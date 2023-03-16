Объект № 1 МПВО, убежище УНКВД-УМГБ. Если для вас эти слова — непонятный набор букв, то пора это исправлять. Предлагаем спуститься под землю на глубину 45 (!) метров и увидеть, что там находится. Тоннели, помещения, оборудование, противогазы — в этой обстановке во время войны прятались высшие чины. Вы изучите устройство убежищ, а гид поделится любопытными фактами.

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Описание

Что вас ожидает

Эксклюзив

Эта экскурсия основана на собственных исследованиях профессиональных экскурсоводов-диггеров в рассекреченных фондах государственных архивов. Маршрут занял 1 место в краевом конкурсе профессионального мастерства в 2018 году.

Объект №1

Его полное название — Объект №1 Местной противовоздушной обороны (МПВО) г. Владивостока. Мы изучим комплекс подземных убежищ 1 категории для населения и рабочих помещений для высших чинов и военных. А ещё вы побываете в отдельном бомбоубежище нестандартной конструкции, где должны были укрыться сотрудники приморского НКВД. Комплекс построен в скальном грунте горы Почтовая в годы Великой Отечественной войны на глубине до 45,5 м. С середины 1990-х годов объект заброшен.

На экскурсии вы

пройдёте с фонарями по тоннелям и помещениям

увидите заброшенное оборудование

поймёте, в чём уникальность местных инженерных решений

услышите, кто здесь работал во время войны

узнаете, чей труд использовали при строительстве и было ли в курсе убежища гражданское население

и не только!

За дополнительную плату можно увеличить экскурсию на 1,5 часа и добавить изучение исторического окружения спецобъекта на соседних улицах с подъёмом на обзорную точку на вершине сопки.

Кому подойдёт эта экскурсия

Подземные убежища — это не чистые музейные объекты. Здесь влажно, пыльно, можно испачкаться — не для брезгливых. Экскурсия понравится тем, кто любит приключения и не боится специфической атмосферы заброшек.

Организационные детали