21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Побывать в одном из красивейших мест Приморского края

Артур
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Артур – ваш гид
С открытием моста на остров Русский мыс Тобизина, благодаря своей живописной и суровой природе, стал излюбленным местом среди местных жителей.

Вы пройдете к мысу по секретным тропам, о которых знают лишь местные жители, найдете фантастические виды для фотографий, сможете устроить пикник среди отвесных скал или заняться роупджампингом, а зимой, если повезет, увидите пятнистых нерп.

Забудьте на день о ритме городской жизни — мы отправляемся за природной красотой, завораживающими кадрами и новыми впечатлениями.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
5
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина

Что вас ожидает

Вдохновляющие пейзажи мыса
После того, как мы проедем по мосту от Владивостока на остров Русский, вам предстоит приятная пешая прогулка по красивой природной тропе, о которой пока практически не знают туристы. Дорога к мысу Тобизина будет пролегать по краю отвесных скал, откуда открываются завораживающие виды на Японское море и бухты острова. Чтобы увидеть это место во всей своей красе, я советую отправиться на мыс ранним утром, еще до восхода солнца, и встретить рассвет на берегу моря. Или прийти сюда вечером и полюбоваться алым дальневосточным закатом.

Раздолье для фотографов и экстремалов
Мыс Тобизина — настоящая находка для любителей природы и фотографов: в любое время года вы найдете прекрасные ракурсы для снимков, а особо везучие путешественники могут увидеть здесь ларг (пятнистых нерп) в зимний сезон. Летом на мысе собираются любители экстремальных развлечений — вы можете спрыгнуть со скалы на веревке (rope jumping), понырять с уступов в голубую воду Японского моря, а также организовать занятие скалолазанием (заранее обговорите это с гидом). И конечно, в летнее время на мысе Тобизина можно искупаться в море или устроить пикник среди отвесных скал.

Организационные детали

  • Я встречу вас на своем автомобиле у вашего отеля или у любого удобного вам места. После экскурсии я возвращаю вас обратно, либо в выбранный вами ресторан, кафе, кинотеатр, магазин и т.д.
  • Скалолазание и купание с прыжками со скал так же оговариваются индивидуально.
  • Для прогулки обязательно иметь: удобную спортивную обувь, питьевую воду (1 — 1.5 литра на человека) или термос с чаем, перекус (или еду для пикника), легкую ветрозащитную одежду (летом), дождевик, фото/видеокамеру.
  • Во время передвижения в темное время суток (встреча рассвета и заката) всем участникам бесплатно предоставляются налобные фонарики.
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина
Путешествие к мысу Тобизина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Привет, меня зовут Артур. Уже порядка 8 лет я увлекаюсь пешим туризмом и прошел немало тропинок в Приморском крае и других уголках нашей планеты. Всем сердцем я люблю свой родной край и считаю главной своей задачей — заставить вас почувствовать ритмы и энергию тех мест, которые я предлагаю посетить, чтобы вы раз и навсегда оставили здесь частичку своей души. Вы убедитесь, что Приморский край — это совершенно особенное место!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 сентября 2019
Было очень интересно, познавательно и красиво!
3 сентября 2019
Огромное СПАСИБО Артуру!!! Рассвет на мысе Великолепен! Заряд позитива от общения с гидом и увиденного рекомендую всем!
Потребуются умеренные физические усилия для людей без физподготовки на незначительном участке при переходе на самый мыс ( каменистый подъем/спуск).
2 сентября 2019
Выражаю Артуру огромное спасибо за это путешествие. Чистый воздух, сказочный лес, волшебное море, мощь и сила скал, журчащие, бегущие куда-то ручейки, переливающиеся на солнце, сопровождающие Вас всю дорогу и неспешный, внимательный рассказчик - гид - вот что вас будет окружать во время этого путешествия! Экскурсия просто потрясающая!!! Красивые виды на протяжении всего пути! Я ничего подобного ранее не видела. Впечатления только положительные! Рекомендую всем!
6 августа 2019
У нас получилась очень интересная экскурсия. Много информации, красивые виды и немного спорта :) К сожалению, туманная погода не дала нам увидеть рассвет, но с другой стороны туман добавил атмосферы. Спасибо Артуру, рассказал много интересного о природе Приморья и острова Русского. Рекомендую!
4 августа 2019
Рекомендую всем! Обязательное условие - очень ранний выезд, иначе будет много народу.
Женя
11 июля 2019
Пишу со слов друга, для которого заказывала экскурсию: прогулка и места прекрасные, гид Артур удивительно много знает и интересно рассказывает, спасибо огромное! Хорошо бы попасть еще раз в хорошую погоду.
21 мая 2019
рекомендую любителям пеших прогулок.
Полина
7 мая 2019
Спасибо большое Артуру за прогулку! Артур провел нас по всему мысу, в отличии от китайских экскурсоводов, рассказал интересные факты о нем и показал отменные виды! Были с мамой, для нее маршрут не был достаточно сложным, не смотря на рельеф. Фотографии получились потрясающие. Советуем и рекомендуем!
7 мая 2019
Было очень здорово , все понравилось. Маршрут состоит из нескольких довольно крутых подъёмов, но ничего сверхъестественного ) Ветровку действительно стоит прихватить, как и термос.
Артуру спасибо, экскурсию рекомендую.
29 апреля 2019
Очень интересный гид и сам маршрут)) выехали, по рекомендации гида, рано утром, в полпятого утра, и это очень разумное время для выезда, так как на острова и на самом мысе еще нет людей и толп китайских туристов, которые туда приезжают толпами, начиная с 9 утра. На рассвете по дороге к мысу очень красиво, к нам выходили поздороваться местные маленькие лисички)) на самом мысе маршрут не сложный, но и не самый простой, местами крутые подъемы, так что накануне следует отдохнуть и взять с собой водички)) на самом мысе мы были к рассвету, сделали много красивых фото и двинулись дальше. Заехали на ферму морепродуктов, наелись вкусных гребешков, которых научились сами открывать, что очень весело! после поехали уже собственно на площадку с оборонительными сооружениями, с которой удобней всего фотографировать мост. Гид интересно рассказывает про природу края, много знает интересных мест, вообще дает много ценных советов туристам, куда лучше сходить, где что купить и т.д. Так что прогулка и гид отличные, рекомендую))
Ещё 11 отзывов

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