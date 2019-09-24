21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Вдохновляющие пейзажи мыса

После того, как мы проедем по мосту от Владивостока на остров Русский, вам предстоит приятная пешая прогулка по красивой природной тропе, о которой пока практически не знают туристы. Дорога к мысу Тобизина будет пролегать по краю отвесных скал, откуда открываются завораживающие виды на Японское море и бухты острова. Чтобы увидеть это место во всей своей красе, я советую отправиться на мыс ранним утром, еще до восхода солнца, и встретить рассвет на берегу моря. Или прийти сюда вечером и полюбоваться алым дальневосточным закатом.

Раздолье для фотографов и экстремалов

Мыс Тобизина — настоящая находка для любителей природы и фотографов: в любое время года вы найдете прекрасные ракурсы для снимков, а особо везучие путешественники могут увидеть здесь ларг (пятнистых нерп) в зимний сезон. Летом на мысе собираются любители экстремальных развлечений — вы можете спрыгнуть со скалы на веревке (rope jumping), понырять с уступов в голубую воду Японского моря, а также организовать занятие скалолазанием (заранее обговорите это с гидом). И конечно, в летнее время на мысе Тобизина можно искупаться в море или устроить пикник среди отвесных скал.