. 		Стандарт 14 950 руб.
Полулюкс 16 150 руб. 		Полулюкс 16 150 руб. -
  • без питания:
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

CENTRAL----
МАСКДжуниор 21 450 руб.
Делюкс 22 650 руб. 		Джуниор 15 450 руб.
Делюкс 16 050 руб.
Полулюкс 16 650 руб. 		--
БЕШТАУСтандарт 18 350 руб.
комфорт 19 550 руб. 		Стандарт 13 850 руб.
комфорт 14 450 руб.
люкс 15 700 руб. 		Семейный 14 100 руб. Семейный 12 900 руб.
НАУТИЛУССтандарт 15 700 руб.
Полулюкс 17 850 руб. 		Стандарт 13 050 руб.
Полулюкс 14 250 руб. 		Полулюкс 14 250 руб. -
  • Доп. Сутки + питание
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУСтандарт 5 800 руб.
комфорт 6 400 руб. 		Стандарт 3 500 руб.
комфорт 3 800 руб.
люкс 4 350 руб. 		Семейный 3 550 руб. Семейный 2 950 руб.
НАУТИЛУССтандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб. 		Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 200 руб. 		Полулюкс 3 200 руб. -
  • Доп. Сутки + без питания
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

CENTRAL----
МАСКДжуниор 6 250 руб.
Делюкс 7 200 руб		Джуниор 3 250 руб.
Делюкс 3 600 руб.
Полулюкс 3 900 руб. 		-

-

БЕШТАУСтандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб. 		Стандарт 2 650 руб.
комфорт 2 950 руб.
люкс 3 500 руб. 		Семейный 2 700 руб. Семейный 2 100 руб.
НАУТИЛУС

Стандарт 3 900 руб.

Полулюкс 5 100 руб.

Стандарт 2 150 руб.
Полулюкс 2 750 руб. 		Полулюкс 2 750 руб. -

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

2 ночи

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Гостиница «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Отель «Central City Пятигорск»

2 ночи

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если предусмотрено)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова:по всему музею – 250 руб. по отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • По всему музею – 250 руб.
  • По отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • Подъем по канатной дороге на вершину горы Машук – 360 руб. подъем и спуск
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 100 руб.
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)

Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
14 янв 2023
Очень понравилась организация. Все четко, понятно. Автобусы на все экскурсии приходили вовремя, информация о туре, возможных изменениях и обратная связь с туристами на высоте. Даже при непогоде нам предложили хорошую замену экскурсии. Гиды, почти все, вели интересные экскурсии. Все понравилось.
Пожелание - экскурсия в Железноводск, по словами гида, всегда попадает на перерыв в работе минеральных источников. Начало экскурсии можно организовать раньше.
Спасибо всем занятым в процессе с вашей стороны!
Е
14 янв 2023
Считаю очень большой удачей покупку тура Новогодний активный тур по Кавказу! Все было отлично организовано, продумано до мелочей, в целом даже вопросов не возникало, так как несколько менеджеров контролировали все детали на каждом этапе поездки! Не могу ничего сказать о проживании, так как взяла этот вопрос на себя, но программа тура с возможностью выбора нескольких опций каждый день, замечательные терпеливые гиды, отзывчивые менеджеры- все было на 5. Могу оставить только самые лучшие отзывы. Это было очень яркое и незабываемое начало года!
Л
12 янв 2023
Благодарю принимающую сторону за комфортные, насыщенные впечатлениями, чудесные три дня в районе Кавказских Минеральных Вод! Пятигорск, Кисловодск прекрасны своими достопримечательностями! Но что может сравниться с горами? Потрясающая природа: Эльбрус, Чегет, Муштук, Кольцо-гора и медовые водопады! Впечатлений за эти три дня хватит на год вперёд! Прекрасная и чудесная наша Россия!

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Ж/Д вокзал, Владивосток
20 200 за всё до 6 чел.
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Юля
Юля
Нет отзывов
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Владивосток - сердце Приморского края. И мы сделаем всё, чтобы Вы запомнили и полюбили его
Кинотеатр «Уссури»
9 900 за всё до 6 чел.
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
41 отзыв
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Шикарные бухты и невероятная природа
Центральная площадь, Владивосток
Сегодня
Завтра
31 янв
1 фев
от 9 000 за всё до 2 чел.
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