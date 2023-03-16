Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища

Проникнуть в недействующие спецобъекты и узнать, как они работали в 40-е годы

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Объект № 1 МПВО, убежище УНКВД-УМГБ. Если для вас эти слова — непонятный набор букв, то пора это исправлять. Предлагаем спуститься под землю на глубину 45 (!) метров и увидеть, что там находится.

Тоннели, помещения, оборудование, противогазы — в этой обстановке во время войны прятались высшие чины. Вы изучите устройство убежищ, а гид поделится любопытными фактами.
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
Подземелья Владивостока: спуск в заброшенные убежища
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Описание

Что вас ожидает

Эксклюзив

Эта экскурсия основана на собственных исследованиях профессиональных экскурсоводов-диггеров в рассекреченных фондах государственных архивов. Маршрут занял 1 место в краевом конкурсе профессионального мастерства в 2018 году.

Объект №1

Его полное название — Объект №1 Местной противовоздушной обороны (МПВО) г. Владивостока. Мы изучим комплекс подземных убежищ 1 категории для населения и рабочих помещений для высших чинов и военных. А ещё вы побываете в отдельном бомбоубежище нестандартной конструкции, где должны были укрыться сотрудники приморского НКВД. Комплекс построен в скальном грунте горы Почтовая в годы Великой Отечественной войны на глубине до 45,5 м. С середины 1990-х годов объект заброшен.

На экскурсии вы

  • пройдёте с фонарями по тоннелям и помещениям
  • увидите заброшенное оборудование
  • поймёте, в чём уникальность местных инженерных решений
  • услышите, кто здесь работал во время войны
  • узнаете, чей труд использовали при строительстве и было ли в курсе убежища гражданское население
  • и не только!

За дополнительную плату можно увеличить экскурсию на 1,5 часа и добавить изучение исторического окружения спецобъекта на соседних улицах с подъёмом на обзорную точку на вершине сопки.

Кому подойдёт эта экскурсия

Подземные убежища — это не чистые музейные объекты. Здесь влажно, пыльно, можно испачкаться — не для брезгливых. Экскурсия понравится тем, кто любит приключения и не боится специфической атмосферы заброшек.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов-диггеров
  • Мы выдадим вам специальные фонарики
  • Можно с детьми от 6 лет под присмотром взрослых
  • Обратите внимание: зимой в тоннелях тепло, а летом — очень холодно (12 градусов)
  • Доплата за продление экскурсии на 1,5 ч. — 3500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у академического театра им. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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Ночные
Водные развлечения
Летние
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