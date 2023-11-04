По Русскому острову на квадроциклах

Прокатиться по лесному бездорожью, заехать в бухту Ахлёстышева и оценить вкус Дальнего Востока

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Ответы на вопросы
Мы предлагаем вам отличный способ быстро и без особых усилий исследовать остров Русский.

Вас ждёт захватывающая поездка на мощных квадроциклах по лесным дорогам и живописным бухтам, необычные факты из жизни острова и незабываемые впечатления.

Маршрут несложный, инструктаж — обязательный, поэтому отправиться в приключение может и опытный гонщик, и новичок.
По Русскому острову на квадроциклах
По Русскому острову на квадроциклах
По Русскому острову на квадроциклах
По Русскому острову на квадроциклах
По Русскому острову на квадроциклах
По Русскому острову на квадроциклах
По Русскому острову на квадроциклах
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Владивостока и помчим навстречу приключениям. Сначала доедем до базы (дорога займёт около 40 мин.) и пересядем на квадроциклы. Не беда, если вы новичок — перед поездкой проводится обязательный инструктаж, а само катание проходит в сопровождении опытного инструктора.

В программе:

  • катание на внедорожной технике по лесной квадротрассе
  • посещение красивейшей бухты Ахлёстышева
  • посещение поста Ворошиловской батареи
  • осмотр форта №12 и погружение в историю Владивостокской крепости
  • перекус дальневосточными продуктами с видом на море

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут можно скорректировать: варианты уточняйте в переписке
  • В стоимость включены трансфер туда-обратно из Владивостока, аренда квадроцикла, перекус
  • Поездка возможна с детьми от 6 лет. Ребёнок едет вторым пассажиром на квадроцикле вместе с родителем.

Важно:

  • Цена указана за единицу техники. На одном квадроцикле могут ехать два человека — доплата за второго пассажира 2000 руб.
  • За 1-2 суток требуется предоплата в размере 30% от стоимости экскурсии — это нужно для аренды квадроциклов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш адрес во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Выездные
Остров русский
Популярные места
На квадроциклах
Приморский край
Владивостокская крепость
Активности
Мыс Ахлестышева

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