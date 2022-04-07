Пятница в 10:00

Слово “сафари” в переводе с языка суахили (Восточная Африка) означает путешествие.

Мы приглашаем вас в путешествие по парку, где за животными можно наблюдать в дикой природе. Вольеры в парке – это лесные уголки, где под кустом или на дереве может затаиться зверь. У вас будет возможность наблюдать за жизнью дикого мира в максимально природных условиях. Особенной удачей будет увидеть игры медвежат или маму-тигрицу с тигрятами.

На территории парка можно увидеть диких животных, которые гуляют свободно в естественной среде обитания без клеток и решеток. Здесь у вас будет шанс сделать фотографии со зверями и даже погладить ручных животных.