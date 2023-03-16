Эта экскурсия основана на собственных исследованиях профессиональных экскурсоводов-диггеров в рассекреченных фондах государственных архивов. Маршрут занял 1 место в краевом конкурсе профессионального мастерства в 2018 году.
Его полное название — Объект №1 Местной противовоздушной обороны (МПВО) г. Владивостока. Мы изучим комплекс подземных убежищ 1 категории для населения и рабочих помещений для высших чинов и военных. А ещё вы побываете в отдельном бомбоубежище нестандартной конструкции, где должны были укрыться сотрудники приморского НКВД. Комплекс построен в скальном грунте горы Почтовая в годы Великой Отечественной войны на глубине до 45,5 м. С середины 1990-х годов объект заброшен.
За дополнительную плату можно увеличить экскурсию на 1,5 часа и добавить изучение исторического окружения спецобъекта на соседних улицах с подъёмом на обзорную точку на вершине сопки.
Подземные убежища — это не чистые музейные объекты. Здесь влажно, пыльно, можно испачкаться — не для брезгливых. Экскурсия понравится тем, кто любит приключения и не боится специфической атмосферы заброшек.