Прокатиться по лесному бездорожью, заехать в бухту Ахлёстышева и оценить вкус Дальнего Востока
Мы предлагаем вам отличный способ быстро и без особых усилий исследовать остров Русский.
Вас ждёт захватывающая поездка на мощных квадроциклах по лесным дорогам и живописным бухтам, необычные факты из жизни острова и незабываемые впечатления.
Маршрут несложный, инструктаж — обязательный, поэтому отправиться в приключение может и опытный гонщик, и новичок.
Вас ждёт захватывающая поездка на мощных квадроциклах по лесным дорогам и живописным бухтам, необычные факты из жизни острова и незабываемые впечатления.
Маршрут несложный, инструктаж — обязательный, поэтому отправиться в приключение может и опытный гонщик, и новичок.
Ближайшие даты:
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
8
ноя
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из Владивостока и помчим навстречу приключениям. Сначала доедем до базы (дорога займёт около 40 мин.) и пересядем на квадроциклы. Не беда, если вы новичок — перед поездкой проводится обязательный инструктаж, а само катание проходит в сопровождении опытного инструктора.
В программе:
- катание на внедорожной технике по лесной квадротрассе
- посещение красивейшей бухты Ахлёстышева
- посещение поста Ворошиловской батареи
- осмотр форта №12 и погружение в историю Владивостокской крепости
- перекус дальневосточными продуктами с видом на море
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут можно скорректировать: варианты уточняйте в переписке
- В стоимость включены трансфер туда-обратно из Владивостока, аренда квадроцикла, перекус
- Поездка возможна с детьми от 6 лет. Ребёнок едет вторым пассажиром на квадроцикле вместе с родителем.
Важно:
- Цена указана за единицу техники. На одном квадроцикле могут ехать два человека — доплата за второго пассажира 2000 руб.
- За 1-2 суток требуется предоплата в размере 30% от стоимости экскурсии — это нужно для аренды квадроциклов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ваш адрес во Владивостоке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Привет, я Мария! Более 10 лет занимаюсь туризмом по Приморскому краю, уверена, что это — один из самых красивых уголков России. Хочу убедить в этом и вас! Путешествую с зенненхундом по кличке Марс.
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