Приморский сафари-парк

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь.
Приморский сафари-парк
Приморский сафари-парк
Приморский сафари-парк
Приморский сафари-парк
Приморский сафари-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Слово “сафари” в переводе с языка суахили (Восточная Африка) означает путешествие.

Мы приглашаем вас в путешествие по парку, где за животными можно наблюдать в дикой природе. Вольеры в парке – это лесные уголки, где под кустом или на дереве может затаиться зверь. У вас будет возможность наблюдать за жизнью дикого мира в максимально природных условиях. Особенной удачей будет увидеть игры медвежат или маму-тигрицу с тигрятами.

На территории парка можно увидеть диких животных, которые гуляют свободно в естественной среде обитания без клеток и решеток. Здесь у вас будет шанс сделать фотографии со зверями и даже погладить ручных животных.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед Входные билеты в "Парк хищных зверей" и "Парк птиц". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 300 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 200 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк тигров"
  • "Парк копытных"
  • "Парк леопардов"
  • "Парк гималайских медведей". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 450 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк львов". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 300 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 10:00

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